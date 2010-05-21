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Buffalo'dan 1TB kapasiteli 2.5-inç taşınabilir depolama sürücüsü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,7b
1
8
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli depolama çözümleri üreticisi Buffalo, MiniStation HD-PXT serisi depolama çözümlerine yüksek kapasiteli yeni bir model daha ekliyor. 2.5-inç boyutunda olan ve 1TB depolama kapasitesi sunan taşınabilir sürücü, 256-bit donanımsal AES şifreleme desteği ile veri güvenliği de sağlıyor. Piyano Siyahı tasarımıyla şık bir görünüme sahip olan 240 gram ağırlığındaki harici depolama sürücüsü, bilgisayar bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor.

TurboPC/TurboCopy özelliği ile transfer hızlarını geliştiren yeni sürücüye, yine veri güvenliği için düşünülen yedekleme yazılımı eşlik ediyor. Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen MiniStation HD-PXT1TU2'nin yurt dışı satış fiyatı 135 Avro civarında olacak.


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hardtracker 9 yıl
bu diskler 12.5mm kalinlikta.
bircok notebook kasasina sigmiyorlar dolayisiyla sadece harici olarak kullanabiliyorsunuz.
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Batuist 9 yıl
1TB çok iyi bir rakam 2.5" diske göre... yalnız USB2 arabirimi ile doldurmak oldukça vakit alır.. yada yedek almak..
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ogameci 9 yıl

Batuist

1TB çok iyi bir rakam 2.5" diske göre... yalnız USB2 arabirimi ile doldurmak oldukça vakit alır.. yada yedek almak..



aynen rahat 1tb transferi 8 saat alır
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TELESCOPE 9 yıl
güzel bir ürün, küçüldükçe fonksiyon kaybına uğramıyorlar
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sertacaygun 9 yıl
1TB'lık 2.5" disk var mıydı ki :S ?
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hrnayn 9 yıl

sertacaygun

1TB'lık 2.5" disk var mıydı ki :S ?

nerdeyse 4 ay oldu çıkalı
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deepestlove 9 yıl
bu boyutlarda usb 3.0 olmalı artık
bir arşiv için saatler bekleniyor :)
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ogameci 9 yıl
süper bir ürün gün günden kapasiteler minyatürler içine sığıyor
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