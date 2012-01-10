CES 2012: Corning firması, %20 daha ince Gorilla Glass 2'yi görücüye çıkardı

Akıllı cep telefonlarının ve tabletlerin dokunmatik ekranlarını ani darbelere ve çizilmelere karşı korumak adına ''Gorilla Glass'' olarak isimlendirdiği cam panelleri geliştiren Corning firması, Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2012) yeni nesil cam paneli Gorilla Glass 2'yi görücüye çıkardı. Peki Gorilla Glass 2 ne gibi yenilikler getiriyor?

Gorilla Glass 2, bir önceki nesil Gorilla Glass'a kıyasla %20'lere varan oranda daha ince tasarlanmış. Bununla beraber yaşanan incelmeye rağmen dayanıklılık faktörünün korunduğu ifade ediliyor. Corning firması, Gorilla Glass 2'nin getirdiği bu yenilik sayesinde üreticilerin daha ince cihazlara imza atabileceğine ve bu cihazların ekranlarının daha iyi parlaklık seviyesinin yanısıra daha başarılı hassasiyet sunacağına vurgu yapıyor. Gorilla Glass 2'nin yeni cihazlarda ne zamandan itibaren yer alacağı net olarak belirtilmedi.

Ek bilgi vermek gerekirse Gorilla Glass teknolojisi günümüzde 30'dan fazla büyük marka tarafından, 575'ten fazla modelde, 500 milyondan fazla ürün üzerinde yer almakta.



http://www.corning.com/news_center/news_releases/2012/2012010901.aspx