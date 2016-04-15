Brother'dan doldurulabilir mürekkep deposu bulunan yazıcı serisi

Yeni seride yazıcı, tarayıcı, fotokopi fonksiyonları bulunan iki adet (DCP-T300, DCP-T500W) ve ek olarak faks fonksiyonuna sahip bir adet (MFC-T800W) çok fonksiyonlu model bulunuyor.
Yüksek hacimli çıkış alan kullanıcılar için tasarlanmış ürünler büyük tasarruf sağlıyor. 12000 sayfa baskı kapasiteli siyah mürekkebi ile düşük işletme maliyetlerini garantiliyor. Buna ek olarak Brother’ın uygun fiyatlı orijinal mürekkepleri ile orijinal olmayan mürekkeplerin yarattığı yazıcı kafası problemleri en aza indiriliyor. Bu da tamir ve değişim masraflarını düşürüyor. Yüksek kapasiteli mürekkep şişeleri, mürekkep satın alma süresini uzatarak kullanıcıya ek bir avantaj sağlıyor.
Tüm bunlara ek olarak yeni seri, akıllı tasarımı ile mürekkep doldurma işlemini kolaylaştırıyor. Mürekkep tankı bölmesi ürünün ön kısmında bulunuyor ve böylelikle tanka erişimi kolaylaştırıyor. Ayrıca şeffaf tank kapağı sayesinde mürekkebin ne kadar kaldığı kolayca kontrol edilebiliyor. Tank bölmesi ürünün gövdesine gömülü olduğu için fazladan alan kaplamayarak yerden de tasarruf sağlıyor.
Yeni serinin akıllı tasarımı 45 derece mürekkep doldurma açısı ile mürekkebin dökülme, bulaşma riskini en aza indiriyor ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.
Son olarak yeni ürün serisi bir dizi ek özelliği ile verimliliği arttırıyor. Örneğin; MFC-T800W ADF (Otomatik Doküman Besleme) özelliği ile çok sayfalı tarama ve kopyalama işlemlerinizi kolay ve çabuk hale getiriyor. Kullanıcılar kablosuz ağ bağlantısı özelliği ile yazıcıya ağ üzerinden bağlanıp kullanabiliyor. Üstelik 100 sayfalık kağıt tepsisi ile sürekli kağıt eklemek zorunda kalınmıyor.
Yeni Orijinal Tank Sistemi serisi ile ilgili Brother Türkiye Ülke Direktörü Makoto Hasegawa, “Brother olarak gözlemlerimiz sonucu kullanıcıların düşük işletim maliyetli yazıcılara yöneldiklerini anlıyoruz. Yeni seri ürünlerimizdeki 12000 sayfa baskı kapasitesine sahip mürekkebimizle hem ev hem KOBİ kullanıcılarının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamış olacağımıza inanıyoruz. Akıllı tasarımımız sayesinde artık evde uygun fiyatlı orijinal mürekkep dolumu yapmak çok kolay,“ dedi.
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siz ned yaparsanız yapın tamamı kapitalist sistemin dayatmasından başka bir şey değil. çok daha düşük maliyete çok daha sağlam yazıcı yapılabilir fakat rant olmuş arkadaşlar. ve baSKI KAFASINIDA YAZICININ 3 TE 2 Sİ FİYATA SATIYORLAR. VE YAZICILAR PİEZO OLDUĞUNDAN YANİ PÜSKÜRTME ISI İLE VE MÜREKKEPLERİN İÇERSİSİNDEKİ MADDE İLE İLGİLİ O YÜZDEN MÜREKLERİNİZ ORJİNAL MÜREKKEP OLSA BİLE KAFA ISISI ÇIKTIYLA BERABER GENLEŞİYOR VE ÇIKTILARINIZ BOZULUYOR. NE YAPARSANIZ YAPIN YENİ KAFAYA İHTİYAÇ DUYACAKSINIZ VE KÜÇÜK BİR BASKI KAFASI YÜZÜNDEN YAZICINIZI ÇÖPE ATACAKSINIZ. BU TÜR YAZICILARDA KAFA KISMININ YEDEĞİNİN BULUNMASI ÖNEMLİ . BİR AYDA 15 BİN SAYFA ÇIKTI ALDINIZ DİYELİM. YAZICININ KAFASI KESİNLİKLE BOZULACAKTIR. ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÇIKTILARA HARCADIĞINIZ ZAMANI VE PARAYI DÜŞÜNÜRSENİZ YAZICI FİYATLARI VE DURUMU FIRSATÇILIK VE SAHTEKARLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL.
Bende aynısını diyecektim epson 1-2 yıldan beri var zaten.
Kimisi 6000 sayfa kimisi 7000 sayfa çıktı iddiasında bulunuyor, hangisine güvenip alacağız, hızlı baskı ayarında mı bu basım sayılarına ulaşıyorlar, hep örtülü konuşuyorlar karar vermek zorlaşıyor.
Garanti hizmeti, müşteri ilişkileri, kartuş ucuzluğu, fotoğraf ve belge baskı kalitesi, baskı sayısı ve tarama fonksiyonuna göre bir yazıcı seçmem lazım, kullanan arkadaşlardan en azından canon ve epson piyasada oluduğu için olumlu/olumsuz yönleri neler yorumlarını bekliyorum. Her zaman yazıcı almıyoruz almışken iyi birşey olsun istiyorum o yüzen yorum yapacak arkadaşlar lütfen marka fanlığı yapmadan yorum yaparsa memnun olurum gerçekten yanıltıcı oluyor.
Yoksa bu yazıcıları tercih etmek için daha erken mi?