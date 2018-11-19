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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bu da DOS oyun konsolu

Command & Conquer: Red Alert, Sid Meier's Civilization, Doom II gibi DOS oyunlarını oynayabileceğiniz PC Classic adındaki konsol Retro trende yeni bir bakış açısı getirdi.
6 ay
9,7b
1
15
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda Retro konsollara yönelik büyük bir ilgi var. 20-30 yıl öncesinin efsane olmuş konsollarını birer birer elden geçirilerek piyasaya sürüldüğünü gördük. O döneme ait sayısı oyunu bir araya getiren Retro konsollar uygun fiyatı ile de o dönemi yaşamak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

PC Classic özellikleri ve fiyatı 


Unit-e firması ise daha ilginç bir konsol projesi ile karşımıza çıktı. PC Classic adındaki Retro konsol sadece DOS oyunları oynatması ile rakiplerinden farklılaşıyor. Bir dönemin popüler DOS tabanlı oyunları bu konsol ile hayat bulacak.

Ayrıca Bkz. "Cep bilgisayarlarının sayısı giderek artıyor"

Firma 30 civarında DOS oyununu lisanslama çalışmalarında sona geldiklerini ifade ediyor. Bu oyunların içerisinde Unit-e's Maryland boardroom: Command & Conquer: Red Alert, Sid Meier's Civilization, Doom II, Prince of Persia, Lemmings, Frontier: Elite II, Wing Commander ve Quake II gibi klasikler yer alıyor. Bununla birlikte Tie Fighter veya Monkey Island gibi Lucas Arts klasiklerinin lisanslanamadığı tahmin ediliyor.

HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanan konsol joystick yanında klavye-fare seti de kabul ediyor. Bu bakımdan tecrübe olarak biraz daha geniş. Konsol gelecek yıl 99$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

 

https://newatlas.com/pc-classic/57254/ Yorum Yaz
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TheShadow 6 ay en beğenilen
Bu tip retro konsol haberlerine hep yazıyorum:
Raspberry Pi ile tüm retro konsolların oyunları oynanabilir. Raspberry Pi ve Retropie işletim sistemi yeterli.
Bu tip retro konsol haberlerine hep yazıyorum:Raspberry Pi ile tüm retro konsolların oyunları oynanabilir. Raspberry Pi ve Retropie işletim sistemi yeterli....
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1 Yanıt Yanıtla +9
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naxay07 6 ay
Uygun fiyata olduğu falan yok retro mini olayı altında çıkan tüm ürünlerin yaptığını 50 liralık bir pc de yapar. Ama bu ürünler nedense hep 99 dolar gibi fiyatlardan çıkıyor
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DH Misafiri 6 ay
Lost vikings, Larry serisi, sensible soccer, f29 retalitor, gunship 2000, street fighter, Lotus olmazsa olmaz
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fantomasds 6 ay
Tam olmuş, 90ların çirkin krem rengi...
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Xtrud 6 ay
Başlık çok profesyonel olmuş.
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TheShadow 6 ay en beğenilen
Bu tip retro konsol haberlerine hep yazıyorum:
Raspberry Pi ile tüm retro konsolların oyunları oynanabilir. Raspberry Pi ve Retropie işletim sistemi yeterli.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Ekrem71.5 4 ay TheShadow
kim uğraşacak kardeş ?
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Spider_hip 6 ay
Hımm iyide red alert, doom 2, quake 2 falan Windows oyunlarıydı zaten. Win 95'te falan oynuyorduk. Diğerleri içinde senelerdir dosbox var ama neyse.
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gun 6 ay Spider_hip
Onları hem dos’ta hem win95’de açabiliyordun. Tam geçiş zamanı işte.
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Omisis046 6 ay Spider_hip
Hayır dos oyunlarıydı. Windows da dosu emule edebiliyordu.
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Y-ZiyA 6 ay
486dx100 vardır :) Süper hızlı yağ gibi çalıştırır.
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***Leopard*** 6 ay
ARM işlemci + Raspbian gibi bir Linux dağıtımı + DOSBox
dosbox.com/...
Tahminen bu konfigurasyon vardır.
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Denorath 6 ay
İşlemcisi 486 falan mı acaba? :)
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