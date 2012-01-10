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CES 2012: Corning firması, %20 daha ince Gorilla Glass 2'yi görücüye çıkardı

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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CES 2012: Corning firması, %20 daha ince Gorilla Glass 2'yi görücüye çıkardı
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Akıllı cep telefonlarının ve tabletlerin dokunmatik ekranlarını ani darbelere ve çizilmelere karşı korumak adına ''Gorilla Glass'' olarak isimlendirdiği cam panelleri geliştiren Corning firması, Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2012) yeni nesil cam paneli Gorilla Glass 2'yi görücüye çıkardı. Peki Gorilla Glass 2 ne gibi yenilikler getiriyor?
Gorilla Glass 2, bir önceki nesil Gorilla Glass'a kıyasla %20'lere varan oranda daha ince tasarlanmış. Bununla beraber yaşanan incelmeye rağmen dayanıklılık faktörünün korunduğu ifade ediliyor. Corning firması, Gorilla Glass 2'nin getirdiği bu yenilik sayesinde üreticilerin daha ince cihazlara imza atabileceğine ve bu cihazların ekranlarının daha iyi parlaklık seviyesinin yanısıra daha başarılı hassasiyet sunacağına vurgu yapıyor. Gorilla Glass 2'nin yeni cihazlarda ne zamandan itibaren yer alacağı net olarak belirtilmedi.
Ek bilgi vermek gerekirse Gorilla Glass teknolojisi günümüzde 30'dan fazla büyük marka tarafından, 575'ten fazla modelde, 500 milyondan fazla ürün üzerinde yer almakta.
CES 2012: Corning firması, %20 daha ince Gorilla Glass 2'yi görücüye çıkardı
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http://www.corning.com/news_center/news_releases/2012/2012010901.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ihtiyarjedi 7 yıl
kullandığınız kurşun kalemleri kağıda sürtünce açılan karbon halkaları sayesinde yazı oluşmaktadır.
Fizikçiler bu halkalardan tek yani 1 tanesi ayrı elde etmeyi başarmış bu grafen denen madde bir süperiletken kategorisine giriyor sanırım (2010 nobel ödülü olması lazım yanlış hatırlamıyorsam)
belki bundan 5-10 yıl sonra bundan kat kat az enerji tüketimi, çok yüksek hassasiyet ve yüksek performans lı ürünlerle karşılaşacağız...
çok değil 5 yıl içinde piyasa coşacak gibi geliyor bana tabi bunlar benim düşüncelerim.
İnş nice gorilla glass gibi materyaller göreceğiz ,teknoloji gelişiyor
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retro. 7 yıl
bu camlar yumusakmi yoksa sert tas gibimi
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musti545 7 yıl
adamlar king
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E_Aydin35 7 yıl
Adamlar iyi düşünmüş::)
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xLmNt13 7 yıl
adamlar yapıyor.
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ezimuse 7 yıl
Camlar bile güncelleniyor artık :)
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snomask 7 yıl
telefonun daha incesi biraz tehlikeli olurdu. cebimizde kesin kırılır bu aletler.
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JoeyBane 7 yıl
İncelse de dayanıklılığını koruması iyi olmuş. Fakat ne o öyle daha ince cihazlar çıkmasına yol açacak falan. O kadarcık şeyle mi oluyor.. Bataryalarda incelmeye gidilmeli..
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drserk 7 yıl
foto çok manalı :))
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ColDasHeLL 7 yıl
valla orangutan bile aglamalı .

cizige dayanıklı ama kılcal cizi kendine çeker .

yeni sloglan bu olmalı
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