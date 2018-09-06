HTC'nin satışları geçen yıla oranla yüzde 50 düştü

Teknoloji Editörü
Bir döneme damgasını vuran akıllı telefonlarıya ses getiren HTC eski günlerini arıyor. En son piyasaya sürülen HTC U12+'ın da çare olamadığı şirketin Ağustos ayı satışları, geçtiğimiz yıla oranla %50'den fazla düşmüş durumda.
HTC bu şartlarda devam edebilecek mi?
HTC, 31 Ağustos tarihinde sona eren dönemde gelirinin 45.21 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bu rakam Temmuz ayına göre, sadece % 0.77'lik düşük bir düşüşü temsil ediyor. Ancak Ağustos 2017 ile karşılaştırıldığında ise düşüşün %53.72 olduğunu görüyoruz. Bir bütün olarak 2018 yılına bakıldığında, HTC'nin 580 milyon doların üzerinde bir gelir elde ettiği göze çarpıyor. Fakat geçen yılki gelirin 1 milyar doların üzerinde olduğunu düşünürsek şirketin düştüğü durumu daha iyi idrak edebiliyoruz.HTC'nin bu düşüşünü en son piyasaya sürdüğü amiral gemisi modeli olan HTC U12+'ın da engelleyemediği görülüyor. Bununla birlikte belirsiz olan şey ise şirketin akıllı telefon işini sürdürmeye ne kadar daha devam edebileceği. Sonuç olarak şirketin gittikçe düşen gelir grafiği yılın geri kalan aylarında da devam ederse, HTC için sonun başlangıcı olabilir.
http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/148697/2018/%E3%80%90HTC%20PRESS%20RELEASE%E3%80%91HTC%20RELEASES%20UNAUDITED%20REVENUE%20FOR%20AUGUST%202018.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- Güncelleme desteği yok.
- İnstagrama girerken instagramın donması. Evet evet Snapdragon 820li bir cihaz instagramı açamıyor bazen.
- Kendi kamera uygulamasına girerken telefonun bir anda reset atması.
- Telefonu alalı 1 yıl olmadan batarya ömrünün bitmesi. Bazen %35de kapanıp açılmıyor telefon.
- İyi yönü de var tabi kışın kolay kolay üşümezsiniz bütün evi ısıtabilecek kadar ısınıyor telefon.
- Pubg'de Full HD çözünürlükte takılmalar kasmalar oluyor.
Aklıma gelenler bunlar. Bir daha HTC almak mı Allah korusun