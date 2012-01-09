CES 2012 : Lenovo da 4 çekirdekli tablet yarışına katıldı

Çinli bilgisayar devi Lenovo'nun bir süredir 4 çekirdekli tableti üzerinde hazırlıklar yaptığı biliniyordu. Kasım ayında yapılan dedikodularda LePad K2010 veya Ideapad K2 olarak adlandırılacağı belirtilen model CES 2012 fuarında kendisini gösterecek.





IdeaPad K2 hakkında fazla bilgi yok. Ancak 4 çekirdekli 1.3GHz hızında çalışan NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi, 1920 x 1200 IPS 10.1 inç dokunmatik ekran, metal kasa, 8MP kamera, 1080p video kaydı bilinen özellikleri.





IdeaPad K2'nin ilk olarak Çin'de piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Daha sonra ise diğer ülkelere gönderilecek. Ancak daha çok işletmelere yönelik bir tablet olacağı söyleniyor. Yarın başlayacak CES 2012 fuarı 4 çekirdekli tabletlerin geçişine sahne olacak gibi görünüyor.