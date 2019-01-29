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CAT, 26 tonluk elektrikli ekskavatörünü görücüye çıkardı

CAT'in ürettiği 26 tonluk elektrikli ekskavatörlerden toplamda 8 adet sipariş eden Veidekke, 2 bin 500 iş makinesinden çıkan CO2 emisyonunun 60 bin otomobile denk olduğunu belirtti.
3 ay
3,5b
1
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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CAT, 26 tonluk elektrikli ekskavatörünü görücüye çıkardı
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Dünya genelinde CO2 emisyonlarının azaltılması amacıyla başlatılan elektrik dönüşümü yavaş yavaş tüm sektörleri etkisi altına almaya başladı. Elektriğe geçişin ivmelenmeye başladığı iş makineleri sektöründe Volvo CE’nin dizel motorlu kompakt iş makinesi üretimine son verip elektriğe geçiş yapacağını duyurmuştuk. Bu süreçte bir adım da ABD merkezli üretici Caterpillar’dan geldi. Şirket, 300 kWh’lık batarya paketine sahip 26 tonluk elektrikli ekskavatörünü görücüye çıkardı.

Çalışanlar hava ve gürültü kirliliğinden kurtulacak 

26 tonluk elektrikli ekskavatörün ilk prototipi Oslo merkezli inşaat firması Veidekke için Norveç’te üretildi. Şirket bu elektrikli ekskavatörlerden ilk etapta toplam 8 adet sipariş etti. Bu hareketle hem çevrenin hem de çalışanların hava ve gürültü kirliliğinden kurtularak daha iyi bir deneyim elde etmesinin amaçlandığı belirtildi.

İş makinesinde kullanılan 300 kWh’lık devasa batarya paketinin fazladan 3.4 ton ağırlığa neden olduğu açıklandı. Ekskavatörün tek şarjla 5 ila 7 saat arası çalışabileceğini belirten Caterpillar yetkilileri şarj süreleri hakkında henüz bilgi vermedi. 122 kW’lık elektrik motoru kullanılan aracın neredeyse tamamen sessiz olduğu, yalnızca hidrolik pompaların duyulabildiği açıklandı.

2 bin 500 makine 60 bin otomobille eşdeğer 

Elektrikli ekskavatörleri satın alacak Veidekke’nin inşaat müdürü, inşaat alanlarında kullanılacak tek bir makinenin CO2 emisyonlarını 52 ton civarında azaltacağına değindi. Ülkedeki inşaat firmalarının yaklaşık 2,500 adet elektrikli ekskavatör kullanmasının 60 bin otomobilin trafikten çekilmesine eşdeğer olduğunu söyledi. Bu da inşaat ve madencilik ekipmanlarında elektriğe geçişin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.


https://electrek.co/2019/01/29/caterpillar-electric-excavator-giant-battery-pack/ Yorum Yaz
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Fade to Black 3 ay en beğenilen
sesi olmayınca zevki de olmaz ki. bizim millet seyretmez bu makineyi.
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1ses1 3 ay
Bizim millet yaşadı . Artık Harfiyat alınırken kulakları ağrıtan rahatsız edici sesten kurtulduk. Keyifle ve konforla harfiyatı izliyebileceğiz.
:DDD
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goodorevil 3 ay
Aslında kablolu elektrik beslemesi de düşünülebilir. Genel olarak sabit durup çalışan araçlar bunlar. Bir şantiyede falan o şekilde de iş görebilir.
1 Yanıt Yanıtla +13
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10ff 3 ay
Evet yine saçma sapan espiriler uçuşuyor...
yorumlara bakarak ülke hakkında fikir sahibi olabiliyor insan...
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ozeba 3 ay
Batarya paketi bir vinç yardımıyla kolayca sökülüp değiştirilebilecek şekilde tasarlanırsa aynı anda çok sayıda makine çalıştıran yerlerde bir tane de batarya değişim aracı alınıp bataryalar kısa sürede değiltirilip çalışmaya sorunsuzca devam edilebilir. Sökülen bataryalar da şantiyede kurulan şarj istasyonunda şarj olurken makine çalışmaya devam edebilir.
Yoksa makineyi şarj istasyonuna çek şarj olmasını bekle vs o iş olmaz.
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inifiesta 3 ay
Aracın motor sesi olmayacak ama zaten en çok ses çıkaran, ucundaki kova değil mi? Yani kazı yapılırken ya da hilti ucu bağlayıp kırım yapıldığında yine ses çıkacak. :D
2 Yanıt Yanıtla
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Guest-6B5A59FD1 3 ay inifiesta
Motor daimi ses yapıyor ve bence daha rahatsız edici kırım işlemi sürekli yapılan iş değil sonuçta
youtu.be/...
Buyrun Volvo'nun Konsepti kazı yaparken pompa ve toprak sesi geliyor harika bir şey
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_bluescream_ 3 ay inifiesta
şşşşş çaktırma :D:D:D
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Fade to Black 3 ay en beğenilen
sesi olmayınca zevki de olmaz ki. bizim millet seyretmez bu makineyi.
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1ses1 3 ay
Bizim millet yaşadı . Artık Harfiyat alınırken kulakları ağrıtan rahatsız edici sesten kurtulduk. Keyifle ve konforla harfiyatı izliyebileceğiz.
:DDD
Yanıtla +14
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goodorevil 3 ay
Aslında kablolu elektrik beslemesi de düşünülebilir. Genel olarak sabit durup çalışan araçlar bunlar. Bir şantiyede falan o şekilde de iş görebilir.
1 Yanıt Yanıtla +13
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_bluescream_ 3 ay goodorevil
zaten o şekilde çalışanlar var ama genelde maden tarzı nispeten aracın sabit olduğu yerlerde
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dr20mouse 3 ay
Piller patlarsa nükleer etkisi yapar.
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elektrikli iş makinesi, elektrikli ekskavatör ve
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