Büyük dosyalar için geliştirilen Mac uygulaması LargeFileFinder ücretsiz yapıldı

Cai Wei tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan LargeFileFinder, yaklaşık bir yıl sonra yeniden ücretsiz yapıldı.

Basit bir arayüzle gelen LargeFileFinder, temel olarak kişilerin Mac sistemler içerisinde yer alan büyük dosyaları belirlemesine imkan tanıyor. Bu noktada depolama birimleri içerisinde belirlenen özel kriterlere göre çalışma gösteren uygulama, oldukça hızlı çalışıyor, sonuçlarını görsel olarak gözler önüne serebiliyor ve bulunan içerikleri hızlı olarak silerek ciddi bir yer tasarrufu verebiliyor.

Daha önce 1$'a satılan LargeFileFinder uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id687641085?mt=12