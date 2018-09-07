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British Airways hacklendi: 380 bin yolcunun kart bilgileri hackerların elinde

İngiltere'nin en büyük hava yolu şirketi British Airways siber saldırıya uğradığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre yolculara ait oldukça hassas veriler hackerlar tarafından ele geçirildi.
8 ay
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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British Airways hacklendi: 380 bin yolcunun kart bilgileri hackerların elinde
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İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketi British Airways, son yılların en ciddi siber saldırılarından birine maruz kaldığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre kimliği belirlenemeyen hackerlar, iki hafta boyunca şirketin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden müşterilere ait verileri ele geçirdi. 21 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşen siber saldırılar sırasında hackerlar, bu tarihlerde bilet satın alan, 380 bin yolcunun verilerine ulaştı. 


''Bankalarla iletişime geçin''

Şirket, saldırının tam olarak nasıl gerçekleştiğiyle ilgili detay paylaşmasa da British Airways Yönetim Kurulu Başkanı Alex Cruz, siber saldırıdan etkilendiği düşünülen müşterilerle derhal iletişime geçildiğini dile getirdi. Şirketin açıklamasına göre hackerlar müşterilerin; isim, soyisim, adres ve e-posta adresi gibi hassas verilerin yanı sıra kredi kartı numaraları, son kullanma tarihleri ?ve güvenlik kodları(CVV kodu) gibi son derece önemli finansal verilerine de erişim sağladı.


Konuyla ilgili olarak yetkili makamlarla iletişime geçen ve olay hakkında soruşturma başlatıldığını bildiren British Airways, müşterilerin söz konusu tarihlerde bilet almış olması halinde bankalarıyla iletişime geçmesini ve finansal verilerini değiştirmesini tavsiye ediyor. 


Şirket saldırı hakkında detayları paylaşmasa da saldırının, müşterilere bilet satan üçüncü taraf acenteler üzerinden gerçekleştirilmiş olma ihtimali de gündemde. Benzer bir şekilde geçtiğimiz aylarda konser ve diğer etkinlikler için bilet sağlayan Ticketmaster şirketi de siber saldırıya uğramış ve yaklaşık 40 bin müşterinin hassas verileri hackerlar tarafından ele geçirilmişti. 


https://www.reuters.com/article/us-iag-cybercrime-british-airways/british-airways-apologizes-after-380000-customers-hit-in-cyber-attack-idUSKCN1LM2P6 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 8 ay
Vay be koskoca İngiltere menşeili firma da da oluyorsa biz kendimizi koruyoruz sanıyoruz sanırım
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kraix 8 ay
THY ye olsa şuan bu durum eminim ki burayı yorumlarla yıkarlardı.
Yıkıcılar bu haberi beğenmemiş sanırım.
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cocainbar 8 ay
Ben hep thy kullaniyorum. British Airways kullanan dusunsun.
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qoqoCAN 8 ay
Eyvah !
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ÖzdalDoğru 8 ay
Sanal karttan haberdar değiller sanırım.
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game07 8 ay ÖzdalDoğru
Çoğu kampanya asıl kart ile alışveriş istiyor. Havayolu gibi büyük firmalara da asıl kart giren müşterinin suçu yok, bu firmaların çok daha güvenli olması gerekli.
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