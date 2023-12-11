Kısa süre önce Türkiye pazarında da faaliyete başlayan Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Markanın piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni bir SUV modelin fotoğrafları Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının resmi sitesinde paylaşıldı.

BYD Yuan UP adı verilen yeni model; 4310 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe, 1675 mm yüksekliğe ve 2620 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, ülkemizde de satılan B-SUV modellerle benzer ölçülere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Bakanlığın sitesinde yazan bilgiye göre, BYD Yuan UP, iki farklı motor seçeneğine sahip. TZ180XSF kodlu motor 70 kW güç üretirken TZ200XSW kodlu motor ise 130 kW maksimum güç değeri sunuyor. BYD'nin motor ve bataryalarının kendi alt markaları Hefei BYD Automobile Co. ve Wuwei Findream Co. tarafından üretildiğini hatırlatalım.

Batarya kapasitesi gibi diğer önemli detayların henüz belli olmadığı modelin son hızı 160 km/s ile sınırlandırılmış. Kuru ağırlığı ise tercih edilen güç aktarma sistemine göre 1430 kg veya 1540 kg olarak karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör BYD Yuan UP, markanın amiral gemisi modeli Song L ile benzer bir tasarım diline sahip. Benzerlikler özellikle ön taraftaki far grubunda net bir şekilde anlaşılıyor. Yerden yüksekliği, siyah plastik dodikleri ve onlara eşlik eden gri süslemelerle SUV karakterini ortaya koyan modelde farklı tasarımlara sahip 16 ve 17 inç jantlar, boydan boya uzanan stop lambaları, hemzemin kapı kolları ve panoramik cam tavan dikkat çekiyor.

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BYD Yuan UP, Çinli markanın Yuan ailesinin - ki Atto 3'ün adı da normalde Yuan Plus - en küçük üyesi olacak. Söz konusu modelin Çin'deki fiyatının 95,800 yuan (390 bin TL) seviyesinde olması bekleniyor.

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BYD'nin yeni kompakt SUV modeli ortaya çıktı: BYD Yuan UP