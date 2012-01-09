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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2012 : Lenovo'dan U serisi yeni Ultrabooklar geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılında Intel'in pazara kazandırdığı ultra taşınabilir dizüstü Ultrabook segmentine U300 serisiyle giriş yapan Lenovo, 2012 yılında seriye 3 yeni model daha ekliyor.
Modellerden U300e önceki U300s modelinin biraz daha elden geçirilmiş hali. U300s modelinde Intel Sandy Bridge Core i7 işlemciler, 4GB DDR3 RAM, 256GB'a kadar SSD, 13.3 inç 1366 x 768 çözünürlükte HD ekran, Intel HD Graphics 3000 grafik birimi, Windows 7 HP işletim sistemi, 8 saate kadar kullanım süresi gibi özellikler bulunuyor.

U300e'nin farkı ise Ethernet portu, SSD birimin yanına ek 500GB HDD ve 799$ yerine 1200$'lık fiyat etiketi. Lenovo modelin Ivy Bridge platformuna ait işlemcilerle çıkabileceğini de belirtiyor. Modelin satışına bu ay başlanacak.

IdeaPad U310 ise 13 inçlik 1366 x 768 çözünürlükte ekran, 4GB RAM, 8 saat kullanım süresi, seçime bağlı Intel Core işlemciler, Intel WiDi teknolojisi, 64GB SSD veya 500GB HDD, USB 3.0 portu ve kart okuyucu özelliklerini sunuyor. Fiyatı ise 1000$ altı olarak belirlendi.

IdeaPad U410 bütçe dostu bir Ultrabook. 14 inçlik ekrana sahipken en önemli özelliği 1GB belleğe yer veren NVIDIA GeForce 610M grafik birimini içerisinde barındırması. Toshiba T430u modelinden sonra harici ekran kartına sahip ikinci model bu olacak. Fiyatı 700$ serviyesinde. Bu iki model Mayıs ayında piyasaya sürülecek. Lenovo'nun CES 2012 standında ise meraklıları ürünleri inceleyebilir.


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E_Aydin35 7 yıl
Hırsız değilde kimden ilham aldığı kesin.:)
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janparey 7 yıl
Doğru ya siyah klavye beyaz kasa kombinasyonununda patenti apple'ın elinde
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Guest-F8946C419 7 yıl
Klavye tuşları, tuşların duruş biçimi ve kasa bana hiç yabancı gelmedi nedense..

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Buna da apple hırsız diyen çıkar kesin

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sleepnir 7 yıl Guest-F8946C419
carnador

Klavye tuşları, tuşların duruş biçimi ve kasa bana hiç yabancı gelmedi nedense..

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Buna da apple hırsız diyen çıkar kesin



Klavyeyle nasıl bir ilgi kurdun anlamadım. Sadece beyaz kasa üstüne siyah tuşlar olması dışında hiç bir benzerlik yok. Bence Lenovo benim Dell'den çalmış, emin ol daha çok benziyor. Pardon benim Dell'in Apple'dan çalmış olması lazım. Ortada bir çalıntı varsa emin olun Apple dava açmak için sizden daha istekli.
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