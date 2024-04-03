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    Apple A18 Pro'nun teknik ayrıntıları paylaşıldı: Benzer tasarımda geliyor

    iPhone 16 Pro serisine güç vermesi beklenen Apple A18 Pro artık netleşmeye başladı. Son olarak yeni yonga setinin CPU kümesi dahil olmak üzere özellikleri ortaya çıktı. 
    Apple A18 Pro'nun teknik ayrıntıları paylaşıldı: Benzer tasarımda Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bu yılın sonlarına doğru tanıtacağı iPhone 16 serisi için geri sayım başladı. Öyle ki, daha önce iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin  kıyaslama sonuçlarından sizlere bahsetmiştik. Bu kez akıllı telefonlara güç verecek A18 Pro'nun ayrıntıları ortaya çıktı. Yeni yonga seti, çoğu bölümde selefine benzebilir.

    Apple A18 Pro benzer tasarımda geliyor

    Bildiğiniz gibi Apple, son yıllarda standart iPhone modellerini Pro modellerinden ayırmak için yeni ve bir önceki nesil işlemcilere yer veriyor. Ancak son raporlar, Apple'ın bu geleneği bozacağı yönünde. Öyle ki iPhone 16 ve 16 Plus'ın A18 Bionic, iPhone 16 Pro ve Pro Max'in ise A18 Pro ile tanıtılacağı gündemde.

    Bunlar arasından A18 Pro'nun ise, 6 çekirdekli bir GPU'ya sahip olacağı belirtilmiş ancak CPU kümesi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Son gelen raporlar ise, bunun bir nesil de daha değişmeyeceğini gösteriyor. Öyle ki hem A18 hem de A18 Pro'nun tıpkı A17 Pro gibi, 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacağı söyleniyor. 

    Bunlar arasından 2'si performans çekirdeği, 4'ü ise verimlilik çekirdeği olacak. Bu da potansiyel olarak iki silikon nesli arasında büyük bir fark olmayabileceği sorusunu akla getiriyor. Ancak A18 Pro'dan gelen erken sonuçlar umut verici. Niketim sızdırılan rakamlar işlemcinin A17 Pro'dan yüzde 28'e kadar daha hızlı olduğunu bizlere gösterdi.

    En yakın rakibi Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 ve Gen 4 arasında yüzde 46'lık bir gelişim sunacağını hatırlatalım. Tabi ki Apple, daha iyi verimlilik karşılığında performans sunacağı için tüm bunlara astar atabilir. Ayrıca gelişmeler yalnızca bununla sınırlı olmayabilir. Daha büyük kalıp boyutu, daha fazla önbellek ve muhtemelen daha büyük bir Neural Engine ile karşılaşmamız muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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