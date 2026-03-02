Giriş
    2028’e kadar giriş seviyesi PC segmenti tarih olabilir

    Gartner’a göre artan DRAM maliyetleri PC pazarını sarsıyor. 2026’da sevkiyatların yüzde 10’dan fazla düşebileceği belirtiliyor. Şirkete göre bu durum, giriş seviyesi PC pazarının sonu olabilir.

    2028’e kadar giriş seviyesi PC segmenti tarih olabilir Tam Boyutta Gör
    Küresel teknoloji araştırma şirketi Gartner, kişisel bilgisayar pazarına ilişkin dikkat çekici bir öngörü paylaştı. Şirkete göre artan bellek maliyetleri nedeniyle giriş seviyesi PC segmenti 2028 yılına kadar ortadan kalkabilir. Özellikle DRAM tarafında yaşanan arz sıkıntısı ve fiyat artışları, üreticileri sürdürülemez bir maliyet baskısıyla karşı karşıya bırakmış durumda.

    DRAM krizi PC pazarını sarsıyor

    Son dönemde küresel ölçekte yaşanan DRAM tedarik sıkıntısı, yalnızca bilgisayar sektörünü değil birçok tüketici elektroniği alanını etkiliyor. Ancak en sert darbe PC üreticilerinde hissediliyor. Bellek arzının talebi karşılayamaması donanım fiyatlarının hızlı yükselmesine, yeni ürün lansmanlarının ertelenmesine ve perakende kanallarında stokların hızla tükenmesine yol açtı.

    Gartner’ın yayımladığı son pazar analizine göre, 2026 yılında PC sevkiyatlarının yüzde 10,4 oranında düşmesi bekleniyor. Bu oran, aynı dönemde akıllı telefon pazarında öngörülen daralmadan daha yüksek.

    PC üreticileri, geçmişte düşük fiyat segmentindeki ürünlerde artan bileşen maliyetlerini çoğu zaman kendi kâr marjlarından karşılayarak fiyat artışını sınırlamayı tercih ediyordu. Çünkü giriş seviyesi modellerde yapılacak zamlar, tüketici talebinin hızla düşmesine neden olabiliyordu. Ancak mevcut tabloda ürün maliyet yapısında belleğin payı keskin biçimde arttı ve bu artış artık üreticilerin absorbe edebileceği seviyenin ötesine geçmiş durumda.

    Bu nedenle üreticilerin önünde kalan tek seçenek artan maliyetleri doğrudan son kullanıcıya yansıtmak gibi görünüyor. Özellikle 500 ila 1.000 dolar fiyat bandındaki sistemlerin bu süreçten en fazla etkileneceği belirtiliyor. Özellikle “1.000 dolar” baremi hem oyuncular hem de temel kullanıcılar için kritik öneme sahip.

    Gartner’ın değerlendirmesine göre tüketiciler, mevcut fiyat seviyelerinde yeni bir bilgisayar satın almak yerine mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanmayı tercih edecek. Bu eğilimin sonucu olarak PC kullanım ömrünün yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 20 oranında artması bekleniyor. Üreticiler tarafında ise birim satış adetlerinin düşüşünün kabul edilmesi gerekeceği ifade ediliyor.

