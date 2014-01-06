CES 2014: Fujifilm, X100S'in siyah versiyonunu görücüye çıkarttı

Kısa süre önce 5 yeni FinePix serisi fotoğraf makinesini resmi olarak tanıtan Fujifilm, aynı zamanda hali hazırda satılmakta olan ve oldukça beğenilen X100S fotoğraf makinesinin tamamen siyahlara bürünmüş yeni versiyonunu da görücüye çıkarttı.

Teknik açıdan gümüş renkli X100S ile aynı olarak 16MP APS-C X-Trans CMOS sensör, sabit 23mm F/2 lens, EXR 2 görüntü işlemcisi, 2.8-inç TFT LCD ekran ve Full HD video çekim kapasitesi gibi detaylara sahip olan X100S siyah, özellikle retro tasarım çizgisini de devam ettiriyor ve bu nedenle oldukça şık görünüyor.

Fujifilm'in yeni fotoğraf makinesi X100S siyah, 1299$ fiyat etiketiyle Mart ayı içerisinde satışa çıkıyor.





http://www.dpreview.com/news/2014/01/06/fujifilm-to-release-x100s-in-solid-black?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2