Brother'dan ev kullanıcılarına yönelik 4 yeni hepsi bir arada yazıcı

Baskı ve görüntüleme çözümleriyle yakından tanıdığımız Brother, ev ve kobileri hedef alan giriş seviyesi hepsi bir arada mürekkep püskürtmeli yazıcılarını duyurdu. Mac ve Windows platformlarını destekleyen yazıcıların fiyatları 100 dolar ila 150 dolar arasında değişiyor.

Dahili faks modemlerinin yanı sıra Wi-Fi 802.11 b/g/n desteği ile Apple AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrintScan ve Cortado Workplace kablosuz yazdırma teknolojilerine destek veren yazıcılardan 100 dolarlık MFC-J280W ve J430W 100 sayfalık besleme bölümü ile 1.9 inçlik LCD dokunmatik paneli üzerinde bulundururken; 600x1200 dpi'lik yazdırma çözünürlüğünde dakikada siyah beyaz olarak 33 sayfa, renkli ise 10 sayfa yazabiliyorlar. J280W'dan farklı olarak J430W'da 20 sayfalık otomatik besleyici bulunuyor.

130 dolarlık MFC-J625W ise, MFC-J280W ve J430W'ya göre dakikada siyah beyaz olarak 35, renkli ise 12 sayfa yazabilirken; 20 sayfalık bypass besleyiciye sahip. Yazıcı ayrıca, çift yönlü baskı imkanı sunarken; medya kartlarından ya da USB belleklerden direk olarak içerik alabiliyor.

Tavsiye edilen satış fiyatı 150 dolar olarak belirlenen ailenin amiral gemisi MFC-J825DW, kardeşlerinden farklı olarak disk üzerine baskı yapabilirken; üzerinde bulundurduğu 3.3 inçlik renkli LCD dokunmatik paneli ve Ethernet portu sayesinde Web Connect Touchscreen üzerinden taratılan dökümanları direk olarak Facebook, Picasa Web Album, Flickr, Google Docs ya da Evernote'a gönderebiliyor.

Windows XP SP2 ve üzeri, Mac OS X 10.5 ve üzeri işletim sistemleriyle uyumlu çalışan yazıcılar bu Eylül'den itibaren raflardaki yerini alacak. Tablet ya da akıllı telefonlardaki içerikleri yazıcılar üzerinden kablosuz olarak yazdırılmasına imkan veren özel yazılım ise 2012'nin ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak.

MFC-J430W

MFC-J825DW