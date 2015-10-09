Buffalo Automation Group tarafından geliştirilen sistem, deniz araçlarına otonom kontrol getiriyor

Günümüzde otonom kelimesini duyduğumuz zaman aklımıza ilk olarak otomobil modelleri geliyor. Birçok firma otonom otomobil modeli üzerinde aktif olarak çalışıyor ve bu firmalar temel olarak araç kontrolünü hataya açık bizlerden almaya çalışıyor. Buffalo Automation Group tarafından geliştirilen sistem ise deniz araçlarına yöneliyor.

Buffalo Üniversitesine mensup üç lisans öğrencisi tarafından kurulan Buffalo Automation Group şirketi, geliştirdiği sistem ile kaptanların uyurken / dinlenirken başına gelen kazaları ve can kayıplarını önlemeyi hedefliyor. Verilen bilgiye göre sadece Amerika'da bu nedenle yılda 4000'den fazla kaza oluyor ve 600 civarında kişi hayatını kaybediyor. Araştırmacıların söylediği kadarıyla teknelerde bulunan otomatik pilot sistemleri bazı konularda şartlar değiştikten sonra adım atabiliyor, bu da yukarıda yer alan rakamların gösterdiği kadarıyla da çoğu zaman oldukça geç kalınmasına neden oluyor.

Buffalo Automation Group'un yeni sistemi ise bu sorunu tersine çevirmeyi hedefliyor. Bunu deniz araçlarına yerleştirilecek farklı sensörler ve kameralardan oluşan otonom navigasyon sistemi ile yerine getiren ve ilk testleri 5 metrelik bir katamaran üzerinde gerçekleştiren ekip, oluşturdukları alt yapı ile hava koşullarına ve çevrede bulunan diğer objelere göre önleme hareketleri yapabilen bir deniz aracı elde edilebildiğini belirtiyor.

Gerçek zamanlı veriler ile statik deniz çizelgelerini karşılaştıran sistem, büyük bir risk gördüğü zaman teknenin yönünü değiştiriyor ve kaptan da isteği zaman sisteme akıllı telefonu ya da dizüstü bilgisayarı üzerinde kablosuz olarak bağlanarak özel yönledirmeler yapabiliyor. Otonom kontrol ve kaza önleme sistemi aynı zamanda limandan limana güvenli bir yolculuk için farklı yönlendirmeler de yapabiliyor.

Şimdilik önünde uzun bir geliştirme süreci bulunan sistemin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.buffautomation.com/