Volvo ilk adımı attı: İş makineleri de artık elektrikli oluyor

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Son yıllarda kara, hava veya deniz fark etmeksizin neredeyse tüm araçların dahil olduğu elektriğe geçiş süreci gerçekten de sınır tanımıyor. Farklı sektörleri etkisi altına alan bu süreç dahilinde geçtiğimiz yıl devasa bir maden kamyonunun “dünyanın en büyük elektrikli aracı” olarak tanıtılmasına şahit olmuştuk. Şimdi sıra iş makinelerine gelmiş gibi görünüyor. Volvo Grubu’nun iş makineleri üreten alt markası Volvo CE, küçük iş makinelerinde dizel motorlara son verip elektrikli versiyonlarını üreteceğini duyurdu.

Aslına bakılırsa piyasada elektrikliye dönüştürülmüş iş makinelerine rastlamak mümkün. Fakat ülkemizde de örneğini görebildiğimiz bu araçlar üretim bandından elektrikli olarak inmiyor. Sonradan başka firmalar tarafından dönüştürülüyor. Volvo CE ise küçük iş makinelerini doğrudan elektrikli olarak üretmeyi planlıyor. İlk etapta dört yeni elektrikli ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici üretileceği açıklandı. Yukarıda gördüğünüz L28 modeli de bunlara dahil.

Bu sınıfta elektriğe geçen ilk marka

Daha önce elektrikli konsept makineler üreten ve bu konuda çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Volvo CE yetkilileri, bu adımla birlikte kompakt iş makineleri sınıfında elektriğe geçen ilk marka olduklarının da altını çizdi. İlk elektrikli iş makinelerinin nisan ayındaki Bauma Münih 2019, Uluslararası İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı’nda sergileneceği açıklandı. 2020 yılından itibaren de satışa sunulacak.

https://electrek.co/2019/01/17/construction-equipment-electric-volvo-ce/