Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan UXAlive etkinliği başlıyor

Kullanıcı deneyimi ve deneyim tasarımı odaklı UXAlive etkinliğinin beşincisi için geri sayım başladı. UXAlive 2019, bu sene 25-26 Nisan tarihlerinde Hilton İstanbul Maslak'ta gerçekleşecek.
Ağırlıklı olarak yabancı konuşmacıları ve workshop koordinatörlerin ağırlandığı etkinliğin birinci gününde konuşmacılar sahne alırken, ikinci gününde workshop oturumları yapılacak.
UXAlive 2019 etkinliğindeki konuşmacılardan bazıları:
- Nielsen Norman Group Eski Baş Araştırmacısı Rolf Molich
- VISA Kaliforniya UX Tasarımcısı Terri Rodriguez-Hong
- Typeform Kıdemli Ürün Tasarımcısı Carlota Royuela Pastó
- Google Design Sprints Evangelist Amer Arab
- Proto.io Kurucusu ve CEO’su Alexis Piperides
UXAlive 2019 etkinliğindeki tüm konuşmacılara ve daha fazla detaya www.uxalive.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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