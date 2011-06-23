Brando'dan hem fare hem de klavye görevi gören cihaz: KeyMouse II

Birbirinden farklı ve dikkat çekici ürün portföyüyle internette sık sık dikkatimizi çeken Brando, hem klavye hem de fare görevi gören KeyMouse II'nin satışına başladı.

88$ fiyat etiketine sahip KeyMouse II, 150 x 65 x 30 mm boyutlarında ve 96 gram ağırlığında tasarlanmış, üzerinde 65 tane tuş bulunduruyor ve loş mekanlarda tuşları rahatça görebilmeniz için arka ışıklandırmaya yer verildiği görülüyor. Bluetooth ile bağlantı sağlayan ve özellikle HTPC kullanıcılarının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz cihaz 3 tane AAA pille çalışıyor, üzerinde sunumlar esnasında yardımcı lazer barındırıyor. Son olarak cihazın kapsama alanının 15 metre olduğu ifade edilmekte.