Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan UXAlive etkinliği başlıyor

Kullanıcı Deneyimi odaklı konferanslardan biri olan UX Alive konferansı, bu yıl 25-26 Nisan tarihlerinde Hilton İstanbul Maslak'ta düzenleniyor. Etkinliğe ilişkin detaylar yazımızda:
1 ay
1,7b
1
Diğer Yazılım
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan UXAlive etkinliği başlıyor
Tam Boyutta Gör

Kullanıcı deneyimi ve deneyim tasarımı odaklı UXAlive etkinliğinin beşincisi için geri sayım başladı. UXAlive 2019, bu sene 25-26 Nisan tarihlerinde Hilton İstanbul Maslak'ta gerçekleşecek.

Ağırlıklı olarak yabancı konuşmacıları ve workshop koordinatörlerin ağırlandığı etkinliğin birinci gününde konuşmacılar sahne alırken, ikinci gününde workshop oturumları yapılacak.

UXAlive 2019 etkinliğindeki konuşmacılardan bazıları:

  • Nielsen Norman Group Eski Baş Araştırmacısı Rolf Molich
  • VISA Kaliforniya UX Tasarımcısı Terri Rodriguez-Hong
  • Typeform Kıdemli Ürün Tasarımcısı Carlota Royuela Pastó
  • Google Design Sprints Evangelist Amer Arab
  • Proto.io Kurucusu ve CEO’su Alexis Piperides

UXAlive 2019 etkinliğindeki tüm konuşmacılara ve daha fazla detaya www.uxalive.com adresinden ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Tesla Model S ve Model X yenilendi: Daha güçlü motor, daha uzun menzil 1 ay Apple, kötü MacBook klavyelerini tamir etmek için servis hizmetini hızlandırıyor 1 ay Gürültü önleme özellikli AirPods 3, yıl sonuna kadar gelebilir 1 ay Xiaomi'den 120 km menzilli elektrikli bisiklet: Himo T1 1 ay 45 watt TDP’li 9. nesil mobil Core işlemcileri detaylandı 1 ay Google'ın yeni artırılmış gerçeklik projesi, çizim yapmayı öğretiyor 1 ay LG, Güney Kore'de cep telefonu üretimini durduruyor 1 ay Windows 10’da Chrome karanlık modu nasıl aktive edilir? 1 ay Dokuzuncu nesil Intel masaüstü işlemcileri duyuruldu 1 ay SteelSeries Arctis 9X, Xbox’da kablosuz bağlantı problemini çözecek 1 ay Google, drone ile teslimat için ABD’de gerekli onayları aldı 1 ay Meizu’dan aksesuar bombardımanı: Kulaklık, çanta, kemer ve fazlası 1 ay Önceki iPhone modellerinde güç tuşu bozuk davası 1 ay Dünyanın ilk sıtma aşısı, Afrika’da kullanılmaya başlıyor 1 ay AT&T, Galaxy Fold’un yeni teslim tarihi için Haziran ayını işaret ediyor 1 ay Oppo Reno serisinin Avrupa fiyatları açıklandı 1 ay Redmi Y3 tanıtıldı: 32 MP ön kamera, uygun fiyat 1 ay Yeni Intel laptop işlemcileri 5GHz hız sunuyor 1 ay Özel fiyatlı FHD 60FPS oyuncu kasaları "DH-i1 ve DH-i2 incelemesi" 1 ay CoinBene saldırıya uğradı, 200 milyon dolar kayıp 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan UXAlive etkinliği başlıyor Sonraki Snapchat aktif kullanıcı sayısını arttırıyor 1 ay Nikon, çocuklar için ürettiği fotoğraf makinesini tanıttı 1 ay Xiaomi insanları çentikten daha da soğutacak bir tasarım geliştirdi 1 ay OnePlus 7 Pro'nun lansman tarihi belli oldu 1 ay Yeni Dell XPS 15 güncellenmiş donanım ve kamera pozisyonuyla geliyor 1 ay Apple CEO'su Tim Cook, teknoloji endüstrisinin düzenlenmesi için çağrıda bulundu 1 ay Google, Chrome tarayıcısının "Veri Tasarrufu" eklentisini sonlandırıyor 1 ay Elektrikli Renault Kangoo Z.E. konsepti tanıtıldı 1 ay Özel anahtarları tahmin ederek 8 milyon dolarlık ETH çaldı 1 ay Honor kaybolan telefon prototipini geri getirene 5000 Euro teklif ediyor 1 ay Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek 1 ay Tesla, araçlarında NVIDIA üretimi çipleri kullanmayı bıraktığını duyurdu 1 ay Birleşik Arap Emirlikleri'nin “Umut” adlı uzay aracı neredeyse göreve hazır 1 ay Sony 98 inç 8K OLED TV, 70 bin dolar fiyatıyla ağlatıyor 1 ay Çinli bilim kurgu filmi The Wandering Earth, Netflix Türkiye'ye geliyor 1 ay Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım 1 ay Microsoft, Paint uygulamasını Windows 10'dan kaldırma planından vazgeçti 1 ay Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar yayınladı 1 ay Apex Legends oyununa ilgi azalıyor 1 ay GeForce 1600 serisi dizüstülerde 100fps üzerini vadediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim