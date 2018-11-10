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Bursa'da bulunan lahit mezarın içinden Romalı iki general çıktı

Bursa'nın İznik ilçesindeki arkeolojik kazılar esnasında bulunan lahdin devasa kapağı, bir vinç yardımıyla açıldı. Lahitte askeri kıyafetli iki Roma generalinin bulunduğu bildirildi.
6 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Üç yıl önce, İznik ilçe merkezine beş kilometre uzaklıktaki Hisardere Mahallesi yolu üzerinde bulunan zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılan lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi'ne ait, 3. yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Kazıların devamında üç lahit daha keşfedildi. Bunun üzerine yaklaşık on dönüm büyüklüğündeki zeytinlik, 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. 
Bu yılki kazılarda, Roma dönemine ait mezarlıkların bulunduğu bölgede bir lahit daha bulundu. 15 ekimde, 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinin başkanlığındaki kazı ekibi, lahdin gün yüzüne çıkarılması için çalıştı. Altı metre uzunluğundaki devasa kapak, alınan güvenlik önlemleri altında, vinç yardımıyla açıldı.
Lahitte asker kıyafetli, mumyalanmış iki ceset ve onlara ait kişisel eşyalar bulundu. Cesetlerin, dönemin Roma generalleri olduğu belirtildi. Buluntularla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, basın mensuplarının yakın plan görüntü almaları engellendi. Lahdin üzeri brandayla kapatıldı ve bakanlık yetkilileri tarafından yapılacak inceleme sonrasında bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.  

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/iznikte-bulunan-lahitten-iki-generalin-mumyalanmis-cesetleri-cikti-41015115 Yorum Yaz
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buraxus 6 ay en beğenilen
Merhaba ben mesut çevik
Bugün sizlerle birlikte nefertiti’nin şarap kadehini inceleyeceğiz...
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Frost05 6 ay
Tamam da bunun donanımlarla ne ilgisi var şimdi?
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profecco 6 ay
Yanlışlıkla hürriyet.com.tr'ye girdim galiba...
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MANGUTAY 6 ay
Buna da medyada bir İskender döneminden Makedonyalı Generaller bulundu dediler, bir anne ve kız mezarıymış dediler, yok efendim general değil Makedon soylularıymış dediler. Burada da Romalı generallerden bahsediliyor. Ne kimliği belirsiz mezarlarmış arkadaş
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sistemli adam 6 ay
Perihan çıkmamış dua edin.
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Mesudum 6 ay
çekim yapılmasına izin verilmemiş ama mahallenin meraklı delikanlıları, elleri ceplerinde, sıfır mesafeden olaylara şahit olmuşlar.
ellerinde çekirdek de olsa sıkılmadan ilgilerini korurlarmış
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WarSaw 6 ay
aynı lahitemi gömmüşler ne işleri varmış aynı lahitte 2 generalin
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Eeltorm 6 ay
Neden çekim yapılmasına izin verilmemiş. Böyle bir gelişmeyi insanların görmesinden ne diye saklarsın ki zaten yerden çıkarmanın sebeplerinden biri de insanların görmesi değil mi?
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1BilimAdamı 6 ay
Taşı toprağı kültür ve tarih anadolunun... Bu zenginliği muhafaza etmek zor.
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general4242 6 ay
Editörlerin donanımla alakasiz açtığı konulara verdiğiniz tepkiyi, üyelerin açtığı bırak donanimla normal bir insanla alakasi olmayan konulara da ayni tepkiyi vermenizi bekliyoruz.
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Y-ZiyA 6 ay
Arkadaşlar biraz metanet biraz saygı. Bu Romalı Generallerin de aileleri var. Bizim böyle konuştuğumuzu duysalar eminim yıkılırlar...
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dmclskn 6 ay
10 Kasım için birkaç cümlelik dahi birşey yazmayan ama arkeolojik haberde geri kalmayan yöneticilere yakışmadı.
youtu.be/...
Unuttuğumuz veya hatırlamaya ihtiyaç duyduğumuz bazı zamanları düşündürmek bu gibi haberlerden eminim daha çok katkısı olurdu.
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KaleyDeskop 6 ay
böyle haberlerin dh'de olması kötü bir şey değil. Ben severek takip ediyorum. Lakin ne diye görüntü almalarını engelliyorlar? yahu ölü romalı bu devlet sırrı sanki! acaba hıristiyanlar için önemli birileri olabilir mi diye düşündüm lakin komplo teorilerinden nefret ettiğim için yok diyorum :D
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