Büyük Hadron Çarpıştırıcısında iki yıl aradan sonra proton çarpışmaları tekrar başladı

Sizlere de aktardığımız üzere Fransa - İsviçre sınırında yerin 100 metre altındaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı 2 yıllık bir bakım ve geliştirme sürecinin ardından geçtiğimiz ay tekrar faaliyete geçmişti. İlk etapta protonları carpıştırmadan sadece ateşleyen bilim adamları bu süreçte yeni eklenen bileşenleri kontrol etmişlerdi.

CERN, sitesinden yaptığı yeni açıklamayla Büyük Hadron Çarpıştırıcısında proton çarpıştırmaya başladığını duyurdu. Şu an için ışınları düşük enerjide, 450 Gigaelektronvolt (450GeV), ateşleyen CERN bu sayede partikül tespit etme sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. İlerleyen dönemde 6.5TeV güçtü çift proton ışınları yollamayı planlayan CERN böylelikle öncekine oranla iki kat yani 13TeV güçtü çarpışmalar yapmayı planlıyor.

Daha önceki çalışma döneminde Higgins bozonu gibi oldukça önemli bir buluşa imza atan Büyük Hadron Çarpıştırıcısının yeni gelişmiş haliyle sağlayacağı buluşlar heyecanla bekleniyor.

http://home.web.cern.ch/about/updates/2015/05/low-energy-collisions-tune-lhc-experiments