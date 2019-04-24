Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan UXAlive etkinliği başlıyor

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Kullanıcı deneyimi ve deneyim tasarımı odaklı UXAlive etkinliğinin beşincisi için geri sayım başladı. UXAlive 2019, bu sene 25-26 Nisan tarihlerinde Hilton İstanbul Maslak'ta gerçekleşecek.

Ağırlıklı olarak yabancı konuşmacıları ve workshop koordinatörlerin ağırlandığı etkinliğin birinci gününde konuşmacılar sahne alırken, ikinci gününde workshop oturumları yapılacak.

UXAlive 2019 etkinliğindeki konuşmacılardan bazıları:

Nielsen Norman Group Eski Baş Araştırmacısı Rolf Molich

VISA Kaliforniya UX Tasarımcısı Terri Rodriguez-Hong

Typeform Kıdemli Ürün Tasarımcısı Carlota Royuela Pastó

Google Design Sprints Evangelist Amer Arab

Proto.io Kurucusu ve CEO’su Alexis Piperides

UXAlive 2019 etkinliğindeki tüm konuşmacılara ve daha fazla detaya www.uxalive.com adresinden ulaşabilirsiniz.