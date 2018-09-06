HTC'nin satışları geçen yıla oranla yüzde 50 düştü

Bir döneme damgasını vuran akıllı telefonlarıya ses getiren HTC eski günlerini arıyor. En son piyasaya sürülen HTC U12+'ın da çare olamadığı şirketin Ağustos ayı satışları, geçtiğimiz yıla oranla %50'den fazla düşmüş durumda.

HTC bu şartlarda devam edebilecek mi?

HTC, 31 Ağustos tarihinde sona eren dönemde gelirinin 45.21 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bu rakam Temmuz ayına göre, sadece % 0.77'lik düşük bir düşüşü temsil ediyor. Ancak Ağustos 2017 ile karşılaştırıldığında ise düşüşün %53.72 olduğunu görüyoruz. Bir bütün olarak 2018 yılına bakıldığında, HTC'nin 580 milyon doların üzerinde bir gelir elde ettiği göze çarpıyor. Fakat geçen yılki gelirin 1 milyar doların üzerinde olduğunu düşünürsek şirketin düştüğü durumu daha iyi idrak edebiliyoruz.

http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/148697/2018/%E3%80%90HTC%20PRESS%20RELEASE%E3%80%91HTC%20RELEASES%20UNAUDITED%20REVENUE%20FOR%20AUGUST%202018.pdf

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

HTC'nin bu düşüşünü en son piyasaya sürdüğümodeli olan'ın da engelleyemediği görülüyor. Bununla birlikte belirsiz olan şey ise şirketinsürdürmeye ne kadar daha devam edebileceği. Sonuç olarak şirketingelir grafiği yılın geri kalan aylarında da devam ederse,olabilir.