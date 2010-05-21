Buffalo'dan 1TB kapasiteli 2.5-inç taşınabilir depolama sürücüsü

Japonya merkezli depolama çözümleri üreticisi Buffalo, MiniStation HD-PXT serisi depolama çözümlerine yüksek kapasiteli yeni bir model daha ekliyor. 2.5-inç boyutunda olan ve 1TB depolama kapasitesi sunan taşınabilir sürücü, 256-bit donanımsal AES şifreleme desteği ile veri güvenliği de sağlıyor. Piyano Siyahı tasarımıyla şık bir görünüme sahip olan 240 gram ağırlığındaki harici depolama sürücüsü, bilgisayar bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor.

TurboPC/TurboCopy özelliği ile transfer hızlarını geliştiren yeni sürücüye, yine veri güvenliği için düşünülen yedekleme yazılımı eşlik ediyor. Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen MiniStation HD-PXT1TU2'nin yurt dışı satış fiyatı 135 Avro civarında olacak.