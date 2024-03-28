Xiaomi'den şık ve kompakt tıraş makinesi: Xiaomi Mijia S200

Xiaomi, tüketici elektroniğindeki çeşitli ürünlerinin yanı sıra elektrikli ev aletleri kategorisinde de ürünler geliştiriyor. Şirketin Çin'de satışa sunduğu Elektrikli Tıraş Makinesi Mijia S200, Xiaomi'ye has dokunuşlar içeriyor.

Xiaomi Mijia S200 Tıraş Makinesi özellikleri

Kompakt boyutlara ve şık tasarıma sahip tıraş makinesi, akıllı algılama başlatma teknolojisiyle öne çıkıyor. Bu özellik sayesinde ayrı bir güç düğmesine ihtiyaç duyulmuyor. Tıraş makinesinin yerleşik sensörü cilt temasını algılayarak motoru otomatik olarak çalıştırıyor.

Tam Boyutta Gör 8000 RPM'lik mikro motora sahip cihaz, çeşitli sakal türlerinde verimli bir şekilde çalışabiliyor. Çift halkalı kavisli bıçak tasarımı, ciltle pürüzsüz temas sağlayarak rahat bir tıraş deneyimi vadediyor. Ek olarak, hareketli yüzer yapısı sayesinde yüz hatlarına uyum sağlayarak kesik riskini azaltıyor.

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Hem kuru hem de ıslak tıraşı destekleyen Mijia S200, IPX7 su geçirmezlik sertifikası sayesinde musluk altında yıkanabiliyor. Aynı zamanda tıraş kremi ve tıraş jeli kullanma imkanı da sunuyor. Ürünle birlikte verilen manyetik bıçak kafası, kolay çıkarma ve temizleme olanağı sağlayarak kullanım kolaylığını arttırıyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Mijia S200, tek şarjla 60 dakikaya kadar tıraş süresi sunuyor ve USB-C şarj portu sayesinde herhangi bir USB-C şarj aletiyle şarj edilebiliyor. Siyah, gri ve beyaz renk seçeneklerine gelen tıraş makinesi Çin'de 26 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda.

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