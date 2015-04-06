Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı iki yıl aradan sonra tekrar devrede

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,3b
1
67
Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı iki yıl aradan sonra tekrar devrede

Fransa - İsviçre sınırında yerin 100 metre altındaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de inşaa edilen ve evrenin sırlarını çözmeye yönelik çok önemli deneylerin yapıldığı Büyük Hardon Çarpıştırıcısı hatırlanacağı üzere 2013 yılında bakım ve geliştirme amacıyla onarım sürecine girmişti.
CERN'den gelen son açıklamalara göre Büyük Hardon Çapıştırıcı üzerindeki bakım ve geliştirmeler tamamlandı ve çarpıştırıcı deneyler için tekrar çalışmaya başladı. Şu anda test aşaması olarak çarpıştırılmayan proton ışınlarının gönderildiği düzeneğin testler sonrası öncekine oranla neredeyse iki kat daha fazla yani 13 TeV güçte çarpışmalar sağlaması bekleniyor.
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı iki yıl aradan sonra tekrar devrede
 
Yeni haliyle üç yıl çalışması planlanan ve evrende yer alan karanlık madde, karanlık enerji gibi bilinmeyenler hakkında bilgi sunması beklenen BHÇ daha önceki deneylerinde bizlere tanrı parçacığı olarak da nitelendirilen Higgs Bozonu'nun varlığıyla ilgili önemli bilgiler sunmuştu.

http://press.web.cern.ch/press-releases/2015/04/proton-beams-are-back-lhc Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Eufloria 4 yıl en beğenilen
işte herşeyi başlatacak o yer

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 4 yıl cengizhan72
cengizhan72
Ön yargılı olmayın lütfen arkadaşlar,herkesin inancı farklı.Kainat sonsuz gibi duruyor lakin yaratılanlar sınırlıdır fakat yaratma gücü ve kudreti sonsuzdur. İnsanoğlu yaratıldı ve sorularına illaki cevap arayacaklar, umarız ne yaptıklarını biliyorlardır. Rivayetlere göre kıyametin insanoğlunun başlatacağını söylemleri vardı,umarız yaptıkları deneylerde silsile bir kıyametin başlangıcı olmaz. X elementi mutlak vardır yüce yaradan bizim belki anlayamayacağımız bir şekilde big bang ortamında yoktan var etmesi gücünü kullandı. Bu sorulara umarız cevaplar gelir ve inancımız doğrultusunda kafalardaki soru işaretlerine cevaplar buluruz ve nereden geldik nereye gideceğiz sorumuzu aydınlatır.
Çok eski insanların 900 ila 1000 yaşlarında yaşadıkları sağlam kaynaklardan biliniyor ve onlara sorulduğunda "gelecekte insanların 100 yaşını bile dolduramayacağı fakat bu yaş sınırları arasında sizlerden çok daha fazla bilgi ve ilim öğrenecekler" diye sorulduğunda gülüp geçerlermiş.
Umarız başta belirttiğim gibi ne yaptıklarını biliyorlardır ve şu kısacık yaşamımızı ve vergilerle boğulduğumuz şu güzelim memleketimizi bize daha çok dar etmezler.

Önyargılı olan sensin. Bilime inançlar ile ele alınması mantık dışıdır doğru değildir.

Din ve bilim ayrık kavramlar.

Tanrı parçacığı diye isim verilmesi de fon desteği yani parasal destek için dini terimler kullanılması da çok acı bir gerçek .

Tanrı parcacigina gerek yok yaratılan hersey zaten maddesel olarakta tanrı parçacığı değilmidir İslam Felsefesine göre hatta kutsal kitaplara göre. ..


Bilimi İslamî dogrultuda ele almak bakmak veya tu kaka demek insafsizliktir.

Einstein bile bilimsel gerçeklere rağmen sırf kendi inancı yüzünden evrenin sürekli genişlediğini red etmiştir.


Bilim kendi halinde gelismeli bilim dışı hiçbir görüş ve inanış etkisi mutlak olmamalı ki sağlıklı gelişsin.
cengizhan72Ön yargılı olmayın lütfen arkadaşlar,herkesin inancı farklı.Kainat sonsuz gibi duruyor lakin yaratılanlar sınırlıdır fakat yaratm...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 4 yıl
Anti madde ilgimi çekiyor . Felsefe üzerine etkileri de cabası ....
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HADO77 4 yıl
Gerek kainat da gerekse yaşamın kaynağı olan güneşte eşeyli ureme yok. İnsan denilen varlığa uremesini ilham edcek toplam bilgi kainat da yok.İnsanların iman denilen şeyi din başlığında ortaya koymalarının nedeni aslında bu. İnançlı ya da inançsız olduğunu söyleyen herkes aslında kutsal bir şeyin varlığına evlilikler yaparak iman etmekte.

İnsanlar hayvanlar eşeyli ureyenler evlilik yoluyla ilahi bir kavrama iman ediyorlar. Halbuki bizler Allahu tealanın da eş edinmediğini ve bunu salık vermediğini biliyoruz.

İnsanın icad ettiği ilah anlayışı da eşeyli uremeyi kabul etmiyor. Bu açıdan boşluğu tanrı parçacığının doldurması duşunuluyor.

Cerndeki deneylerin tanrı parçacığı denen kısmın turlerin oluşumu konusunda da cevap uretmesi ve eşeyli uremeye ilahi bir cevabın dışında başka bir cevap bulunması da istenmekte.

Bu bakımdan ateizm denen olgu ilahi bir kokene zıtlıkla anlam kazanmaktan kurtulacak.

İnsanların ilah denilen kavramı ortaya atmaları ve sonra buna ihanet etmeleri bu şekilde maddi bir gerekçeye de bağlanmış olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VatandA.Ş. 4 yıl
Konuyla pek alakası yok ama; bilmem kaç tane güçlü ülkenin birleşip kurduğu CERN'in maliyetinin, diyanetin 2 yıllık maliyetine denk geldiğini biliyor muydunuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingman29 4 yıl
CERN deneylerinin başında suratsız bir kadın vardı.Onunla yapılan röportajı izlemiştim.Kadına diyorlar ki , bu çarpıştırıcı da karadelik oluşma olasılığı var.Bu konuda ne diyorsunuz?Kadın gayet pişkin bir tavırla , evet zaten deneyimizin amacı karadelik oluşturmak.Bu kadının umursamazlığı ve pişkinliği hiç hoşuma gitmemişti.Karadeliğin bir anda büyüyüp dünyayı yutma ihtimali de var.Bazı bilim adamları bu konuda uyarıyor.Ama CERN'dekiler bu iddialara pek kulak asmıyor ve tavırları çok duyarsız.Karadeliklerin neler yapabileceklerini gayet iyi biliyoruz.Ciddiye alınacak bir konu.Şu anda çarpıştırıcı tam güçle çalıştırılıyo.Öncekiler düşük güçte deneme amaçlıydı.Şimdiki durum ciddi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HADO77 4 yıl
Cern deneylerinde söylenen ve insanlığa soylenmeyen bir takım amaçlar var. Bunlardan birisi zamanı manipule etmek ve olası hareketleri önceden görmek. Stratejik anlamda bir yaklaşım.

Uzayın fethi de öyle. Marsa çıkılacak sonra sudan bir sebeble dünya insanları düşman ilan edilecek ve insan olmak ile elde ettiğimiz hava su toprak el konularak sizden gasp edilecek. İlim adına iş yapan masum bilim adamları bunu bilmiyor mu biliyor.

İlim ve adamı dediğiniz insanların kimin adamı olduğu biliniyor. Saygı ilimedir onu bilinen amaçları için kullanan kişilere değil.

Bu açıdan bilimin bu insanlık için olan kaderi tayin edişine din başlığında karşı çıkıp ortak değer oluşturmak insanlığın uzaya çıkamayıp somurulecek toplulukları için bir birleşme çağrısı olmakta.

Lütfen atom bombasını ararken televizyonu(ya da adı herneyse) icad etmiş adamlara da saygıyı akıllıca duyalım.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Ön yargılı olmayın lütfen arkadaşlar,herkesin inancı farklı.Kainat sonsuz gibi duruyor lakin yaratılanlar sınırlıdır fakat yaratma gücü ve kudreti sonsuzdur. İnsanoğlu yaratıldı ve sorularına illaki cevap arayacaklar, umarız ne yaptıklarını biliyorlardır. Rivayetlere göre kıyametin insanoğlunun başlatacağını söylemleri vardı,umarız yaptıkları deneylerde silsile bir kıyametin başlangıcı olmaz. X elementi mutlak vardır yüce yaradan bizim belki anlayamayacağımız bir şekilde big bang ortamında yoktan var etmesi gücünü kullandı. Bu sorulara umarız cevaplar gelir ve inancımız doğrultusunda kafalardaki soru işaretlerine cevaplar buluruz ve nereden geldik nereye gideceğiz sorumuzu aydınlatır.
Çok eski insanların 900 ila 1000 yaşlarında yaşadıkları sağlam kaynaklardan biliniyor ve onlara sorulduğunda "gelecekte insanların 100 yaşını bile dolduramayacağı fakat bu yaş sınırları arasında sizlerden çok daha fazla bilgi ve ilim öğrenecekler" diye sorulduğunda gülüp geçerlermiş.
Umarız başta belirttiğim gibi ne yaptıklarını biliyorlardır ve şu kısacık yaşamımızı ve vergilerle boğulduğumuz şu güzelim memleketimizi bize daha çok dar etmezler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
function 4 yıl
"Tanrı parçacığı" gazetecilerin sokaktaki adamın ilgisini çekip rating almak için ürettiği bir ad. Siz onlardan olmayın.
Kökeni de şöyle, higgs bozon'unu araştıran bir bilim adamı yaptığı ölçümlerden bir türlü parçacığı saptayamıyor ve "Allahın belası parçacık" diyor.
Bu sözü duyan gazetecelerin gözlerinde kafalanacak yığınla ve milyarca cahil insan fotoğrafı(=rating) beliriyor... olaylar gelişiyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 4 yıl
bu deney üzerine sağlam bir film çekilmemesi çok enterasan..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E30a Biner Yan Yan Gider 4 yıl
Geçen sene Kasım ayında ziyaret etmiştim. Gerçekten çok muazzam bir sistem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 4 yıl
Tüm otoritelerin kabul ettiği; "evrenin sırrı kuantum fiziğinde" görüşü ve buna paralel yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar verip tepkisiz kalmaması büyük kilometre taşı oluyor bu araştırmalar için..
Atom altı parçacıklar, kuarklar keşfedilmeyi bekleyen parçacıklar ve bunlara getirdiğimiz felsefi bakış açısı. Bunlar hepsi evrenin ve insanın muazzam mekanizması. Çalışmaların tam sürat devam etmesi ve güzel haberleri görmemiz dileğiyle.. :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 4 yıl
Dünya kadar teknoloji çıkıyor ordan, hiçbişeye inanmıyorsanız işin o tarafından bakın bari. Yazmak istemeyeceğim kadar çok şey çıkıyor ve inanılmaz bi üretim var çünkü.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BF8E9B238 4 yıl Rubisco
Rubisco
Dünya kadar teknoloji çıkıyor ordan, hiçbişeye inanmıyorsanız işin o tarafından bakın bari. Yazmak istemeyeceğim kadar çok şey çıkıyor ve inanılmaz bi üretim var çünkü.

Evet, hatta verileri indekslemek için yandex gönüllü olmuştu. Ruslar hazıra konacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5280 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, CERN ve
2 etiket daha bilim fizik
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Logitech MX MASTER inceleme 4 yıl Mobilite 2.0 ilk bölüm: LG G4, Asus ZenFone 2, Galaxy Note 5'in işlemcisi, OnePlus 2, Xiaomi'nin Türkiye hazırlığı ve dahası... 4 yıl Android Yedekleme ve Wipe İşlemleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim