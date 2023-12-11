BYD'nin yeni kompakt SUV modeli ortaya çıktı: BYD Yuan UP

Kısa süre önce Türkiye pazarında da faaliyete başlayan Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Markanın piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni bir SUV modelin fotoğrafları Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının resmi sitesinde paylaşıldı.
BYD Yuan UP adı verilen yeni model; 4310 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe, 1675 mm yüksekliğe ve 2620 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, ülkemizde de satılan B-SUV modellerle benzer ölçülere sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Batarya kapasitesi gibi diğer önemli detayların henüz belli olmadığı modelin son hızı 160 km/s ile sınırlandırılmış. Kuru ağırlığı ise tercih edilen güç aktarma sistemine göre 1430 kg veya 1540 kg olarak karşımıza çıkıyor.
BYD Yuan UP, Çinli markanın Yuan ailesinin - ki Atto 3'ün adı da normalde Yuan Plus - en küçük üyesi olacak. Söz konusu modelin Çin'deki fiyatının 95,800 yuan (390 bin TL) seviyesinde olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.