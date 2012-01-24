CES 2012 : SanDisk dünyanın en hızlı 128GB SDXC kartını ve iNAND Ultra entegre flash belleklerini duyurdu

Flash bellek üretimi konusunda dünya devlerinden olan SanDisk, CES 2012 fuarında dünyanın en hızlı SDXC kartı ile entegre flash bellek çözümlerini resmi olarak tanıttı.





SanDisk SDXC kartı ile hızlı büyüme yaşayan kullanıcı içerikleri alanını hedefliyor. IDC3 istatistiklerine göre dijital kamera ve flash bellekli video kameralarla elde edilen kullanıcı içerikleri 2011 yılında 4 exabyte iken 2014 yılında 6.8 exabyte olması bekleniyor.





128GB boyutunda SanDisk Extreme SDXC UHS-I bellek kartı yeni bir ultra yüksek hızda veri transferi (UHS-I) teknolojisi sunuyor. Böylece 45MB/s yazma ve okuma hızlarına erişilebiliyor. Kart 10 saate kadar Full HD video kaydedebiliyor. Bunun yanında yüksek transfer hızları ile bir saatlik Full HD videoyu 5 dakikada veya 500 adet yüksek çözünürlüklü fotoğrafı 1 dakikada aktarabilmek mümkün oluyor.





Kartlar 64GB ve 128GB boyutlarında 199$ ve 399$ olarak satışa sunuldu. Kartlarla birlikte 59$ değerinde 1 yıllık RescuePRO® Deluxe veri kurtarma yazılımı aboneliği de hediye edilecek.





iNAND Ultra entegre flash bellek çözümü ise dünyanın en gelişmiş 19nm fabrikasyon sürecini barındırıyor ve sürecin ilk örneği olacak. Küçük boyutları sayesinde daha ince ve güçlü mobil cihazların da önünü açacak.





64GB'a kadar çıkabilen iNAND Ultra entegre flash bellek çözümleri mobil cihazların kapasitesini de bir adım ileriye götürüyor. Bu kapasite ise 11.5mm x 13mm x 1mm boyutlarına sığdırılıyor. Entegre bellekler yeni nesil işletim sistemleri ile de tam uyumlu olarak çalışıyor.





Bellek çözümlerinin yazma hızı 20MB/s, okuma hızı ise 80MB/s olarak belirtiliyor. iNAND Ultra bellek örnekleri firmalara gönderilmiş durumda ve en kısa zamanda pek çok mobil cihazda bu bellekleri görmek mümkün olacak. Firmanın bir üst çözümü iNAND Extreme ise hali hazırda 50MB/s yazma ve 80MB/s okuma hızı sunmaktaydı.