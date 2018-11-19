Bu da DOS oyun konsolu

Son yıllarda Retro konsollara yönelik büyük bir ilgi var. 20-30 yıl öncesinin efsane olmuş konsollarını birer birer elden geçirilerek piyasaya sürüldüğünü gördük. O döneme ait sayısı oyunu bir araya getiren Retro konsollar uygun fiyatı ile de o dönemi yaşamak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

PC Classic özellikleri ve fiyatı





Unit-e firması ise daha ilginç bir konsol projesi ile karşımıza çıktı. PC Classic adındaki Retro konsol sadece DOS oyunları oynatması ile rakiplerinden farklılaşıyor. Bir dönemin popüler DOS tabanlı oyunları bu konsol ile hayat bulacak.

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Firma 30 civarında DOS oyununu lisanslama çalışmalarında sona geldiklerini ifade ediyor. Bu oyunların içerisinde Unit-e's Maryland boardroom: Command & Conquer: Red Alert, Sid Meier's Civilization, Doom II, Prince of Persia, Lemmings, Frontier: Elite II, Wing Commander ve Quake II gibi klasikler yer alıyor. Bununla birlikte Tie Fighter veya Monkey Island gibi Lucas Arts klasiklerinin lisanslanamadığı tahmin ediliyor.

HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanan konsol joystick yanında klavye-fare seti de kabul ediyor. Bu bakımdan tecrübe olarak biraz daha geniş. Konsol gelecek yıl 99$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.