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Braun 9 serisi tıraş makinesi: SyncroSonic ile çok etkili

Braun, yenilenen 9 serisi tıraş makinesi ile dünyanın en etkili tıraş makinesini ürettiğini iddia ediyor. Ürünün SyncroSonic teknolojisi dakikada 40.000 çapraz kesme hareketi yapıyor.
2 yıl
9,8b
1
14
Diğer Ev Elektroniği
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Braun 9 serisi tıraş makinesi: SyncroSonic ile çok etkili
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Kişisel bakım çözümleri konusunda dünyanın en etkili şirketlerinden olan Braun, bu alandaki tüm tecrübesini ve ARGE gelişmelerini ürün yelpazesindeki en üstü düzey çözüm olan 9 serisine aktarıyor. Uzunca bir süredir ülkemizde de satışta olan Braun 9 Serisi yenilendi ve artık çok daha etkileyici bir tıraş deneyimi vadediyor.

Braun tarafından “dünyanın en etkili tıraş makinesi” şeklinde ifade edilen yeni ürün, 4 katmanlı kesme aparatı sayesinde cildi tahriş etmeden üst düzey bir performans ortaya koyuyor. Syncro Sonic teknolojisi ile dakikada 40.000 çapraz kesme hareketi yapabilen ürün, tek geçişte rakibi tüm tıraş makinelerinden çok daha fazla kesim yapabilme özelliğine sahip olduğu iddiasında.

4 Aşamalı Kesim, 10 Yönlü Başlık Hareketi

Cilde daha az baskı uygulayarak en etkili kesimi elde etme odağında geliştirilen yeni tıraş makinesi, kaldırma, düzeltme ve kesme adımlarını tek geçişte cilde en az baskı ile sağlıyor. Makineyle almanın zor hatta olanaksız olduğu kılları, kaldırma fonksiyonu sayesinde zahmetsizce alabilen Braun 9 Serisi, farklı yönlerde uzamış kılları, farklı bir hareket yapmaya gerek kalmadan alabiliyor.

Kıvrımların makine ile kesimi zorlaştırdığı bölgelere bile mükemmel uyum sağlayan Braun 9 Serisi, uzun süreli testlerimizde son derece başarılı bir iş ortaya koydu. Braun’un özellikle üzerinde durduğu boyun gibi kıvrımın fazla olduğu zor bölgelerde bile üst düzey bir performans ortaya koyan makine, tekrar tekrar üstünden geçmeye gerek bırakmıyor. Başlık 10 yönlü bir esneklik sağlıyor.

Hem ıslak hem de kuru kullanılabilen makine, her iki durumda da performansından bir şey kaybetmiyor. Burada kullanım tercihi kullanıcı alışkanlıklarına kalmış oluyor. Bu arada ürünü köpükle bile kullanabiliyorsunuz.

Gövdesi son derece dayanıklı bir yapıda üretilen Braun 9 serisi, alışılmış tıraş makinelerinden çok daha sağlam bir malzeme kalitesine sahip olduğunu elinize aldığınız anda hissettiriyor. Zaten bu durumu ağırlığından bile anlayabiliyorsunuz. Makine gerçekten tahmin edilenden daha ağır.

 

Braun 9 serisi tıraş makinesi: SyncroSonic ile çok etkili
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Sakal Yoğunluğuna Göre Performans 

Titanyum kaplama kesiciye sahip olan ürün, sakalın yoğunluğuna göre optimum kesim verimliliğini ayarlamaya çalışıyor. Dakikada 160 defa sakal yoğunluğunu kontrol edip kendini buna göre ayarlıyor ve yoğun bölgelere daha yoğun güç uygulayarak kesim sağlıyor. Bu da 3-4 günlük sakalda bile cihazın performansını kaybetmemesine katkı sağlıyor.

Üzerinde bir LED ekran yer alan makine, pil durumunu, hijyen durumunu ve seyahat kilidi göstergesini bu ekranda sunuyor. Özellikle hijyen durumunun gösterilmesi keyifli bir ayrıntı olmuş. Bu arada pilden bahsetmişken cihaz tek şarj ile 50 dakika kullanım olanağı tanıyor. Biz farklı zaman dilimlerindeki testlerimizde tam dolu şarj ile ortalama 4 kez tıraş olma imkanını yakaladık. Şarj süresi de son derece kısa. 5 dakikada 15 dakikalık şarj imkanı tanıyacak kadar dolabilen makine, 60 dakikada %100 doluluğa erişiyor.

Braun 9 serisi tıraş makinesi: SyncroSonic ile çok etkili
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Rose Gold Sürüm ve Fiyat 

Braun 9 Series geçtiğimiz yıl yenilenen bir ürün ancak ülkemizde ve dünyanın bir çok farklı ülkesinde 2016 yılı ikinci yarısından itibaren satışa sunulabildi. Özellikle Asya ve ABD bölgelerinde beklenenin üstünde bir ilgi ile karşılaşan ürünün ilk versiyonu bu nedenle Türkiye’de ve Avrupa pazarında biraz gecikmeli olarak satışa çıkıyor. Ülkemizde satılacak olan versiyon tıraş makinesinin ikinci nesli. Hatalardan arındırılmış ve revize edilmiş bir model.

Eylül ayından bu yana satış noktalarına sevkiyatına başlanan makine, 899TL bir bedelle tüketicilerle buluştu. Bu arada aynı ürünün yıl sonunda Rose Gold modeli de tüketicilerle buluşacak. Daha Premium bir havası olan bu modelin ise 1000 liranın üzerinde bir bedelle vitrinlerde yer alması bekleniyor.
Braun'un erkek bakım ürünleri hakkında hazırladığımız bir başka ürünün videosuna aşağından ulaşabilirsiniz.

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tuilde 2 yıl en beğenilen
Braun ve dh isbieligiyle yapilan cekiliste yasananlari unutmadik!
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tuilde 2 yıl MrKemal17
En begenilen 3 yorum, tum olayi ozetliyor hocam

m.donanimhaber.com/...
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1 Avatar
andre_ 2 yıl
Allah rızası için almayın arkadaşlar
750 TL para verdim
Evlat acısı gibi içim kan ağlıyor
Yanakları güzel yapıyor kabul, tek geçişte
Ama boyun bölgesi resmen hüsran, hep alamadığı kıl kalıyor ve 3-4 sefer üstünden geçince de tahriş oluyor, ertesi gün tomurcuk tomurcuk kırmızı kırmızı cilt ile işe gitmek zorunda kaldım.

Normalde de evde jiletle traş olduğumda yüzüm hep tomurcuk şeklinde kıl kökleri belirgin olur sonra apse olurdu, sadece berberde sakal tıraşı olabiliyorum
Bir umut bu makinayı aldım ama nafile...
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máwci 2 yıl
Bu tür aletlerin vücut tüyleri için başlığı falan var mı?
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thorondor06 2 yıl
Panasonic traş makinelerinden şaşmayın. 7 yıldır es8243 modelini kullanıyorum. Hala canavar gibi.
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Mesudum 2 yıl
Çok kabasakal birisi olmamama rağmen özellikle boynumda tam almıyordu ve zorlayınca sivilcelenme ve kanama yapıyordu.
Kullanım kılavuzunu okumuştum, 10 yıl önceki en en en pahalı modelinde NiCd piller vardı ama suda kullanılamıyordu. Hatta, iyi bir traş için cildin ve kılların kuru olmasını tavsiye ediyorlardı. Benim cildim yağlı olduğu için keseceği kılları kaldıramıyordu. Duştan sonra ise kıllar zaten yumuşak olduğu için kesemiyordu.
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LORDTEK 2 yıl
7 serisini kullanmaktayım. Çok da memnun değilim.
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DH Misafiri 2 yıl
Braun'un en büyük sorunu ince eleklerin fazla bastırma sonucu çatlayıp kırılması.
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FlyingUnderpants 2 yıl
Gillette poweball pilli diyorum. Yogun ve sert sakalda bile cok basarili. Kanama ve tahris nedir unuttum resmen.
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WB 2 yıl
Aylardir bekledigim bir urundu..
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antepcarsi 2 yıl
Bundan yaklaşık 8 ay kadar önce bu makinayi almıştım ne çile yaşattı bana 3 hafta anlatamam. Yüzüm kabardi boyun kısmında kizariklarla doldu. Sonra yeni çıkan sakallar cildime batmaya basladi Allahtan ürünün 3 ay içerisinde iade etme kampanyası vardi hemen goturdum geri verdim. Hollanda daki mediamarkt mağazasından almış tim. Bulaşmayı sakın brauna arkadaşlar. Sonra gittim kendine mis gibi ince uçlu kaliteli bi moser mini crome aldım keyfime baktım. Makina alacaksınız moserden sasmayin
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Mr. Jingles 2 yıl
LED ekranlı traş makinesi. Yakında Android destekli olur bunlar. Her şey akıllanıyor.
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