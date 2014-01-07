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CES 2014: Nikon, yeni DSLR fotoğraf makinesi D3300'ün görücüye çıkarttı, D4S'i geliştirdiğini duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Nikon, yeni DSLR fotoğraf makinesi D3300'ün görücüye çıkarttı, D4S'i geliştirdiğini duyurdu
CES 2014: Nikon, yeni DSLR fotoğraf makinesi D3300'ün görücüye çıkarttı, D4S'i geliştirdiğini duyurdu
Fotoğraf sektörünün büyük firmalarından Nikon, geçtiğimiz günlerde detayları belli olan giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesi D3300'ü CES 2014 kapsamında kullanıcıların beğenisine sundu. Firma aynı zamanda D4S "HD-SLR" fotoğraf makinesi üzerinde de çalışmaya başladığını açıkladı.
Hali hazırda satılmaktan olan D3200 DSLR fotoğraf makinesinin yerine hazırlanan D3300, teknik olarak karşımıza çok daha keskin görüntüler sağlayabilen AA filtresi olmayan yeni 24.2 MP CMOS sensör, Nikon'un hızlı Expeed 4 görüntü işlemcisi, maksimum 25,600 ISO aralığı, Full HD video 60 fps video çekim kapasitesi ve saniyede 5 kare seri çekim hızı gibi detaylarla geliyor. 124 x 98 x 76 mm boyut ve 430 gram ağırlık değerleriyle hazırlanan D3300, EN-EL14a lityum-iyon bataryası ile ortalama 700 çekim yapabiliyor ve harici WU-1a adaptörüyle kablosuz olarak görüntü aktarımı yapabiliyor. Ürün üzerinde sabit bir 3-inç 921K ekran ve optik pentamirror vizör de taşıyor. Nikon D3300 kit lens olarak ise mevcut kit lense göre %30 oranında daha ufak ve %20 oranında daha hafif yeni 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S DX VR II'yi kullanıyor. Bu lens firmanın en son optik kaplamalarını ve titreşim önleme sistemini içeriyor.
 
CES 2014: Nikon, yeni DSLR fotoğraf makinesi D3300'ün görücüye çıkarttı, D4S'i geliştirdiğini duyurdu
Nikon aynı zamanda mevcut amiral gemisinin yerini alacak D4S "HD-SLR" fotoğraf makinesi üzerinde de çalışmaya başladığını duyurdu. Özellikle yeni görüntü işleme motoruyla üst seviye fotoğraf kalitesi ortaya koyacağı belirtilen ürün, ayrıca çok daha gelişmiş bir netleme sistemine sahip olacak. CES 2014 kapsamında görülen ilk fotoğraflarda yerine geleceği fotoğraf makinesine oldukça benzediği görülen D4S, yakın zaman içerisinde daha falza ayrıntı ile detaylandırılacak.
Nikon'un giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesi D3300, 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S DX VR II kit lens ile beraber 650$ fiyat etiketiyle Şubat ayında satışa çıkıyor.
 
CES 2014: Nikon, yeni DSLR fotoğraf makinesi D3300'ün görücüye çıkarttı, D4S'i geliştirdiğini duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2014/01/07/new-nikon-d3300-gains-new-sensor-processor-and-kit-lens?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
iboocum 5 yıl
d3300 fena değilmiş
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Brky 5 yıl
APS-C sensöre 24 mp fazla.
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adını nick koydum 5 yıl
24.3 MP e nasıl DX VR sensörü sığdırmışlar ? Sony Mobile G Sensor kadar teknolojik.
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Karadeniz Otoyolu 5 yıl
Nikon'un giriş seviyesindeki bu ilk modeli bile, 3-5 sene önceki piyasanın en iyi fotoğraf makinelerinden. APS-C sensörden alınabilecek herşeyi sunuyor.
Saniyede 50 kare 1920x1080 video özelliğini eklemeleri de iyi olmuş.
Fiyatına göre tek rahatsız edecek özellik, hareketli LCD olmaması.
Sonuçta fotoğraf, NİKON demek..
1 Yanıt Yanıtla
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__FuEGo__ 5 yıl Karadeniz Otoyolu
Hareketli ekranı özellikle koymuyorlar bence. Pazarlama stratejesi açısından. Hareketli isteyen 5000 serisine yönelsin hesabı.
Diğer yandan adı üstünde giriş seviyesine bu kadar özellik eklemek aa bunun özellikleri 3200 den iyiymiş o zaman bu daha iyidiri hissiyatı yaratmak sanki
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