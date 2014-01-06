CES 2014: Polaroid, yüksek yakınlaştırma değeriyle öne çıkan beş yeni fotoğraf makinesini tanıttı

Dijital döneme tam olarak ayak uyduramayarak geride kalan sektörün köklü firmalarından Polaroid, Fujifilm ve Canon sonrası yüksek yakınlaştırma değeriyle öne çıkan beş yeni fotoğraf makinesini tanıttı.

Ortak olarak SLR-Benzeri bir gövde yapısıyla gelen Polaroid fotoğraf makineleri, sundukları yaklaştırma değerine göre 35x, 50x, 40x, 30x ve 15x gibi kategorilere ayrılmış durumdalar. Taşıdıkları Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden akıllı cep telefonları ya da tablet modellerine görüntü aktarımı yapabilen makinelerinin teknik detayları ise şu şekilde;

35x

20MP çözünürlük

35 kat optik yakınlaştırma

3-inç ekran

1080P video kapasitesi

SD kart yuvası

Anlık paylaşma (Wi-Fi) 50x 40x 18MP çözünürlük

45-50 kat optik yakınlaştırma

3-inç ekran

1080P video kapasitesi

SD kart yuvası

Anlık paylaşma (Wi-Fi) 30x 18MP çözünürlük

30 kat optik yakınlaştırma

3-inç ekran

1080P video kapasitesi

SD kart yuvası

Anlık paylaşma (Wi-Fi) 15x 18MP çözünürlük

15 kat optik yakınlaştırma

3-inç ekran

720P video kapasitesi

SD kart yuvası

Anlık paylaşma (Wi-Fi) Polaroid'in yeni fotoğraf makineleri 149$'dan başlayan fiyat etiketleriyle önümüzdeki bahar ayalarında satışa çıkıyor. (PL)

http://www.engadget.com/2014/01/06/polaroid-zoom-bridge-cameras-with-wifi-sharing/?ncid=rss_truncated