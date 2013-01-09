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CES 2013 : Windows 8, 60 milyon lisans satışına ulaştı, 100 milyon uygulama indirildi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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26 Ekim tarihindeki lansmanla resmi olarak satışına başlanan Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8, her ne kadar PC satışı anlamında beklentilerin altında kalsa da ilk ay 40 milyon lisans satmayı başarmıştı.

Cihaz satın alma, yazılım yükseltme ve yeni yazılım satın alma şeklinde gerçekleşen satışlar bugüne kadar lisans sayısını 60 milyona çıkardı. 

Windows pazarlama müdürü Tami Reller tarafından CES 2013 fuarında yapılan açıklamada, Windows 8 işletim sisteminin bugüne kadar toplam 60 milyon adet satıldığı ifade edildi. 

Windows 8 sertifikası almış cihaz sayısında da artış yaşandı. İlk açıklamalarda 1000 adet Windows 8 / RT sertifikalı cihaz olduğu belirtilirken, bugün ulaşılan sayı 1700 sertifikalı cihaz şeklinde.

Windows masaüstü sistemlerde uygulama mağazası sistemine geçen Microsoft, ekosisteme katkı yapan geliştirici sayısının arttığını belirtirken, toplam uygulama indirme sayısının da 100 milyonu geçtiğini vurguladı.
Geçen yılın sonlarında Windows 8 PC  satışlarının beklentilerin altında kaldığı biliniyor. Analizler yılın ilk aylarından itibaren satışların yükselişe geçeceği yönünde. CES 2013 fuarında da pek çok üreticinin Windows 8 ürünleri görücüye çıktı. Bu ürünlerle birlikte satış rakamlarında artış görülmeye başlanacaktır. 

http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2013/01/08/windows-8-60-million-licenses-sold.aspx Yorum Yaz
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demo22 6 yıl
carnador
Metro arayüzü çok kullanışlı, bırakın saçma sapan bir başlangıç çubuğunu artık.. Bir sayfada, bütün uygulamaları görmek, canlı ve anlık bilgiler kutularda görünmesi, sade, şık ve hızlı olmasından dolayı satmıyor anlaşılan.. Metro tasarımını beğenmeyen zaten farklı görünmeye çalıştığı için öyle davranıyor eminim.

Zorundamıyız!! herkezin zevki farklı lütfen konuşurken (bence bana göre) cümlelerini seçin aksi taktirde hakarete girer.
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haymatloshan 6 yıl
Dokunmatik ekranlı aletler çoğaldıkça o da çoğalacaktır,kullandım ve bir sıkıntısını görmedim daha,alışkanlıkları değiştirmek biraz zaman alıyor sadece.
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arrivederci 6 yıl
Kullanamayanların yeniliğe ayak uyduramayanların çamur attığı sistem olarak kalacak galiba.
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cagataykoroglu 6 yıl
Dün deneme sürümünü kurdum. En başta metro canımı sıktı ama kurtulmanın kolaylığını ve sistemin akıcılığını görünce daha önce anlamsızca Win 8 e çamur atanların kulaklarını çınlattım. Onlar yüzünden neredeyse Win 7 alıyordum. Az önce 5 adet Win8 siparişi verdim.
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SysEdit 6 yıl
60 milyon nedir ki? Yurtdışı sitelerde Vista kadar bile satamadı diye haberler çıkıyor ... İşte satış grafiği herşey ortada... Windows 7 ile arasında dağlar kadar fark var...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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oktayakgoz 6 yıl
Patlama yapsaydi ne olacakti. Kim bilir
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SystemApps 6 yıl
ne desem bilmemki :D
Windows 8 pc satışları az olmasına rağmen bu rakam gerçekten windows8in başarısının ispatı...
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