Bu da oldu, robotlar iPhone 6S sırasına girdi

Yıllardır iOS ürünlerinin satışa başlamasından önce tüketicilerin uzun kuyruklar oluşturması alışılageldik bir durum haline dönüştü. Kamp malzemelerini getirerek günlerce sırada bekleyen insanlardan sonra kuyruk geleneğinde önemli bir devrim yaşanıyor.





Sydney kentindeki en büyük Apple Store mağazasında iPhone 6S satışları öncesinde yine bilindik insan manzaraları vardı ancak sırada bekleyen ve kameralara takılan ilginç bir nesne vardı. Bir iPhone sırasındaki en akıllı gelişme olarak gösterilen bu nesne bir sunum robotu ve adı da Lucy. Lucy Kelly adındaki bir müşteri tarafından yönlendirilen Lucy, Segway tarzında bir araç ve entegre iPad cihazı sayesinde sanki Lucy Kelly oradaymış gibi sırada bekleyebiliyor.





Lucy robot olmasının verdiği avantajla çok erken vakitte gitti ve mağaza sırasında dördüncülüğü elde etti. Robot dış mekanın zorlu şartlarında ayakta kalmayı başarırken, Lucy Kelly ise ofisinde kahvesini içiyordu. Lucy Kelly'nin çalıştığı şirkette bu robotlardan toplam 6 tane mevcut ve yöneticiler şahsen katılamadıkları toplantılara bu robotları göndererek sanal olarak katılıyor.





Bununla birlikte Lucy uzun süreler sırada bekleyecek yapıda değil. Bu bakımdan bir çadır ve çadırın içerisinde şarj ekipmanları da getirilmiş. Bu sayede Lucy işi yarıda bırakmayacak ve uzaktan sipariş yoluyla iPhone 6S modelini satın alarak sahibine teslim edecek.

http://mashable.com/2015/09/24/robot-iphone-6s/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#Z7VSvIa_9mqa