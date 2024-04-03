Apple A18 Pro'nun teknik ayrıntıları paylaşıldı: Benzer tasarımda geliyor

Apple A18 Pro benzer tasarımda geliyor
Bildiğiniz gibi Apple, son yıllarda standart iPhone modellerini Pro modellerinden ayırmak için yeni ve bir önceki nesil işlemcilere yer veriyor. Ancak son raporlar, Apple'ın bu geleneği bozacağı yönünde. Öyle ki iPhone 16 ve 16 Plus'ın A18 Bionic, iPhone 16 Pro ve Pro Max'in ise A18 Pro ile tanıtılacağı gündemde.
Bunlar arasından A18 Pro'nun ise, 6 çekirdekli bir GPU'ya sahip olacağı belirtilmiş ancak CPU kümesi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Son gelen raporlar ise, bunun bir nesil de daha değişmeyeceğini gösteriyor. Öyle ki hem A18 hem de A18 Pro'nun tıpkı A17 Pro gibi, 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacağı söyleniyor.
Bunlar arasından 2'si performans çekirdeği, 4'ü ise verimlilik çekirdeği olacak. Bu da potansiyel olarak iki silikon nesli arasında büyük bir fark olmayabileceği sorusunu akla getiriyor. Ancak A18 Pro'dan gelen erken sonuçlar umut verici. Niketim sızdırılan rakamlar işlemcinin A17 Pro'dan yüzde 28'e kadar daha hızlı olduğunu bizlere gösterdi.
En yakın rakibi Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 ve Gen 4 arasında yüzde 46'lık bir gelişim sunacağını hatırlatalım. Tabi ki Apple, daha iyi verimlilik karşılığında performans sunacağı için tüm bunlara astar atabilir. Ayrıca gelişmeler yalnızca bununla sınırlı olmayabilir. Daha büyük kalıp boyutu, daha fazla önbellek ve muhtemelen daha büyük bir Neural Engine ile karşılaşmamız muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...