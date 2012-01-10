CES 2012: Toshiba, Tegra 3 işlemcili yeni tablet hazırlıyor

Tablet bilgisayar pazarında vites yükseltmenin planlarını yapan Toshiba, 7.7mm kasa kalınlığı ile dikkat çeken AT200 modelini farklı pazarlarda kullanıma sunmanın planlarını yaparken, yılın ilerleyen ayları için daha yüksek donanımlı modeller için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Henüz Toshiba tarafından yapılmış herhangi bir doğrulama ya da açıklama olmasa da, şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bu yılın ikinci yarısında Nvidia'nın 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformunu kullanan Toshiba imzalı yeni bir tableti pazarda görmemiz olası.

Toshiba'nın yeni tableti hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor ancak pazardaki yeni akım doğrultusunda Japon üreticinin de 10-inç büyüklüğündeki Android tabletler için standart haline gelen 1280 x 800 piksel yerine daha yüksek çözünürlüğe geçmesi bekleniyor.

Android 4.x işletim sistemini kullanması beklenen yeni tablet, Toshiba'nın pazar planlarına ek olarak Nvidia adına da büyük önem taşıyor. Tegra 3 platformunu bu sınıfta pazarın bir numarası yapmayı hedefleyen Nvidia, Toshiba gibi güçlü bir üreticiden de tasarım kazanmış olacak.