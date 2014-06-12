Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Broken Age'in iPad sürümü Appstore'daki yerini aldı

4 yıl
257
1
8
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Broken Age'in iPad sürümü Appstore'daki yerini aldı
Kickstarter'da hayat bulan oyunlardan biri olan Broken Age, Appstore'daki yerini alarak iPad kullanıcılarının da beğenisine sunulmuş oldu.

Point and click oynanışına sahip bir macera oyunu olan Broken Age, bizleri paralel evrenlerde yaşayan iki çocuğun kesişen hikayelerine ortak ediyor. İki boyutlu dünyasında etkileyici bir görsel deneyim sunmayı başaran oyunun ses unsuları da en az görseller kadar başarılı. iPad sürümünün kontrolleri ise, oyunun türü gereği tek bir dokunuşla rahatlıkla sağlanabiliyor.

Geçtiğimiz ocak ayında masaüstü platformlar ve mayıs ayında Ouya için yayımlanan Broken Age'in iPad sürümüne aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Ayfona da yokmuş o yüzden şimdi Android marketle alay falan edememem kib bye herkese
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BEARDON 4 yıl
Tabi Android Kim ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dexter Morgan 4 yıl
Yeter be sürekli Apple
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mares626 4 yıl Dexter Morgan
Dexter Morgan

Yeter be sürekli Apple

Uygulamanın fiyatını gördün mü?

Gelmese de olur boşver
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Computex 2014: Gigabyte BRIX Gaming 4 yıl Vodafone Sony Xperia Z2 İncelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim