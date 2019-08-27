Belirli Acer projeksiyonlarda yüzde 100 iade garantisi başladı

Global projeksiyon pazarının önemli isimlerinden ve ülkemizde de lider durumda olan Acer yıl sonuna kadar sürecek önemli bir garanti kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında KDV hariç yüzde 100 para iadesi garantisi veriliyor.

Acer Dayanıklılık Sözü nedir?

Acer Dayanıklılık Sözü olarak başlayan kampanya 31 Aralık 2019 tarihine kadar sürecek. Kampanya kapsamında P1, P5 ve P6 serisi projeksiyon cihazları yer alıyor. Bu cihazları satın aldıktan sonra ilk 1 yıl içerisinde bir donanım arızası oluşur ve garanti kapsamında tamir edilirse ürün için ödenen bedelin KDV hariç yüzde 100’ünün geri iadesi talebi yapılabilecek.

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Acer bu kampanyayı ürünlerinin dayanıklılığına dikkat çekmek için gerçekleştiriyor. Firma ayrıca tüm projeksiyon cihazlarında saat sınırı olmadan 2 yıl lamba garantisi sunuyor. PMA tarafından projeksiyon konulu yapılan araştırmaya göre ülkemizde yüzde 15.6 pazar payı ile Acer lider durumda.

Bunun için kampanya kapsamındaki ürününün alındıktan 30 gün içinde kaydının yapılması ve bir yıl içinde arıza oluşması durumunda arızayı bildirmek için müşteri iletişim merkezinin (0850 222 2237) aranması ve geri ödeme talebinin işleme alınması için de ilgili web sitesindeki kısa formun doldurulması yeterli oluyor.