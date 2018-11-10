Bursa'da bulunan lahit mezarın içinden Romalı iki general çıktı

Üç yıl önce, İznik ilçe merkezine beş kilometre uzaklıktaki Hisardere Mahallesi yolu üzerinde bulunan zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılan lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi'ne ait, 3. yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Kazıların devamında üç lahit daha keşfedildi. Bunun üzerine yaklaşık on dönüm büyüklüğündeki zeytinlik, 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Bu yılki kazılarda, Roma dönemine ait mezarlıkların bulunduğu bölgede bir lahit daha bulundu. 15 ekimde, 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinin başkanlığındaki kazı ekibi, lahdin gün yüzüne çıkarılması için çalıştı. Altı metre uzunluğundaki devasa kapak, alınan güvenlik önlemleri altında, vinç yardımıyla açıldı.

Lahitte asker kıyafetli, mumyalanmış iki ceset ve onlara ait kişisel eşyalar bulundu. Cesetlerin, dönemin Roma generalleri olduğu belirtildi. Buluntularla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, basın mensuplarının yakın plan görüntü almaları engellendi. Lahdin üzeri brandayla kapatıldı ve bakanlık yetkilileri tarafından yapılacak inceleme sonrasında bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/iznikte-bulunan-lahitten-iki-generalin-mumyalanmis-cesetleri-cikti-41015115