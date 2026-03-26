WhatsApp'a dev güncelleme: Yeni özellikler duyuruldu

Tam Boyutta Gör WhatsApp, uygulamayı daha kolay kullanılabilir hale getirmek için tasarlanmış birçok özelliği kullanıma sunuyor. Bunlar arasında yapay zeka destekli mesaj yanıtları ve fotoğraf rötuşlama, iOS'ta iki hesap desteği ve iOS ile Android cihazlar arasında sohbet geçmişi aktarımı yer alıyor.

Tek telefonda iki hesap artık iPhone’da

WhatsApp, tek iPhone'da iki farklı hesaba sahip olma özelliğini sunuyor. Bu özellik Android kullanıcılarında bir süredir mevcuttu. Bu, iş ve özel konuşmaları ayrı tutmak için artık iki telefon taşımanıza gerek olmadığı anlamına geliyor. Şirket, “Profil resminiz artık alt sekmede görüneceği için hangi hesapta olduğunuzu her zaman bileceksiniz," diyor. Bu, iki hesap arasında karışıklık olmadan geçiş yapmayı kolaylaştıracak.

Platformlar arası sohbet aktarımı kolaylaştı

Telefon değiştirmek (Android'den iPhone'a veya iPhone'dan Android'e) WhatsApp kullanıcıları için her zaman bir sorun olmuştur; çünkü sohbet geçmişlerini kaybetme endişesi duyarlar. Uygulamanın platformlar arası aktarım özelliği artık tüm sohbet geçmişini (fotoğraflar ve videolar dahil) iPhone'dan Android cihaza taşımayı destekleyecek şekilde genişletildi. Daha önce aktarımlar yalnızca aynı işletim sistemi içinde mümkündü. Şimdi, sadece birkaç dokunuşla hangi telefona geçiyor olursanız olun, konuşmalarınız yeni cihaza aktarılacak.

Gereksiz dosyaları temizleyerek yer tasarrufu sağlayın

Telefonunuzun depolama alanı azaldıysa, WhatsApp artık size yer açmanın daha akıllı bir yolunu sunuyor. Kullanıcılar artık tüm konuşmayı silmek zorunda kalmadan, herhangi bir sohbetin içinden büyük dosyaları doğrudan bulup silebiliyor. Sohbet adına dokunup Depolamayı Yönet'i seçmek yeterli oluyor. Kullanıcılar ayrıca sohbeti temizlerken fotoğraf ve videoların silinip yalnızca mesajların kalmasını sağlayabiliyor.

Yazarken çıkartma önerileri

WhatsApp, emoji yazarken otomatik olarak çıkartma önerileri sunarak çıkartmaları kullanmayı kolaylaştırıyor. Kullanıcılar artık tek dokunuşla emojiyi değiştirebiliyor.

Meta AI fotoğraf rötuşları

Kullanıcılar artık bir fotoğrafı göndermeden önce doğrudan sohbet içinde fotoğraf rötuşları yapmak için Meta AI’ı kullanıyor. Bu araç, kullanıcıların arka plandaki dikkat dağıtıcı nesneleri kaldırmasına, tamamen yeni bir arka plan eklemesine veya eğlenceli bir stil uygulamasına olanak tanıyor. WhatsApp, Meta AI özelliklerinin tüm kullanıcılara hemen sunulmayacağını belirtiyor.

Geliştirilmiş yapay zeka yazma yardımı

WhatsApp, yapay zeka yazma yardımı özelliğini de geliştirdi. Şirkete göre, uygulama artık bir konuşmanın bağlamına göre önerilen bir yanıt taslağı oluşturabiliyor ve kullanıcıların nasıl yanıt vereceklerinden emin olmadıklarında doğru kelimeleri bulmalarına yardımcı oluyor. WhatsApp, bu özelliğin sohbetleri tamamen gizli tutarken çalıştığını söylüyor.

WhatsApp’ın açıklamasına göre yeni özellikler kullanıma sunulmaya başlandı, yakında herkese açılacak. Dolayısıyla WhatsApp'ın son sürümü yüklü olsa dahi duyurulan özellikleri göremiyor olabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: