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CES 2012: Toshiba, Tegra 3 işlemcili yeni tablet hazırlıyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar pazarında vites yükseltmenin planlarını yapan Toshiba, 7.7mm kasa kalınlığı ile dikkat çeken AT200 modelini farklı pazarlarda kullanıma sunmanın planlarını yaparken, yılın ilerleyen ayları için daha yüksek donanımlı modeller için de hazırlıklarını sürdürüyor.
 Henüz Toshiba tarafından yapılmış herhangi bir doğrulama ya da açıklama olmasa da, şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bu yılın ikinci yarısında Nvidia'nın 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformunu kullanan Toshiba  imzalı yeni bir tableti pazarda görmemiz olası.
Toshiba'nın yeni tableti hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor ancak pazardaki yeni akım doğrultusunda Japon üreticinin de 10-inç büyüklüğündeki Android tabletler için standart haline gelen 1280 x 800 piksel yerine daha yüksek çözünürlüğe geçmesi bekleniyor.
Android 4.x işletim sistemini kullanması beklenen yeni tablet, Toshiba'nın pazar planlarına ek olarak Nvidia adına da büyük önem taşıyor. Tegra 3 platformunu bu sınıfta pazarın bir numarası yapmayı hedefleyen Nvidia, Toshiba gibi güçlü bir üreticiden de tasarım kazanmış olacak. 

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dirokzan 7 yıl
yahu şu tegra 3 ten başka adam gibi dört çekirdekli bir sistem çıkmadı mı daha? Bu kadar üretici varken (TI Omap\Qualcom\exynos. vs..)neden daha piyasada yok dört çekirdekli platformlar.(merakımdan soruyorum bilgisi olan arkadaş paylaşırsa memnun olurum).
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o3 7 yıl
tegra 3 canavar gibi geliyor...
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E_Aydin35 7 yıl
Güzel bir tablet ekran hoşş.:)
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