Broken Age'in iPad sürümü Appstore'daki yerini aldı

Kickstarter'da hayat bulan oyunlardan biri olan Broken Age, Appstore'daki yerini alarak iPad kullanıcılarının da beğenisine sunulmuş oldu.





Point and click oynanışına sahip bir macera oyunu olan Broken Age, bizleri paralel evrenlerde yaşayan iki çocuğun kesişen hikayelerine ortak ediyor. İki boyutlu dünyasında etkileyici bir görsel deneyim sunmayı başaran oyunun ses unsuları da en az görseller kadar başarılı. iPad sürümünün kontrolleri ise, oyunun türü gereği tek bir dokunuşla rahatlıkla sağlanabiliyor.





Geçtiğimiz ocak ayında masaüstü platformlar ve mayıs ayında Ouya için yayımlanan Broken Age'in iPad sürümüne aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.



