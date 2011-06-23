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Brando'dan hem fare hem de klavye görevi gören cihaz: KeyMouse II

7 yıl
9,6b
1
11
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Brando'dan hem fare hem de klavye görevi gören cihaz: KeyMouse II
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Birbirinden farklı ve dikkat çekici ürün portföyüyle internette sık sık dikkatimizi çeken Brando, hem klavye hem de fare görevi gören KeyMouse II'nin satışına başladı.
88$ fiyat etiketine sahip KeyMouse II, 150 x 65 x 30 mm boyutlarında ve 96 gram ağırlığında tasarlanmış, üzerinde 65 tane tuş bulunduruyor ve loş mekanlarda tuşları rahatça görebilmeniz için arka ışıklandırmaya yer verildiği görülüyor. Bluetooth ile bağlantı sağlayan ve özellikle HTPC kullanıcılarının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz cihaz 3 tane AAA pille çalışıyor, üzerinde sunumlar esnasında yardımcı lazer barındırıyor. Son olarak cihazın kapsama alanının 15 metre olduğu ifade edilmekte.
Brando'dan hem fare hem de klavye görevi gören cihaz: KeyMouse II
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Brando'dan hem fare hem de klavye görevi gören cihaz: KeyMouse II
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Brando'dan hem fare hem de klavye görevi gören cihaz: KeyMouse II
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DH Misafiri 6 yıl
brando nun özellikli klavyeleri türküyede nerede satılıyor bilen varmı
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ertugrulkirac 7 yıl
bunE YAaa
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Tanarri 7 yıl
Valla klavye tasarımı çok güzel bence. Hiç bana göre bi ürün değil ama çok beğendim kendimce.
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séquestre 7 yıl
Videosunu da bekleriz , kullanımı vasattır.
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hakanr 7 yıl
darke
FPS oynarken napıcaz peki ?

Normal klavye kullanacan :D
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Aydolan 7 yıl
Güzel ürün.
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mehmetgirgin 7 yıl
baş parmağın rahat ulaşabileceği yerlere en çok kullanılan harfleri koysalar bence başarılı olur
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artenis 7 yıl
kılavye blackberry'i düşününce kullanılabilirliği hakkında olumlu fikir edinilebir, ancak ''sabe'' arkadaşımızın söylediğine katılıyorum multimedya tuşları hakkında, pil kaliteli şarzlı pillerle giderilebir buda fiyatının iki hanede kalmasına neden olmuş sanırım.
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sabe 7 yıl
Rii Mini daha kullanışlı, bunun fonksiyon ve multimedya tuşları yok görünürde.Fiyat olarakta pahalı.Şarj edilebilir olsaymış güzel olurmuş.
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poweredbyofk 7 yıl
tasarım ilginç
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