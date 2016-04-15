Brother'dan doldurulabilir mürekkep deposu bulunan yazıcı serisi





Müşteri memnuniyeti önceliklidir felsefesi ile yola çıkan, ev ve iş donanım ürünleri konusunda endüstri liderlerinden biri olan Brother International, Orijinal Tank Sistemi serisi ürünlerini satışa sunuyor. Mürekkep dolum işlemini kolaylaştıran akıllı tasarıma sahip yeni seri ürünler düşük maliyetli 12000 sayfa baskı kapasiteli siyah mürekkep şişelerini de beraberinde getiriyor.





Yeni seride yazıcı, tarayıcı, fotokopi fonksiyonları bulunan iki adet (DCP-T300, DCP-T500W) ve ek olarak faks fonksiyonuna sahip bir adet (MFC-T800W) çok fonksiyonlu model bulunuyor.

Yüksek hacimli çıkış alan kullanıcılar için tasarlanmış ürünler büyük tasarruf sağlıyor. 12000 sayfa baskı kapasiteli siyah mürekkebi ile düşük işletme maliyetlerini garantiliyor. Buna ek olarak Brother’ın uygun fiyatlı orijinal mürekkepleri ile orijinal olmayan mürekkeplerin yarattığı yazıcı kafası problemleri en aza indiriliyor. Bu da tamir ve değişim masraflarını düşürüyor. Yüksek kapasiteli mürekkep şişeleri, mürekkep satın alma süresini uzatarak kullanıcıya ek bir avantaj sağlıyor.

Tüm bunlara ek olarak yeni seri, akıllı tasarımı ile mürekkep doldurma işlemini kolaylaştırıyor. Mürekkep tankı bölmesi ürünün ön kısmında bulunuyor ve böylelikle tanka erişimi kolaylaştırıyor. Ayrıca şeffaf tank kapağı sayesinde mürekkebin ne kadar kaldığı kolayca kontrol edilebiliyor. Tank bölmesi ürünün gövdesine gömülü olduğu için fazladan alan kaplamayarak yerden de tasarruf sağlıyor.

Yeni serinin akıllı tasarımı 45 derece mürekkep doldurma açısı ile mürekkebin dökülme, bulaşma riskini en aza indiriyor ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Son olarak yeni ürün serisi bir dizi ek özelliği ile verimliliği arttırıyor. Örneğin; MFC-T800W ADF (Otomatik Doküman Besleme) özelliği ile çok sayfalı tarama ve kopyalama işlemlerinizi kolay ve çabuk hale getiriyor. Kullanıcılar kablosuz ağ bağlantısı özelliği ile yazıcıya ağ üzerinden bağlanıp kullanabiliyor. Üstelik 100 sayfalık kağıt tepsisi ile sürekli kağıt eklemek zorunda kalınmıyor.

Yeni Orijinal Tank Sistemi serisi ile ilgili Brother Türkiye Ülke Direktörü Makoto Hasegawa, “Brother olarak gözlemlerimiz sonucu kullanıcıların düşük işletim maliyetli yazıcılara yöneldiklerini anlıyoruz. Yeni seri ürünlerimizdeki 12000 sayfa baskı kapasitesine sahip mürekkebimizle hem ev hem KOBİ kullanıcılarının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamış olacağımıza inanıyoruz. Akıllı tasarımımız sayesinde artık evde uygun fiyatlı orijinal mürekkep dolumu yapmak çok kolay,“ dedi.

NOT: Ürünlerin fiyatlarına ilişkin henüz kesin bir ifade mevcut değil. Brother'dan geldiği anda sizlerle paylaşmış olacağız.