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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012 : Lenovo da 4 çekirdekli tablet yarışına katıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli bilgisayar devi Lenovo'nun bir süredir 4 çekirdekli tableti üzerinde hazırlıklar yaptığı biliniyordu. Kasım ayında yapılan dedikodularda LePad K2010 veya Ideapad K2 olarak adlandırılacağı belirtilen model CES 2012 fuarında kendisini gösterecek.

IdeaPad K2 hakkında fazla bilgi yok. Ancak 4 çekirdekli 1.3GHz hızında çalışan NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, 1920 x 1200 IPS 10.1 inç dokunmatik ekran, metal kasa, 8MP kamera, 1080p video kaydı bilinen özellikleri. 

IdeaPad K2'nin ilk olarak Çin'de piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Daha sonra ise diğer ülkelere gönderilecek. Ancak daha çok işletmelere yönelik bir tablet olacağı söyleniyor. Yarın başlayacak CES 2012 fuarı 4 çekirdekli tabletlerin geçişine sahne olacak gibi görünüyor.

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osooso148 7 yıl en beğenilen
lePad... BİM market zincirleri ismi tescil etmiş olabilir
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Jesse James 7 yıl
Bilinen Özellikler

* NVIDIA Tegra 3 1.3GHz
* 10.1 inç 1920 x 1200 IPS dokunmatik ekran
* Metal kasa
* 8MP kamera
* 1080p video kaydı

Beklenen Özellikler

* 3G
* Sata 3.0 SSD
* DDR 3 Ram
* USB 3.0
* Batarya üniteli klavye dock
* Bluetooth 3.0
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Silent Guardian 7 yıl
Forumun kıdemli Tim Cook'u "carnador" iş başında.
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turbo-powwer 7 yıl
Müşterileri deneme tahtası olarak görüyorlar , gelişsin teknoloji aynen devam (!)
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Batuist 7 yıl
o nasıl bir çözünürlüktür öyle. ayna gibi görünür tüm görüntüler bu cihazlarda..
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sleepnir 7 yıl
Çözünürlük bitirmiş olayı. Özellikleri muhteşem. Haberlere bakarsak Lenovo CES'a çıkartma yapmış.
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4ewer23 7 yıl
neden işleyemesin oyun ve grafik işleme sadece ipadlere özgü olan bi durumda bizim mi haberimiz yok yoksa??
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E_Aydin35 7 yıl
Fena değil ben olsam sadece film izleyebilir ve ya fotoğraf çekerim oyun vs grafik işlemez ebnce bu.. :)
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xLmNt13 7 yıl
özellikleri iyiymiş fiyatı da iyi olur.
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osooso148 7 yıl en beğenilen
lePad... BİM market zincirleri ismi tescil etmiş olabilir
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jibe 7 yıl
Lazım mıydı?
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Guest-F8946C419 7 yıl
Anca donanım döşe..Yazılıma gelince?

Kaç program kullanabilecek 4 çekirdeği ? Daha yeni yeni 2'ye geçmişlerken
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karaköy_soğancısı 7 yıl
artık 2 çekirdek yetmiyor haberlerini kaçırmışız piyasa çok gelişmiş yahu...
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