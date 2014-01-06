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CES 2014: Polaroid, yüksek yakınlaştırma değeriyle öne çıkan beş yeni fotoğraf makinesini tanıttı

5 yıl
2,3b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Polaroid, yüksek yakınlaştırma değeriyle öne çıkan beş yeni fotoğraf makinesini tanıttı
Dijital döneme tam olarak ayak uyduramayarak geride kalan sektörün köklü firmalarından Polaroid, Fujifilm ve Canon sonrası yüksek yakınlaştırma değeriyle öne çıkan beş yeni fotoğraf makinesini tanıttı.
Ortak olarak SLR-Benzeri bir gövde yapısıyla gelen Polaroid fotoğraf makineleri, sundukları yaklaştırma değerine göre 35x, 50x, 40x, 30x ve 15x gibi kategorilere ayrılmış durumdalar. Taşıdıkları Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden akıllı cep telefonları ya da tablet modellerine görüntü aktarımı yapabilen makinelerinin teknik detayları ise şu şekilde;
35x 
  • 20MP çözünürlük
  • 35 kat optik yakınlaştırma
  • 3-inç ekran
  • 1080P video kapasitesi
  • SD kart yuvası
  • Anlık paylaşma (Wi-Fi)
50x 40x 
  • 18MP çözünürlük
  • 45-50 kat optik yakınlaştırma
  • 3-inç ekran
  • 1080P video kapasitesi
  • SD kart yuvası
  • Anlık paylaşma (Wi-Fi)
30x
  • 18MP çözünürlük
  • 30 kat optik yakınlaştırma
  • 3-inç ekran
  • 1080P video kapasitesi
  • SD kart yuvası
  • Anlık paylaşma (Wi-Fi)
15x
  • 18MP çözünürlük
  • 15 kat optik yakınlaştırma
  • 3-inç ekran
  • 720P video kapasitesi
  • SD kart yuvası
  • Anlık paylaşma (Wi-Fi)
Polaroid'in yeni fotoğraf makineleri 149$'dan başlayan fiyat etiketleriyle önümüzdeki bahar ayalarında satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2014/01/06/polaroid-zoom-bridge-cameras-with-wifi-sharing/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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