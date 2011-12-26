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Buffalo'dan 8GB kapasiteli yeni DDR3 bellek modülleri

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,9b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo'dan 8GB kapasiteli yeni DDR3 bellek modülleri
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Japon donanım üreticisi Buffalo, 8GB kapasiteli yeni bellek modüllerini duyurdu. Masaüstü bilgisayarlar için 240-pin DIMM, dizüstü bilgisayarlar içinse  204-pin SO-DIMM formatında olan yeni modüller, JEDEC tarafından belirlenen DDR3-1333MHz standardına uygun şekilde konfigüre edilmiş durumdalar. 
D3N1333 Serisi olarak isimlendirilen yeni bellek modülleri, 1333MHz'de CAS9 zamanlamaları ve 1.5v çalışma gerilimiyle görev yapıyorlar. 1024M x 64bit DIMM dizilimiyle oluşturulan yeni belleklerle birlikte Buffalo Tools adı verilen yazılım da veriliyor.  Üzerlerinde soğutucu kullanılmayan 8GB'lık modüllerinin, yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan sistemler için yakın zamanda pazara sunulması bekleniyor. 
Buffalo'dan 8GB kapasiteli yeni DDR3 bellek modülleri
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ultra_storm 7 yıl
Hasanhh
Hemde nasıl 3 yıl önce 6 gb ram 400 tl'di şimdi 24 gb ram oakdar nerdeyse :D
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hacı.basat 7 yıl
Bellek piyasası 2 sene önceki iflas ve çekilmelerden sonra yeni toparlanmaya başladı, aksi halde piyasa şu an zibil gibi 8GB tek modül ram dolu olurdu. Her şeye rağmen fiyatları düşmeye devam ediyor, daha hızlı gelişmezse ne olacağı belli olmaz.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
birden aklıma AMİGA zamanındaki 8MB lık modifiye ramler geldi :D
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FoXDiE 7 yıl SEO-Uzmanı
erencexor

birden aklıma AMİGA zamanındaki 8MB lık modifiye ramler geldi :D

yok çıkart aklından amiga yı "o bizi 25 sene geriye götürür"
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