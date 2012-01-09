CES 2012 : Lenovo'dan U serisi yeni Ultrabooklar geliyor

Modellerden U300e önceki U300s modelinin biraz daha elden geçirilmiş hali. U300s modelinde Intel Sandy Bridge Core i7 işlemciler, 4GB DDR3 RAM, 256GB'a kadar SSD, 13.3 inç 1366 x 768 çözünürlükte HD ekran, Intel HD Graphics 3000 grafik birimi, Windows 7 HP işletim sistemi, 8 saate kadar kullanım süresi gibi özellikler bulunuyor.





U300e'nin farkı ise Ethernet portu, SSD birimin yanına ek 500GB HDD ve 799$ yerine 1200$'lık fiyat etiketi. Lenovo modelin Ivy Bridge platformuna ait işlemcilerle çıkabileceğini de belirtiyor. Modelin satışına bu ay başlanacak.





IdeaPad U310 ise 13 inçlik 1366 x 768 çözünürlükte ekran, 4GB RAM, 8 saat kullanım süresi, seçime bağlı Intel Core işlemciler, Intel WiDi teknolojisi, 64GB SSD veya 500GB HDD, USB 3.0 portu ve kart okuyucu özelliklerini sunuyor. Fiyatı ise 1000$ altı olarak belirlendi.





IdeaPad U410 bütçe dostu bir Ultrabook. 14 inçlik ekrana sahipken en önemli özelliği 1GB belleğe yer veren NVIDIA GeForce 610M grafik birimini içerisinde barındırması. Toshiba T430u modelinden sonra harici ekran kartına sahip ikinci model bu olacak. Fiyatı 700$ serviyesinde. Bu iki model Mayıs ayında piyasaya sürülecek. Lenovo'nun CES 2012 standında ise meraklıları ürünleri inceleyebilir.



