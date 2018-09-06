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HTC'nin satışları geçen yıla oranla yüzde 50 düştü

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC kan kaybetmeye devam ediyor. Son dönemde boy gösteren yeni markalarla yarışamayan şirketin satışları, geçtiğimiz yıla göre %50'den fazla düşmüş durumda.
8 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bir döneme damgasını vuran akıllı telefonlarıya ses getiren HTC eski günlerini arıyor. En son piyasaya sürülen HTC U12+'ın da çare olamadığı şirketin Ağustos ayı satışları, geçtiğimiz yıla oranla %50'den fazla düşmüş durumda.

HTC bu şartlarda devam edebilecek mi?

HTC, 31 Ağustos tarihinde sona eren dönemde gelirinin 45.21 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bu rakam Temmuz ayına göre, sadece % 0.77'lik düşük bir düşüşü temsil ediyor. Ancak Ağustos 2017 ile karşılaştırıldığında ise düşüşün %53.72 olduğunu görüyoruz. Bir bütün olarak 2018 yılına bakıldığında, HTC'nin 580 milyon doların üzerinde bir gelir elde ettiği göze çarpıyor. Fakat geçen yılki gelirin 1 milyar doların üzerinde olduğunu düşünürsek şirketin düştüğü durumu daha iyi idrak edebiliyoruz.
HTC'nin bu düşüşünü en son piyasaya sürdüğü amiral gemisi modeli olan HTC U12+'ın da engelleyemediği görülüyor. Bununla birlikte belirsiz olan şey ise şirketin akıllı telefon işini sürdürmeye ne kadar daha devam edebileceği. Sonuç olarak şirketin gittikçe düşen gelir grafiği yılın geri kalan aylarında da devam ederse, HTC için sonun başlangıcı olabilir.
http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/148697/2018/%E3%80%90HTC%20PRESS%20RELEASE%E3%80%91HTC%20RELEASES%20UNAUDITED%20REVENUE%20FOR%20AUGUST%202018.pdf Yorum Yaz
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orientem 8 ay en beğenilen
Saçma şeylere takılı kalıp kendi ayaklarına sıkıyolar. One serisi mis gibi seriydi boomsound hoparlörler ve metal kasa ile. Çift kamera düzenini de ilk kendileri getirmişti. Takıldılar saçma sapan ultrapixel olayına bir işe yaramadı çift kameradaki öncülükleri. Ön tasarımı da tuş yeri olarak ayırdıkları yere saçma saçma HTC logosu koyarak ekran kasa oranının içine edip mahvettiler. Sonra vay efendim One serisi tutmuyo. Üstüne facia U serisini çıkardılar tam oldu.
Saçma şeylere takılı kalıp kendi ayaklarına sıkıyolar. One serisi mis gibi seriydi boomsound hoparlörler ve metal kasa ile. Çift kamera düzenini de ilk kendiler...
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S.Soylu 8 ay
2 sene önce HTC 10 almıştım ilk defa bi telefondan bu kadar nefret ettim. Umarım tez zaman içinde batarlarda başka insanlar da HTC almak gibi bi hataya düşmez. Niye mi ;
- Güncelleme desteği yok.
- İnstagrama girerken instagramın donması. Evet evet Snapdragon 820li bir cihaz instagramı açamıyor bazen.
- Kendi kamera uygulamasına girerken telefonun bir anda reset atması.
- Telefonu alalı 1 yıl olmadan batarya ömrünün bitmesi. Bazen %35de kapanıp açılmıyor telefon.
- İyi yönü de var tabi kışın kolay kolay üşümezsiniz bütün evi ısıtabilecek kadar ısınıyor telefon.
- Pubg'de Full HD çözünürlükte takılmalar kasmalar oluyor.
Aklıma gelenler bunlar. Bir daha HTC almak mı Allah korusun
2 sene önce HTC 10 almıştım ilk defa bi telefondan bu kadar nefret ettim. Umarım tez zaman içinde batarlarda başka insanlar da HTC almak gibi bi hataya düşmez....
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DODANLI 8 ay
Şimdiye kadar ölmedilerse başarı bence.
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bjkyener 8 ay
5000 tlye cep telefonu devri bitti
Çoğu kişi %99 u 1000 - 3000 tl arasındaki telefonlara bakıyor
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DH Misafiri 8 ay
marka oluşturma ve yaratma bilincinden uzaklaşınca böyle oluyor
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yonex78 8 ay
vestel htc yi almalı diyen arkadaş a katılıyorum :D
htc hep en üst seviyeye oynadı da asıl büyük gelir her zaman orta segment de
htc one s -desire 820-htc 10evo
2011 den beri htc harici cihaz kulanmadım hepsinden de genel manada menun idim.
htc arıza yaoınca servis resmen mundar ediyor cihazı.
ilk iki cihazım bu sebepten hurda oldu
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S.Soylu 8 ay
2 sene önce HTC 10 almıştım ilk defa bi telefondan bu kadar nefret ettim. Umarım tez zaman içinde batarlarda başka insanlar da HTC almak gibi bi hataya düşmez. Niye mi ;
- Güncelleme desteği yok.
- İnstagrama girerken instagramın donması. Evet evet Snapdragon 820li bir cihaz instagramı açamıyor bazen.
- Kendi kamera uygulamasına girerken telefonun bir anda reset atması.
- Telefonu alalı 1 yıl olmadan batarya ömrünün bitmesi. Bazen %35de kapanıp açılmıyor telefon.
- İyi yönü de var tabi kışın kolay kolay üşümezsiniz bütün evi ısıtabilecek kadar ısınıyor telefon.
- Pubg'de Full HD çözünürlükte takılmalar kasmalar oluyor.
Aklıma gelenler bunlar. Bir daha HTC almak mı Allah korusun
1 Yanıt Yanıtla +6
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kemal okur 8 ay S.Soylu
Aynı telefondan bendede var.dediğiniz problemlerin hiçbiri yok.telefondan da genel olarak memnunum.şans işi biraz
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__Nikolaus__ 8 ay
6 aydır u12+ gelecek ülkeye, Samsung tüm dünyada aynı anda satışa çıkarıyor (ön sipariş rezilliği saymazsak) htc ise belirli yerlerde satısa sunabiliyor ancak, dogru dürüst reklamda yapmıyor fiyatları desen diğer amiral gemilerle aynı, dolayısıyla tercih edilmiyor. U12+ ı cok bekledim baktım gelecek gibi değil 15 günlük s9+ aldım 3700 e,daha da minumum 2 sene arkama bakmam. Zaten 2 sene sonra alabileceğim telefonda en fazla xiaomi olur bu ekonomi de.
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Musty3535123 8 ay
artık htc almış biri görmüyorum çevremde, eskiden çok olurdu. çinlilerden sonra gerisi yalan, hepsi batar. xiaomi forever.
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volkan_kolay 8 ay
Türkiye'den bir tane girişimci adam çıksa şu markayı patentleri ile birlikte alsa, çünkü HTC mobil sektörde birçok patente ve ilke sahip bir marka ve yerli bir marka yapsa HTC artık bir Türk markası olsa ama nerde o vizyon kimde var..
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memoli_fox 8 ay
O kadar pahalı telefon çıkarırsa olacağı bu. Madem zarar ediyorum bari zarar ederken geleceğe yatırım yapayım demez mi? F/p ürünü güzel bir telefon çıkar ama kar bekleme. Sadece insanları kendine bağla. Ama yok. F/p ürünü yapmam, fahiş fiuattan satarım, zarar de ederim batmamda. Anlamadım htc'yi. Cidden ne yapmaya çalışıyor. Hani acaba marka değerini iyice yerlerde süründürüp başka birine satma derdindeler mi? Aynı nokianın android yerine microsoft lanetine satıldığı zamanlar gibi. Havada kötü kokular var...
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bjkyener 8 ay
Sony samsung ve diğerleri de aynı durumda
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