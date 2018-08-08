Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bu meteor parçası, Dünya'dan bile daha yaşlı

Kuzey Afrika'da bulunan NWA 11119 isimli meteoritin yapılan araştırmalar sonucunda tam 4.56 milyar yaşında olduğu bulundu. Meteorit, Güneş Sistemi'nin ilk evrelerine ışık tutuyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
3,9b
1
9
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğrafta, Dünya'dan bile daha yaşlı bir meteor parçası yer alıyor. 2016 yılında Afrika'da ortaya çıkarılan NWA 11119 isimli meteorit, New Mexico Üniversitesi'nden jeologların ifadelerine göre tam 4.56 milyar yıl yaşında.

Güneş, bundan yaklaşık 4.6 milyar yıl önce yoğun bir kozmik toz ve gaz bulutsusunun bir araya gelip kendi üzerine çökmesiyle oluşmuştu. Bilim insanları bu olaya muhtemelen bir süpernova patlaması sonucu ortaya çıkan çok büyük bir kuvvetin neden olduğunu düşünüyor.

Güneş 4.6 milyar yıl önce ilk kez oluştuğunda, yani Güneş Sistemi'nin henüz ilk evrelerinde elbette bugün bildiğimiz Dünya, Mars gibi gezegenler yer almıyordu. Bunun yerine merkezinde Güneş'in yer aldığı çok hızlı bir şekilde dönen dev bir disk bulunuyordu. Toz ve gazdan oluşan bu disk, zamanla bir araya gelerek bugün bildiğimiz gezegenleri, uyduları ve gök taşlarını oluşturdu. Güneş Sistemi'nin son haline ulaşmasının yüz milyonlarca yıl sürdüğünü düşünülüyor.


Gezegenlerin oluştuğu dönemlere ışık tutacak


Bilim insanları NWA 11119 isimli meteoritin işte bu sürece ışık tutacağını düşünüyor. NWA 11119'un bugün kadar bulunan en yaşlı volkanik meteorit olduğunu söyleyen araştırma lideri Carl Agee,"Bu taşın mineralojisi bugüne kadar incelediğimiz hiçbir meteorite benzemiyor. Her yönüyle çok farklı bir taş. Yapısında fazla miktarda SiO2 bulunması nedeniyle çok açık bir renge sahip. Dünya'nın yerkabuğuna aitmiş gibi görünüyor." ifadelerine yer veriyor.

Araştırmanın öneminden bahseden Agee,"Gezegenlerin tam olarak nasıl oluştuğu konusunda hala birçok soru işareti bulunuyor. Güneş Sistemi'mizin ilk volkanik olayları sonrasında oluşan NWA 11119 üzerindeki çalışmalarımız bu konudaki birçok soru işaretini ortadan kaldırabilir." sözlerini kullanıyor.

Carl Agee, NWA 11119'un görünüş anlamında diğer meteor parçalarından çok farklı bir yapıya sahip olması nedeniyle başlarda taşın bir meteorit olmadığını düşünüyormuş. Sonrasında doktora öğrencisi Poorna Srinivasan ile beraber taşın kimyasal yapısını çok daha detaylı bir şekilde inceleyen Agee, bu inceleme sonucunda taşın uzaydan geldiği ve Dünya'dan bile daha yaşlı olduğu sonucuna ulaşmış.

Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
 
https://news.unm.edu/news/researchers-at-the-university-of-new-mexico-uncover-remnants-of-early-solar-system Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bamya Avcisi 9 ay en beğenilen
Hic gostermiyo
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 9 ay OverClocK1ng
OverClocK1ng
Taş la bu.
La bu taş.
Taş bu la.
La taş bu.
Bu taş la.


Üf harika komik.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nty35 9 ay
Bu tip haberleri dh'de görmek hoşuma gidiyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gt95 9 ay
benim akvaryuma güzel yakışır bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 9 ay
neden 4.57 milyar yıl değilde 4.56 milyar yıl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 ay
Taş la bu.
La bu taş.
Taş bu la.
La taş bu.
Bu taş la.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 9 ay OverClocK1ng
OverClocK1ng
Taş la bu.
La bu taş.
Taş bu la.
La taş bu.
Bu taş la.


Üf harika komik.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bamya Avcisi 9 ay en beğenilen
Hic gostermiyo
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert_1925_ 9 ay
Arkadaşlar cosmosu izledikten sonra sıra dışı bir kayayı da izleyin. O da çok güzel bir belgesel dünyanın oluşumunu hayatın başlangıcını falan anlatıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
constantin87 9 ay
Netflix de cosmos bir uzay serüvenini yarı bırakmıştım bir kaç hafta önce, haber tekrardan iştahımı açtı teşekkürler donanım haber 😁
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ridianod 9 ay constantin87
Vallaha bende blurayini çekmiştim. 6.bölümde kaldım birkaç sene önce. Benimde izleyesim geldi :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Otonom drone'lar kuşları havalimanlarından uzak tutabilir 9 ay Samsung'dan 161 milyar dolarlık dev yatırım hamlesi 9 ay Uber'e bir darbe de ABD'den geldi; 1 yıl boyunca yeni lisans yok 9 ay Merkezsiz müzik platformuna büyük destek 9 ay Apple, 2017'nin en iyi romanlarından Pachinko'yu diziye dönüştürüyor 9 ay Instagram Hikayeler özelliği platformu bambaşka bir noktaya taşıdı 9 ay Cep telefonları zor durumlar için can simidimiz 9 ay Audi E-Tron, yokuş aşağı yapılan her kilometrede menziline 1 kilometre ekliyor 9 ay Uygun fiyatlı Meizu 16 tanıtıldı: Ekrandan parmak izi okuyan en ucuz telefon! 9 ay Motorola Lapdock geri mi dönüyor? 9 ay Elon Musk'ın tweet'leri hakkında inceleme başlatıldı 9 ay Snapchat’in yeni tasarımı milyonlarca kullanıcıya mal oldu 9 ay Tesla'nın ev tipi bataryası Powerwall olumsuz hava koşullarını tahmin edebilecek 9 ay Huawei P20 Pro ile yapay zekâ cebinizde 9 ay Xiaomi’den dolaylı olarak yeni bir fitness bilekliği daha 9 ay WPA2 şifreleri tehlikede 9 ay Samsung Galaxy Note 9'un Türkiye fiyatı 9 ay Dünyanın ilk amonyak temelli hidrojen arabası test edildi 9 ay Samsung Galaxy Note 9 Canlı Yayın | Türkçe Simultane Çeviri 9 ay MediaTek Helio P60 incelemesi l Casper VIA A3 Plus ile 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Bu meteor parçası, Dünya'dan bile daha yaşlı Sonraki Yapay zeka orta segmentle buluştu: Orta sınıf telefonların yeni kalbi Snapdragon 670 görücüye çıktı! 9 ay Ağrıları kontrol etmek için manyetik güç kullanıldı 9 ay Ford çalışanları dış iskelet kullanmaya başladı 9 ay Filmlerde kullanılan en çarpıcı 40 otomobil [Galeri] 9 ay FPS odaklı, 450 IPS oyuncu faresi "Razer Basilisk incelemesi" 9 ay Samsung’un orta segment cihazlarına Android Oreo müjdesi 9 ay Xiaomi'nin ucuz amiral gemisi Pocophone F1'in videoları internete saçıldı 9 ay BMW yangın riski taşıyan 324 bin aracını daha geri çağırıyor 9 ay Tinder, bu yıl gelirini ikiye katlayacak 9 ay Hürkuş eğitim jeti, milli savaş jetine öncülük edecek 9 ay Samsung Galaxy Note 9 bugün tanıtılıyor! İşte tüm bilinenler 9 ay Mercedes'in Türkiye'den dünyaya yazılım çözümleri üreten merkezi 9 ay IIHS'nin raporuna göre Uber'in kazası Volvo'nun teknolojileriyle önlenebilirdi 9 ay Türk tasarımcıdan etkileyici Tesla Model S çalışması 9 ay Hyperloop One'dan Avrupa'ya tam 500 milyon dolarlık yatırım 9 ay Elon Musk, Tesla hisselerini işleme kapatmak istiyor 9 ay Fortnite sadece Samsung Galaxy Apps mağazasında yayınlanabilir 9 ay PES 2019 demo çıktı! 9 ay Booking'e dava açan TÜRSAB 20 siteye daha dava açıyor 9 ay Galaxy Note 9'un S Pen, kamera ve DeX modunun özellikleri detaylandırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim