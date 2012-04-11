Tüketicilere farklı veri depolama çözümleri sunan Buffalo, SSD-PEU3 serisi harici SSD'lerini duyurdu.

98 mm uzunluğunda, 57 mm genişliğinde, 13 mm kalınlığında ve 70 gram ağırlığında sade tasarıma sahip SSD'ler, ihtiyaca göre 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. USB 3.0 arabirimini kullanan SSD'lerden 64 GB'lık versiyon 266.7 MB/sn'ye kadar, 128 GB'lık versiyon 258.9 MB/sn'ye kadar, 256 GB'lık versiyon ise 236 MB/sn'ye kadar veri transfer hızına olanak tanıyor.





Siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle piyasaya sürülmeleri planlanan SSD'lerin fiyatları sırasıyla 105$, 168$ ve 392$ olarak belirlenmiş.

http://buffalo.jp/product/ssd/external/ssd-peu3/#feature