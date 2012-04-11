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Buffalo, SSD-PEU3 serisi harici SSD'lerini duyurdu

7 yıl
9,5b
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3
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Buffalo, SSD-PEU3 serisi harici SSD'lerini duyurdu
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Tüketicilere farklı veri depolama çözümleri sunan Buffalo, SSD-PEU3 serisi harici SSD'lerini duyurdu.
98 mm uzunluğunda, 57 mm genişliğinde, 13 mm kalınlığında ve 70 gram ağırlığında sade tasarıma sahip SSD'ler, ihtiyaca göre 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. USB 3.0 arabirimini kullanan SSD'lerden 64 GB'lık versiyon 266.7 MB/sn'ye kadar, 128 GB'lık versiyon 258.9 MB/sn'ye kadar, 256 GB'lık versiyon ise 236 MB/sn'ye kadar veri transfer hızına olanak tanıyor.

Siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle piyasaya sürülmeleri planlanan SSD'lerin fiyatları sırasıyla 105$, 168$ ve 392$ olarak belirlenmiş.
Buffalo, SSD-PEU3 serisi harici SSD'lerini duyurdu
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http://buffalo.jp/product/ssd/external/ssd-peu3/#feature Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
Y ailk bakdığında o fiyata... diyorsunuz ama hem yeni bir teknoloji aynı zamanda geleceğin depoloma çözümleri olduğu aklına geliyor zaten hızlar kusursuz.. Ee yavaş yavaş piyasaya oturdumu düşer elbet..
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hayyam_karadenizli 7 yıl
OCZ Agility serisi 240 GB 229$, 256GB Petrol 244$, 256GB Verbatim 260$... Bunlar normal kampanyasız fiyat, geçen ay amazonda kampanya vardı, çok daha ucuzdu, 87 dolara 128 GB SSD vardı.
amazon.com/...
amazon.com/...
amazon.com/...
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abdulmusavvir 7 yıl
Piyasa 1 GB = 1 $ eşitliğine geldi, şu anda SSD'ler fiyatların en çok önem arz ettiği oem parçalar durumunda, yukarıda yazan fiyatlardan satışa satacaklarına şahsen inanmıyorum, çok daha ucuz olacaktır.
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