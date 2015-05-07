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Büyük Hadron Çarpıştırıcısında iki yıl aradan sonra proton çarpışmaları tekrar başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
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Büyük Hadron Çarpıştırıcısında iki yıl aradan sonra proton çarpışmaları tekrar başladı
 
Sizlere de aktardığımız üzere Fransa - İsviçre sınırında yerin 100 metre altındaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı 2 yıllık bir bakım ve geliştirme sürecinin ardından geçtiğimiz ay tekrar faaliyete geçmişti. İlk etapta protonları carpıştırmadan sadece ateşleyen bilim adamları bu süreçte yeni eklenen bileşenleri kontrol etmişlerdi.
CERN, sitesinden yaptığı yeni açıklamayla Büyük Hadron Çarpıştırıcısında proton çarpıştırmaya başladığını duyurdu. Şu an için ışınları düşük enerjide, 450 Gigaelektronvolt (450GeV), ateşleyen CERN bu sayede partikül tespit etme sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. İlerleyen dönemde 6.5TeV güçtü çift proton ışınları yollamayı planlayan CERN böylelikle öncekine oranla iki kat yani 13TeV güçtü çarpışmalar yapmayı planlıyor.
 Daha önceki çalışma döneminde Higgins bozonu gibi oldukça önemli bir buluşa imza atan Büyük Hadron Çarpıştırıcısının yeni gelişmiş haliyle sağlayacağı buluşlar heyecanla bekleniyor.

http://home.web.cern.ch/about/updates/2015/05/low-energy-collisions-tune-lhc-experiments Yorum Yaz
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mehmednaim 4 yıl en beğenilen
Zaman kaymasından ziyade Allah fikir kaymasından korusun. Dini bilgilerle bilimsel bilgileri karşılaştıracak olan kişinin iki bilgiye de iyi miktarda hakim olmaması durumunda böyle durumlar oluyor. Bazen bilim insanı dini bilgilerle dalga geçiyor bazen de dindar kişi bilimsel verilerle saçmalıyor. Bu başlıkta ikisi de var.
Zaman kaymasından ziyade Allah fikir kaymasından korusun. Dini bilgilerle bilimsel bilgileri karşılaştıracak olan kişinin iki bilgiye de iyi miktarda hakim olma...
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V4LKyR 4 yıl
playstyle
2 tane atomu çarpıştırmak için 27 km lik bir çember sistemi en.wikipedia.org/... eğer bu çember sisteminde saniyenin milyonda veya milyarda 1 inde zaman kayması olursa bu bir birini takip eden bir zaman kaymasına dönüşecektir ! yani birden dünyadaki zaman yavaşlayacak ! uzaydaki normal zaman akarken yani birden güneşi tam doğarken görecekken birden güneş sanki dünyaya yakın geçen bir yıldız gibi dünyayı geceleyin aydınlatan bir yıldız gibi parlayıp akıp gidecek bu o kadar kızlı olacak ki ! hani evinizdeki 50 hz ampül gibi saniyede 50 kere olduğunu bir düşünürseniz ! güneşin devamlı gönmesini siz sanki güneşin bir kere ve yavaş her zamanki hızında dönüyormuş gibi algılayacaksınız ! yani bu iş 50 kat yavaş olsa aynı bu video daki gibi görülmesi olası tabi bu konuyu anlaşılması için 50 hz diye bir değeri örnek veriyorum bu belki 500 hz de olur veya 5000 hz de buda 1 günün uzayda 500 gün veya 5000 gün olarak geçmesi misali yani dünya bir zaman makinesi içinde ileri bir zaman doğru gidecek bu video daki kürenin dünyayı kaplayan bir küre olarak düşünürseniz olayı tam anlarsınız ve bir süre devam ettikten sonra dünyadaki zaman ile uzaydaki zamanla eşitlediğinde yani normale dönüğünde ise dünyanın binlerce yıl sonra oluşacak eksen kaymasını en kısa sürece göreceksiniz ! yani güneş batıdan doğacak !!! ve ayda bu durumda etkilenip yarılması ve parçalanması söz konusu olabilir burada tüm bu olaylar temel fizik kurallarına uygun olduğu için toplumlar gene bunun doğal bir şey olduğunu varsayacak ve bunun kıyamet alametlerinden biri olduğuna inanmayacaklar ! ve dahası bu durum The Lost Book of Nostradamus ( ref : en.wikipedia.org/... ) kitapta zamanı çarkı zaman olarak açıkca gösteriyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
ve zaman çarkının göstermediği sayfaya iyi bakın ;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
resimde zaman yok ve yıldızların konumlarında belli değil !!! deccal ile ilgili hadislere neredeyse bire bir uyuyor ! - Yâ Resûlallah! Deccâlin yeryüzünde kalma süresi ne kadardır? diye sorduk. Şöyle buyurdu: - “Kırk gündür. Bir günü bir yıl kadar, bir başka günü bir ay kadar, bir diğer günü de bir hafta kadardır; geri kalan günleri ise sizin bildiğiniz günler gibidir.” Biz: - Yâ Resûlallah! Bir yıl kadar olan günde, kılacağımız bir günlük namaz kâfi gelecek mi? dedik. - “Hayır, siz namaz vakitlerini ona göre takdir ve hesap ediniz” buyurdu.

Valla emeğe saygı abi. Adam o kadar uğraşmış neler neler yazmış.
+rep
playstyle2 tane atomu çarpıştırmak için 27 km lik bir çember sistemien.wikipedia.org/...eğer bu çember sisteminde saniyenin milyond...
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N. Chomsky 4 yıl SEO-Uzmanı

Zaman kaymasından sonra okumayı bıraktım. Bu kadar da saçmalanamaz.
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DH Misafiri 4 yıl
Zaman kayması bir algı meselesidir.Milyarlarca ışık yılı uzaktakı bir yıldızın ışığımı bu gün görüyoruz,ancak bu o yıldızın hala var olduğunu kanıtlamaz.Teoride bu da bir tür zaman kaymasıdır.Işık hızının insan algısı üzerindeki etkisi de denebilir.Güneşin batıdan doğmasına ise günümüz şartlarında ancak dünya çekirdeğinin tersine dönmesi sebep olabilir.Buna da dünya üzerindeki manyetik alan bozulması sebep olur.Manyetik alan bozulmasına ise Nötrinolardan tutun meteorlara kadar uzayda dengeleri bozacak yığımla unsur vardır.CERN'deki hadron çarpıştırması dünyanın manyetik alanını değiştirebilir mi şu anki haliyle hayır.Daha doğrusu her hangi bir aksaklık meydana gelmedikçe hayır.Açığa çıkan enerji şu an için kontrol altında tutulabiliyor ancak bu oluşan enerjinin salı verilmesi neticesinde ortaya çıkan enerji dünyanın dengelerinin tamamen değişmesine neden olacaktır.Her halükarda kıyamet senaryoları üretmek için henüz çok erken.Aklımızı bilgimizi zamanımızı bilim ile dini çarpıştırmak için harcamak hem bilme hem dine hem de insanlığa zarar vermekten başka bir sonuç doğurmaz.
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a_y_k_u_t 4 yıl
Of yine alakasız boş mesajlarla doldurmuşsunuz konuyu.
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erkanberk 4 yıl
Zannedersin Avrupalı siyasetçiler işi bıraktı atom çarpıştırıyor. Yok adamlar neyle uğraşıyor biz neyle uğraşıyoruz gibi yorumları görünce gülesim geliyor. Arkadaşlar çok kıymetli bilim insanlarımız var bahsi geçen o merkezde çalışan. 50 ye yakın Türk bilim adamı var. Böyle bir merkezi kuracak bütçemiz ve teknik personelimiz yok orası ayrı mesele ama bu zaten üç beş bilim insanı ile olacak iş değil. Lütfen şu biz bu işlerden ne anlarız laflarını bırakın bir kenara.
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unknownlove 4 yıl
adamlar proton ,notron degil slin da fikir carpistiriyorlar bizimkilerde laf salatasi yapiyorlar
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zgrp 4 yıl
Yani bilincimiz bu denli sığ ise ben size ne anlatayım sen beni ne tarafa koydun ve dahası sen hangi bağlantı ile kendini karşı tarafa koydun, ortada hadron çarpıştırıcısı ile ilgili bir haber var bunu eğip büküp müslüman ve ateist tartışmasına çevirecek malzeme çıkarabilmişsin daha söylenecek şey var mı
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Tirion Fordring 4 yıl
Hasta tipler basmış yine konuyu. Uzattıkça uzatıyor bir de tipini ... :) adam akıllı 2 bir şey okumak için girdim konuya Allah muhammed yardırmışsınız yine. Hele bir tanesi bak bunlar kuranda da var olayına girmiş falan. O inandığınız Allah... neyse sabah sabah sinirlenmicem.
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saruman_me 4 yıl
DEVLER SU İŞLERİ BIRAKIN BU İŞLERİ.. ZAMANI KAYDIRACAKLARMIŞŞ ..ZAMAN SİZE KAYMASIN..
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Tastarakay 4 yıl
Bilim okumaya geldim burayı da konu dışına çevirmişler.Şikayet etcem güzelim konuya acıyorum silinecek diye.
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SEO-Uzmanı 4 yıl Tastarakay
İlluminatideİmam

Bilim okumaya geldim burayı da konu dışına çevirmişler.Şikayet etcem güzelim konuya acıyorum silinecek diye.

Yerçekimi zamanı yavaşlatıyor!

ntv.com.tr/...

CERN ile oluşturulan manyetik çekim alanını ne kadar olabileceği üzerine bilimsel bir araştırma yap

2. bir konu ise kuranda zamanda ileriye doğru yolculuklardan bahsedilir ! buna en iyi örnek Ashab-ı Kehf, Yedi Uyuyanlar tr.wikipedia.org/...

dahası kuran şu peygamberdir demesi kafidir ! ama dikkat edilirse kuranda geçen hikayeler insanların yaşadığı sürece tekrarlanacak olayları da
bir noktada simgesel olarak dikkati çekmek içindir !

bakın sebep sonuç ilkeselliği açısından uzayda belli bir alan içindeki zamanın hızlanıp yavaşlamasını fizik zaten açık açık kabul ediyor

bilim kurgucular zamanda geçmişe dönüş olayına kafayı takınca sebep sonuç ilkesiyle çelişen bir durum söz konusu

ama bizim buradaki cern deneyi ile zamanda geçmişe gitmekten bahsetmiyoruz !

cern deneyi ile uzay zamanda dünyanın top yekün ileriye gitmesinden bahsediyoruz !

işin bu kısmı zaten Özel görelilik tr.wikipedia.org/... ile bilimsel olarak kağıt üzerinde de

pratik yapılan deneylerde de ap açık ortada defalarca kanıtlanmış durumlar söz konusu !
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Beybifeys 4 yıl
Böyle bilimsel bir haberin altında onlarca din, siyaset ve kültür üzerine odaklanmış tartışma içeriklerini görmek sanırım bizim ülkemize has bir olgu.
Cern'de yapılan bu araştırmalar evrende bilinmeyen konulara ışık vuracak ve bizleri doğanın hayretler veren kusursuzluğu karşısında bir kez daha yeni bir ufka doğru sürükleyecek. Evrenin teorisi ne kadar ütopik olarak gözükse de yaklaşık 200 bin yıllık insanlık tarihinde en büyük ilerleme son birkaç yüz yılda kaydedildi. Bilimdeki bu ilerlemeye destek vermemiz gerekirken tartıştığımız konulara bakın lütfen.
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Burzum_^^ 4 yıl
Durup, durup bu haberi neden veriyorlar anlamiyorum. Olmuyor iste, dark matter mis black hole mus bosuna $ akitacaginiza 3,5 de fakirlere verin de sevindirin.
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TEKİN 1881 4 yıl Burzum_^^
Burzum_^^
Durup, durup bu haberi neden veriyorlar anlamiyorum. Olmuyor iste, dark matter mis black hole mus bosuna $ akitacaginiza 3,5 de fakirlere verin de sevindirin.


Açlar kimin umurunda. Gelişmiş ülkeler cebinden biraz para verse açlık biter. Ama illâ nasaya, savunma sanayisine filan verecekler.
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