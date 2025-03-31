Bu elektrikli ekskavatör, 422 kWh bataryasıyla 8 saat çalışabiliyor

Sany, SY215E isimli iş makinesini ilk olarak geçtiğimiz yaz tanıtmış ve prototipini sergilemişti. Müşterilerinden büyük ilgi gören ve onlarca sipariş aldığı belirtilen ekskavatör, artık teslimata hazır.
Tam şarjla 6-8 saat çalışabiliyor
Şirket, SY215E'nin geleneksel dizel motorlu makinelere kıyasla önemli maliyet tasarrufu sağladığını söylüyor. Yıllık 3.000 saatlik çalışma süresiyle dizel yakıtlı bir makinenin yakıt maliyeti yaklaşık 76.550 dolar iken, SY215E'nin maliyeti yalnızca 45.035 dolar. Dolayısıyla tek bir makine ile 31.520 dolar tasarruf etmek mümkün.Kaynakça https://www.sany-ne.com/sy215e/ https://www.sanyglobal.com/press_releases/2855/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo