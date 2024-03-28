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    Xiaomi'den şık ve kompakt tıraş makinesi: Xiaomi Mijia S200

    Çeşitli kategorilerde ürünler geliştiren Xiaomi'nin piyasa sunduğu yeni tıraş makinesi Mijia S200, şık ve kompakt tasarımı ve akıllı özellikleriyle Xiaomi'ye has dokunuşlar içeriyor.
    Xiaomi'den şık ve kompakt tıraş makinesi: Xiaomi Mijia S200
    Xiaomi, tüketici elektroniğindeki çeşitli ürünlerinin yanı sıra elektrikli ev aletleri kategorisinde de ürünler geliştiriyor. Şirketin Çin'de satışa sunduğu Elektrikli Tıraş Makinesi Mijia S200, Xiaomi'ye has dokunuşlar içeriyor.

    Xiaomi Mijia S200 Tıraş Makinesi özellikleri

    Kompakt boyutlara ve şık tasarıma sahip tıraş makinesi, akıllı algılama başlatma teknolojisiyle öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde ayrı bir güç düğmesine ihtiyaç duyulmuyor. Tıraş makinesinin yerleşik sensörü cilt temasını algılayarak motoru otomatik olarak çalıştırıyor.

    Xiaomi'den şık ve kompakt tıraş makinesi: Xiaomi Mijia S200 Tam Boyutta Gör
    8000 RPM'lik mikro motora sahip cihaz, çeşitli sakal türlerinde verimli bir şekilde çalışabiliyor. Çift halkalı kavisli bıçak tasarımı, ciltle pürüzsüz temas sağlayarak rahat bir tıraş deneyimi vadediyor. Ek olarak, hareketli yüzer yapısı sayesinde yüz hatlarına uyum sağlayarak kesik riskini azaltıyor.

    Hem kuru hem de ıslak tıraşı destekleyen Mijia S200, IPX7 su geçirmezlik sertifikası sayesinde musluk altında yıkanabiliyor. Aynı zamanda tıraş kremi ve tıraş jeli kullanma imkanı da sunuyor. Ürünle birlikte verilen manyetik bıçak kafası, kolay çıkarma ve temizleme olanağı sağlayarak kullanım kolaylığını arttırıyor.

    Xiaomi'den şık ve kompakt tıraş makinesi: Xiaomi Mijia S200 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Mijia S200, tek şarjla 60 dakikaya kadar tıraş süresi sunuyor ve USB-C şarj portu sayesinde herhangi bir USB-C şarj aletiyle şarj edilebiliyor. Siyah, gri ve beyaz renk seçeneklerine gelen tıraş makinesi Çin'de 26 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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