Büyük Hadron Çarpıştırıcısı iki yıl aradan sonra tekrar devrede

Fransa - İsviçre sınırında yerin 100 metre altındaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de inşaa edilen ve evrenin sırlarını çözmeye yönelik çok önemli deneylerin yapıldığı Büyük Hardon Çarpıştırıcısı hatırlanacağı üzere 2013 yılında bakım ve geliştirme amacıyla onarım sürecine girmişti.

CERN'den gelen son açıklamalara göre Büyük Hardon Çapıştırıcı üzerindeki bakım ve geliştirmeler tamamlandı ve çarpıştırıcı deneyler için tekrar çalışmaya başladı. Şu anda test aşaması olarak çarpıştırılmayan proton ışınlarının gönderildiği düzeneğin testler sonrası öncekine oranla neredeyse iki kat daha fazla yani 13 TeV güçte çarpışmalar sağlaması bekleniyor.

Yeni haliyle üç yıl çalışması planlanan ve evrende yer alan karanlık madde, karanlık enerji gibi bilinmeyenler hakkında bilgi sunması beklenen BHÇ daha önceki deneylerinde bizlere tanrı parçacığı olarak da nitelendirilen Higgs Bozonu'nun varlığıyla ilgili önemli bilgiler sunmuştu.

http://press.web.cern.ch/press-releases/2015/04/proton-beams-are-back-lhc