    Apple, yapay zeka uygulamalarından servetine servet katıyor

    Apple, sattığı cihazlar kadar servisler ve App Store komisyonlarından da güzel kazanç sağlıyor. Son rapor, Apple'ın geçen yıl yapay zeka uygulamalarından elde ettiği geliri ortaya çıkarıyor.

    apple yapay zeka uygulamaları 900 milyon dolar Tam Boyutta Gör
    Analiz firması AppMagic'in verilerine göre Apple, geçtiğimiz yıl üretken yapay zeka uygulamaları için App Store komisyonlarından yaklaşık 900 milyon dolar gelir elde etti.

    900 milyon dolar gelir!

    Raporda Apple'ın yapay zeka uygulamalarından elde ettiği komisyon gelirinin büyük çoğunluğunun ChatGPT indirmeleri ve ardından gelen aboneliklerden kaynaklandığı belirtiliyor. Bu, toplam gelirin yaklaşık %75'ini oluşturuyor. İkinci sırada Elon Musk'ın Grok uygulaması yer alarak gelirin yalnızca %5'ini oluşturuyor.

    Kazancın büyük kısmı ChatGPT'den

    Apple'ın bu yıl üretken AI uygulama gelirlerinden 1 milyar dolar kazanç sağlaması bekleniyor. Şirketin yapay zeka yarışında ne kadar geride kaldığı, özellikle de gelişmiş Siri'nin yavaş ilerlemesi göz önüne alındığında, bu gerçekten de hatırı sayılır bir miktar.

    Yapay zeka ve diğer uygulamalardan %30'a varan komisyon

    Elbette, Apple'ın diğer şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka uygulamalarının popülaritesinden faydalanmasının nedeni, iPhone'un akıllı telefon pazarında lider konumunu koruması. Çoğu yapay zeka uygulaması hâlâ Apple'ın aboneliklerden %30'a varan komisyon aldığı App Store üzerinden satışa sunuluyor.

    Raporda belirtildiği gibi Siri, modern yapay zeka standartlarına göre hâlâ zayıf. Apple'ın diğer yapay zeka oyuncularından farklı olarak sahip olduğu şey, cihaz üretiminde baskın bir konumda olması. OpenAI, Google, Anthropic ve xAI sohbet botlarını ne kadar gelişmiş hale getirirlerse getirsinler, iPhone'lar hâlâ tüketicilere bunları sunmanın başlıca yolu.

    Daha az yatırımla daha fazla kazanç

    Bu gelir, Microsoft, Amazon ve Meta gibi rakiplerine kıyasla Apple'ın nispeten mütevazı yapay zeka harcamalarıyla tezat oluşturuyor. Rakiplerin hepsi yapay zeka altyapısına milyarlarca dolar yatırım yaptı ancak henüz çok az ya da hiç kâr elde edemediler.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 6 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 1 hafta önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

