Braun 9 serisi tıraş makinesi: SyncroSonic ile çok etkili

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Kişisel bakım çözümleri konusunda dünyanın en etkili şirketlerinden olan Braun, bu alandaki tüm tecrübesini ve ARGE gelişmelerini ürün yelpazesindeki en üstü düzey çözüm olan 9 serisine aktarıyor. Uzunca bir süredir ülkemizde de satışta olan Braun 9 Serisi yenilendi ve artık çok daha etkileyici bir tıraş deneyimi vadediyor.

Braun tarafından “dünyanın en etkili tıraş makinesi” şeklinde ifade edilen yeni ürün, 4 katmanlı kesme aparatı sayesinde cildi tahriş etmeden üst düzey bir performans ortaya koyuyor. Syncro Sonic teknolojisi ile dakikada 40.000 çapraz kesme hareketi yapabilen ürün, tek geçişte rakibi tüm tıraş makinelerinden çok daha fazla kesim yapabilme özelliğine sahip olduğu iddiasında.

4 Aşamalı Kesim, 10 Yönlü Başlık Hareketi

Cilde daha az baskı uygulayarak en etkili kesimi elde etme odağında geliştirilen yeni tıraş makinesi, kaldırma, düzeltme ve kesme adımlarını tek geçişte cilde en az baskı ile sağlıyor. Makineyle almanın zor hatta olanaksız olduğu kılları, kaldırma fonksiyonu sayesinde zahmetsizce alabilen Braun 9 Serisi, farklı yönlerde uzamış kılları, farklı bir hareket yapmaya gerek kalmadan alabiliyor.

Kıvrımların makine ile kesimi zorlaştırdığı bölgelere bile mükemmel uyum sağlayan Braun 9 Serisi, uzun süreli testlerimizde son derece başarılı bir iş ortaya koydu. Braun’un özellikle üzerinde durduğu boyun gibi kıvrımın fazla olduğu zor bölgelerde bile üst düzey bir performans ortaya koyan makine, tekrar tekrar üstünden geçmeye gerek bırakmıyor. Başlık 10 yönlü bir esneklik sağlıyor.

Hem ıslak hem de kuru kullanılabilen makine, her iki durumda da performansından bir şey kaybetmiyor. Burada kullanım tercihi kullanıcı alışkanlıklarına kalmış oluyor. Bu arada ürünü köpükle bile kullanabiliyorsunuz.

Gövdesi son derece dayanıklı bir yapıda üretilen Braun 9 serisi, alışılmış tıraş makinelerinden çok daha sağlam bir malzeme kalitesine sahip olduğunu elinize aldığınız anda hissettiriyor. Zaten bu durumu ağırlığından bile anlayabiliyorsunuz. Makine gerçekten tahmin edilenden daha ağır.

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Sakal Yoğunluğuna Göre Performans

Titanyum kaplama kesiciye sahip olan ürün, sakalın yoğunluğuna göre optimum kesim verimliliğini ayarlamaya çalışıyor. Dakikada 160 defa sakal yoğunluğunu kontrol edip kendini buna göre ayarlıyor ve yoğun bölgelere daha yoğun güç uygulayarak kesim sağlıyor. Bu da 3-4 günlük sakalda bile cihazın performansını kaybetmemesine katkı sağlıyor.

Üzerinde bir LED ekran yer alan makine, pil durumunu, hijyen durumunu ve seyahat kilidi göstergesini bu ekranda sunuyor. Özellikle hijyen durumunun gösterilmesi keyifli bir ayrıntı olmuş. Bu arada pilden bahsetmişken cihaz tek şarj ile 50 dakika kullanım olanağı tanıyor. Biz farklı zaman dilimlerindeki testlerimizde tam dolu şarj ile ortalama 4 kez tıraş olma imkanını yakaladık. Şarj süresi de son derece kısa. 5 dakikada 15 dakikalık şarj imkanı tanıyacak kadar dolabilen makine, 60 dakikada %100 doluluğa erişiyor.

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Rose Gold Sürüm ve Fiyat

Braun 9 Series geçtiğimiz yıl yenilenen bir ürün ancak ülkemizde ve dünyanın bir çok farklı ülkesinde 2016 yılı ikinci yarısından itibaren satışa sunulabildi. Özellikle Asya ve ABD bölgelerinde beklenenin üstünde bir ilgi ile karşılaşan ürünün ilk versiyonu bu nedenle Türkiye’de ve Avrupa pazarında biraz gecikmeli olarak satışa çıkıyor. Ülkemizde satılacak olan versiyon tıraş makinesinin ikinci nesli. Hatalardan arındırılmış ve revize edilmiş bir model.

Eylül ayından bu yana satış noktalarına sevkiyatına başlanan makine, 899TL bir bedelle tüketicilerle buluştu. Bu arada aynı ürünün yıl sonunda Rose Gold modeli de tüketicilerle buluşacak. Daha Premium bir havası olan bu modelin ise 1000 liranın üzerinde bir bedelle vitrinlerde yer alması bekleniyor.

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