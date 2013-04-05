Buffalo, iPad ve iPhone 5 uyumlu Bluetooth klavye modellerini tanıttı

Dokunmatik ekranlar üzerinde yazı yazmaktan hoşlanmayan kullanıcılar için piyasada kablosuz klavye modelleri artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Buffalo tarafından geliştirilen cihazlar, iPad ve iPhone 5 uyumlu versiyonları ile karşımıza çıkıyorlar.

Buffalo tarafından geliştirilen ve iPhone 5 için "BSKBB16", iPad için "BSKBB17BK" ismine sahip olan modeller, kullanılacakları cihazlar ile Bluetooth 3.0 üzerinde bağlantı kurabiliyorlar. 1.5 saatte tam şarj olduktan sonra 1,5 ay aktif kullanım ömrü sunanbilen modellerden BSKBB16 126x21.5x60.5mm boyutlara ve 105 gram ağırlığa sahipken, BSKBB17BK modeli 244x12.3x194mm ve 285 gram ağırlığa sahip.

Buffalo'nun iPad uyumlu olarak geliştirdiği klavye modeli, piyasada satılan benzerleri gibi cihazı ayakta tutabiliyor ve üzerinde hızlı kullanım için kısa yol tuşları da yer alıyor. iPhone 5 uyumlu olarak geliştirilen model ise bir kılıf tarzında hazırlanmış ve klavye ile telefonun aynı anda taşınabilmesine imkan sağlayan sürgülü bir yapıya sahip. Ayrıca karanlık ortamlarda rahat yazma işlemleri için tuşlar arka aydınlatmalı olarak geliştirilmiş durumda.

Buffalo'nun tanıttığı kablosuz klavye modellerin 90$ fiyat etiketine sahip olarak Nisan ayı ortasında piyasaya çıkıyor. Ürünlerin satılacağı bölgeler hakkında ise bir bilgi yok.





http://buffalo.jp/product/news/2013/04/04_03/