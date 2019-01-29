CAT, 26 tonluk elektrikli ekskavatörünü görücüye çıkardı

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Dünya genelinde CO2 emisyonlarının azaltılması amacıyla başlatılan elektrik dönüşümü yavaş yavaş tüm sektörleri etkisi altına almaya başladı. Elektriğe geçişin ivmelenmeye başladığı iş makineleri sektöründe Volvo CE’nin dizel motorlu kompakt iş makinesi üretimine son verip elektriğe geçiş yapacağını duyurmuştuk. Bu süreçte bir adım da ABD merkezli üretici Caterpillar’dan geldi. Şirket, 300 kWh’lık batarya paketine sahip 26 tonluk elektrikli ekskavatörünü görücüye çıkardı.

Çalışanlar hava ve gürültü kirliliğinden kurtulacak

26 tonluk elektrikli ekskavatörün ilk prototipi Oslo merkezli inşaat firması Veidekke için Norveç’te üretildi. Şirket bu elektrikli ekskavatörlerden ilk etapta toplam 8 adet sipariş etti. Bu hareketle hem çevrenin hem de çalışanların hava ve gürültü kirliliğinden kurtularak daha iyi bir deneyim elde etmesinin amaçlandığı belirtildi.

İş makinesinde kullanılan 300 kWh’lık devasa batarya paketinin fazladan 3.4 ton ağırlığa neden olduğu açıklandı. Ekskavatörün tek şarjla 5 ila 7 saat arası çalışabileceğini belirten Caterpillar yetkilileri şarj süreleri hakkında henüz bilgi vermedi. 122 kW’lık elektrik motoru kullanılan aracın neredeyse tamamen sessiz olduğu, yalnızca hidrolik pompaların duyulabildiği açıklandı.

2 bin 500 makine 60 bin otomobille eşdeğer

Elektrikli ekskavatörleri satın alacak Veidekke’nin inşaat müdürü, inşaat alanlarında kullanılacak tek bir makinenin CO2 emisyonlarını 52 ton civarında azaltacağına değindi. Ülkedeki inşaat firmalarının yaklaşık 2,500 adet elektrikli ekskavatör kullanmasının 60 bin otomobilin trafikten çekilmesine eşdeğer olduğunu söyledi. Bu da inşaat ve madencilik ekipmanlarında elektriğe geçişin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

https://electrek.co/2019/01/29/caterpillar-electric-excavator-giant-battery-pack/