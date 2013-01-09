CES 2013 : Windows 8, 60 milyon lisans satışına ulaştı, 100 milyon uygulama indirildi





26 Ekim tarihindeki lansmanla resmi olarak satışına başlanan Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8, her ne kadar PC satışı anlamında beklentilerin altında kalsa da ilk ay 40 milyon lisans satmayı başarmıştı.





Cihaz satın alma, yazılım yükseltme ve yeni yazılım satın alma şeklinde gerçekleşen satışlar bugüne kadar lisans sayısını 60 milyona çıkardı.





Windows pazarlama müdürü Tami Reller tarafından CES 2013 fuarında yapılan açıklamada, Windows 8 işletim sisteminin bugüne kadar toplam 60 milyon adet satıldığı ifade edildi.





Windows 8 sertifikası almış cihaz sayısında da artış yaşandı. İlk açıklamalarda 1000 adet Windows 8 / RT sertifikalı cihaz olduğu belirtilirken, bugün ulaşılan sayı 1700 sertifikalı cihaz şeklinde.





Windows masaüstü sistemlerde uygulama mağazası sistemine geçen Microsoft, ekosisteme katkı yapan geliştirici sayısının arttığını belirtirken, toplam uygulama indirme sayısının da 100 milyonu geçtiğini vurguladı.

Geçen yılın sonlarında Windows 8 PC satışlarının beklentilerin altında kaldığı biliniyor. Analizler yılın ilk aylarından itibaren satışların yükselişe geçeceği yönünde. CES 2013 fuarında da pek çok üreticinin Windows 8 ürünleri görücüye çıktı. Bu ürünlerle birlikte satış rakamlarında artış görülmeye başlanacaktır.

http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2013/01/08/windows-8-60-million-licenses-sold.aspx