Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo ilk adımı attı: İş makineleri de artık elektrikli oluyor

Volvo Grubu'nun iş makineleri üreten başarılı markası Volvo CE, dizel motorlu kompakt iş makinesi üretimine son verip elektriğe geçiş yapacaklarını duyurdu. İlk etapta dört yeni model üretilecek.
3 ay
3,1b
1
2
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Volvo ilk adımı attı: İş makineleri de artık elektrikli oluyor
Tam Boyutta Gör
 

Son yıllarda kara, hava veya deniz fark etmeksizin neredeyse tüm araçların dahil olduğu elektriğe geçiş süreci gerçekten de sınır tanımıyor. Farklı sektörleri etkisi altına alan bu süreç dahilinde geçtiğimiz yıl devasa bir maden kamyonunun “dünyanın en büyük elektrikli aracı” olarak tanıtılmasına şahit olmuştuk. Şimdi sıra iş makinelerine gelmiş gibi görünüyor. Volvo Grubu’nun iş makineleri üreten alt markası Volvo CE, küçük iş makinelerinde dizel motorlara son verip elektrikli versiyonlarını üreteceğini duyurdu.

Aslına bakılırsa piyasada elektrikliye dönüştürülmüş iş makinelerine rastlamak mümkün. Fakat ülkemizde de örneğini görebildiğimiz bu araçlar üretim bandından elektrikli olarak inmiyor. Sonradan başka firmalar tarafından dönüştürülüyor. Volvo CE ise küçük iş makinelerini doğrudan elektrikli olarak üretmeyi planlıyor. İlk etapta dört yeni elektrikli ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici üretileceği açıklandı. Yukarıda gördüğünüz L28 modeli de bunlara dahil.

Bu sınıfta elektriğe geçen ilk marka 

Daha önce elektrikli konsept makineler üreten ve bu konuda çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Volvo CE yetkilileri, bu adımla birlikte kompakt iş makineleri sınıfında elektriğe geçen ilk marka olduklarının da altını çizdi. İlk elektrikli iş makinelerinin nisan ayındaki Bauma Münih 2019, Uluslararası İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı’nda sergileneceği açıklandı. 2020 yılından itibaren de satışa sunulacak.



https://electrek.co/2019/01/17/construction-equipment-electric-volvo-ce/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ilkerinanç 3 ay
Elektirikli forkliftler uzun zamandır kullanılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labtek38 3 ay
Petrolden en son kurtulacak olanlar ağır iş makinaları ve uçaklar. Bunlar İçin de umut verici gelişmeler olması güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Samsung Galaxy S10 serisinin fiyatları belli oldu 3 ay Lenovo Z5 Pro GT, AnTuTu'da en yüksek puanı aldı 3 ay Yeni nesil Dodge Challenger'da hibrit motor kullanılacak 3 ay Oppo, MWC 2019 etkinliğinin tarihini açıkladı 3 ay DigiTimes'a göre Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, 2019 sonunda çıkacak 3 ay Apple'ın 2020'de piyasaya süreceği iPhone modellerinin hepsi OLED olacak 3 ay 10GB RAM akıllı telefonlarda standart olacak 3 ay Bu telefon çok iddialı | Honor Magic 2 3 ay Boğaziçi Üniversitesi'nden elektrikli araçların şarj süresini kısaltacak çalışma 3 ay Çinli akıllı telefon üreticileri 5G fiyat artışına karar verdi: 4G cihazlardan 74 dolar fazla olacak 3 ay Şirketler neden Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GPDR) kurallarına uymuyor? 3 ay 2019 Renault Twingo tanıtıldı: Yeni renk ve motor seçenekleri 3 ay Genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu doğrulandı 3 ay 2019 Oscar Ödülleri adayları belli oldu! Oscar ödül töreni ne zaman? 3 ay Uber, otonom bisiklet ve scooter geliştiriyor 3 ay Samsung’un katlanabilir telefonu beklenenden daha düşük batarya kapasitesine sahip 3 ay Fiyat ve Android 9.0 Pie güncellemesi işe yaradı mı? "GM 9 Pro incelemesi" 3 ay Beklenen izin geldi: Tesla Model 3 Avrupa yollarına çıkıyor 3 ay Samsung giriş seviyesine iki yeni tablet hazırlıyor 3 ay GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı GTX 1070’e yaklaşıyor 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Volvo ilk adımı attı: İş makineleri de artık elektrikli oluyor Sonraki Xiaomi Retro görünüme sahip Elvis Presley radyosunu duyurdu 3 ay Android Q, operatörlere SIM kilidi konusunda yardım edecek 3 ay DxOMark şimdi de telefonların ön kameralarını teste soktu 3 ay DJI firmasında büyük yolsuzluk yaşandı, soruşturma başlatıldı 3 ay Klavyeli telefonlar yeniden şans arıyor 3 ay Raspberry Pi ile harmanlanmış gitar konsepti ile tanışın 3 ay Fransa’dan Google’a 57 milyon dolar ceza 3 ay Samsung Galaxy S10'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceği onaylandı 3 ay MIT profesörü: Blockchain daha kapsamlı, sınırsız ekonomiye izin verebilir 3 ay Huawei telefonlar Twitter uygulamasından indirilen fotoğrafları otomatik olarak siliyor 3 ay Motorola'nın katlanabilir telefonunun tasarımı ortaya çıktı 4 ay Yerli geliştirici Pixery en hızlı büyüyen firmalardan oldu 4 ay Samsung gelecek ay kadın müşteriler için Galaxy A8s FE modelini çıkaracak 4 ay Yeni nesil BMW M3 iki farklı versiyonla gelecek 4 ay Microsoft, Edge tarayıcısının iOS versiyonuna yeni özellikler ekledi 4 ay Xiaomi rekabeti Afrika kıtasına yayacak 4 ay Vestel Venus e4 satışa çıktı! Venus e4 fiyatı: 4 ay Spotify, sanatçıları engellemenize izin verecek 4 ay Exynos 7904 yonga seti duyuruldu 4 ay Yüzbinlerce Lego parçasından oluşan gerçek boyutlu Chevrolet Silverado pickup Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim