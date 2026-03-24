Apple yapay zekâ kodlama uygulamalarını engelliyor

Apple’dan yapay zekâ hamlesi
Gelen bilgilere göre kullanıcılara kodlama bilgisi olmadan hızlı adımlarla uygulama geliştirmelerine olanak tanıyan mobil uygulamaların güncellemeleri App Store tarafından engellenmeye başladı. Replit gibi popüler uygulamaların geliştiricileri durumdan şikayetçi.
Apple bu engellemeyi kullanıcı sözleşmelerine dayandırıyor. Amacını ve fonksiyonlarını bildirerek yayınlanan bir uygulamanın daha sonra temel kodlarını değiştirmesi ya da bildirilmemiş fonksiyonları benimsemesi yasak.
Replit ve Rork Max gibi ortamlarda geliştirilen uygulamalar haliyle farklı bir fonksiyon eda ediyor ya da farklı bir yapıya bürünüyor. App Store incelemesi olmadan cihaz üzerinde çalışabiliyor. Bu da bildirilmiş olan maddelerin tersine bir hareket anlamına geliyor. Uzmanlar Apple’ın bu mazeretleri kullanarak engel çıkardığını düşünüyor.
Bundan sonra ne olacak meçhul. Apple tamamen bu uygulamaları mağazadan kaldırabilir. Dahası aynı durum Google Play mağazası için de geçerli. Bu bakımdan vibe coding yapmak isteyenlerin mobil uygulama dışında örneğin Xcode içerisindeki Claude Code ya da ChatGPT Cowork ortamları ile devam etmesi tavsiye ediliyor.
