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    Bu elektrikli ekskavatör, 422 kWh bataryasıyla 8 saat çalışabiliyor

    Çinli ekipman üreticisi Sany, 23 tonluk yeni elektrikli ekskavatörünü satışa sundu. Dizel muadilleriyle aynı gücü, sıfır emisyon ve çok daha az gürültüyle sunan ekskavatör neler sunuyor?
    Bu elektrikli ekskavatör, 422 kWh piliyle 8 saat çalışabiliyor Tam Boyutta Gör
    Çinli ekipman üreticisi Sany, 23 tonluk yeni elektrikli ekskavatörünü satışa sundu. Dizel muadilleriyle aynı gücü, sıfır emisyon ve çok daha az gürültüyle sunan ekskavatör neler sunuyor bir göz atalım.

    Sany, SY215E isimli iş makinesini ilk olarak geçtiğimiz yaz tanıtmış ve prototipini sergilemişti. Müşterilerinden büyük ilgi gören ve onlarca sipariş aldığı belirtilen ekskavatör, artık teslimata hazır.

    Tam şarjla 6-8 saat çalışabiliyor

    Bu elektrikli ekskavatör, 422 kWh piliyle 8 saat çalışabiliyor Tam Boyutta Gör
    150 kW gücündeki elektrikli ekskavatörün kalbinde 422 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya paketi yer alıyor. Otomobillerde kullanılan CCS2 standardıyla şarj olan makine, tek bir şarjla tam bir günlük (6-8 saat) çalışma süresi sunabiliyor ve 1 ila 1.5 saatte şarj oluyor.  Ayrıca 71 dB'lik maksimum ses seviyesiyle dizel muadillerine göre çok daha sessiz çalışıyor.

    Şirket, SY215E'nin geleneksel dizel motorlu makinelere kıyasla önemli maliyet tasarrufu sağladığını söylüyor. Yıllık 3.000 saatlik çalışma süresiyle dizel yakıtlı bir makinenin yakıt maliyeti yaklaşık 76.550 dolar iken, SY215E'nin maliyeti yalnızca 45.035 dolar. Dolayısıyla tek bir makine ile 31.520 dolar tasarruf etmek mümkün.

    Kaynakça https://www.sany-ne.com/sy215e/ https://www.sanyglobal.com/press_releases/2855/
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