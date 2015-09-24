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Bu da oldu, robotlar iPhone 6S sırasına girdi

3 yıl
6,1b
1
31
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu da oldu, robotlar iPhone 6S sırasına girdi

Yıllardır iOS ürünlerinin satışa başlamasından önce tüketicilerin uzun kuyruklar oluşturması alışılageldik bir durum haline dönüştü. Kamp malzemelerini getirerek günlerce sırada bekleyen insanlardan sonra kuyruk geleneğinde önemli bir devrim yaşanıyor. 

Sydney kentindeki en büyük Apple Store mağazasında iPhone 6S satışları öncesinde yine bilindik insan manzaraları vardı ancak sırada bekleyen ve kameralara takılan ilginç bir nesne vardı. Bir iPhone sırasındaki en akıllı gelişme olarak gösterilen bu nesne bir sunum robotu ve adı da Lucy. Lucy Kelly adındaki bir müşteri tarafından yönlendirilen Lucy, Segway tarzında bir araç ve entegre iPad cihazı sayesinde sanki Lucy Kelly oradaymış gibi sırada bekleyebiliyor. 

Lucy robot olmasının verdiği avantajla çok erken vakitte gitti ve mağaza sırasında dördüncülüğü elde etti. Robot dış mekanın zorlu şartlarında ayakta kalmayı başarırken, Lucy Kelly ise ofisinde kahvesini içiyordu. Lucy Kelly'nin çalıştığı şirkette bu robotlardan toplam 6 tane mevcut ve yöneticiler şahsen katılamadıkları toplantılara bu robotları göndererek sanal olarak katılıyor. 

Bununla birlikte Lucy uzun süreler sırada bekleyecek yapıda değil. Bu bakımdan bir çadır ve çadırın içerisinde şarj ekipmanları da getirilmiş. Bu sayede Lucy işi yarıda bırakmayacak ve uzaktan sipariş yoluyla iPhone 6S modelini satın alarak sahibine teslim edecek.  

http://mashable.com/2015/09/24/robot-iphone-6s/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#Z7VSvIa_9mqa Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen
Bizde olda robota çelme takarlar teslimata giderken.

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istanbulbirbaska 3 yıl
Aptal insanlar
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fuckulteli 3 yıl
iPhone 6S almaya iPad'i göndermiş adam.
"Hadi git yeni küçük kardeşini al"
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Mar00N 3 yıl






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aycibin 3 yıl
Bizde o robotu iki dak gecmeden yuruturler :) lucy de siradayim sanadursun :)))
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Patren 3 yıl
tam işsizlik
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
Saçmalıktan başka bişey değil.
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awolfinsky 3 yıl
Ahaha komedi ya koyunluğun böylesi.Kapitalist düzenin oyuncağı olmuş kişiliksiz, karaktersiz ot kafalı yaratıklar ona ilk önce sahip olacak ki ego ibreleri tavan yapsın.Böyle mahluklar hayatta hiçbir başarısı,kazanımı olmamış içi boş olan herhangi bir meziyete sahip olamayanlardır.O telefonu alacak ki kendi eksikliğini statü simgesi iphone la kapatacak.Ben bunları yanımda adam diye gezdirmeye utanırım...
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Umutcan 3 yıl
Ben bu tarz şeylerin Apple tarafından algı oluşturmak amacıyla finanse edildiğini düşünüyorum. Bakın telefonumuza ilgi çok büyük, insanlar sıraya bile giriyor diye göstermek için.
Elbette bunları görüp gönüllü olarak gidip orada sıra bekleyen kişiler var, ama bu işi ve her sene yapılan sıra geleneğini başlatanın ve finanse edenin aslında Apple olduğunu düşünüyorum,
diğer gönüllü kişiler de buna katılıp orada bekliyorlar. Yani firma tarafından başlatılıp gelenek olan bir olay artık gönüllüler tarafından devam ettiriliyor. Bekleyenler için bir etkinlik, ortam, Apple için de büyük bir reklam oluyor.

Bu robot olayı da bu site gibi birçok sitede yayınlandı ve milyonlarca kişiye ulaştı. İnsanlar diyecek "Aaa nasıl bir telefonmuş ta adam önce alabilmek için robot göndermiş?".
Mükemmel bir pazarlama ve algı yönetimi tekniği. Heyecan ve merak uyandırıp satışı artırmak için mükemmel bir teknik. Bir robot ile milyonlarca kişiye haberler ile ulaşmış oldu.
1 Yanıt Yanıtla +13
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Guest-E84249922 3 yıl Umutcan
Umutcan

Ben bu tarz şeylerin Apple tarafından algı oluşturmak amacıyla finanse edildiğini düşünüyorum. Bakın telefonumuza ilgi çok büyük, insanlar sıraya bile giriyor diye göstermek için.
Elbette bunları görüp gönüllü olarak gidip orada sıra bekleyen kişiler var, ama bu işi ve her sene yapılan sıra geleneğini başlatanın ve finanse edenin aslında Apple olduğunu düşünüyorum,
diğer gönüllü kişiler de buna katılıp orada bekliyorlar. Yani firma tarafından başlatılıp gelenek olan bir olay artık gönüllüler tarafından devam ettiriliyor. Bekleyenler için bir etkinlik, ortam, Apple için de büyük bir reklam oluyor.

Bu robot olayı da bu site gibi birçok sitede yayınlandı ve milyonlarca kişiye ulaştı. İnsanlar diyecek "Aaa nasıl bir telefonmuş ta adam önce alabilmek için robot göndermiş?".
Mükemmel bir pazarlama ve algı yönetimi tekniği. Heyecan ve merak uyandırıp satışı artırmak için mükemmel bir teknik. Bir robot ile milyonlarca kişiye haberler ile ulaşmış oldu.

katılıyorum
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kadirirdem 3 yıl
Ne Kadarda Aptal İnsanlar....
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canguler917 3 yıl
iki yönlü bir olay.biri bu kadar erkenden sıraya girip bir telefon beklemek ki bu bana göre aaptallık.diğer yönü ise böyle bir çözüm bulup vaktini sırada bekleyerek öldürmemek ki buda akıllıca bir çözüm
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Ironim 3 yıl
Adamlara bak ya
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Das Boot 3 yıl

Çok güldüm. iyi akıl etmiş eleman.
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