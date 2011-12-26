Buffalo'dan 8GB kapasiteli yeni DDR3 bellek modülleri

Japon donanım üreticisi Buffalo, 8GB kapasiteli yeni bellek modüllerini duyurdu. Masaüstü bilgisayarlar için 240-pin DIMM, dizüstü bilgisayarlar içinse 204-pin SO-DIMM formatında olan yeni modüller, JEDEC tarafından belirlenen DDR3-1333MHz standardına uygun şekilde konfigüre edilmiş durumdalar.

D3N1333 Serisi olarak isimlendirilen yeni bellek modülleri, 1333MHz'de CAS9 zamanlamaları ve 1.5v çalışma gerilimiyle görev yapıyorlar. 1024M x 64bit DIMM dizilimiyle oluşturulan yeni belleklerle birlikte Buffalo Tools adı verilen yazılım da veriliyor. Üzerlerinde soğutucu kullanılmayan 8GB'lık modüllerinin, yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan sistemler için yakın zamanda pazara sunulması bekleniyor.