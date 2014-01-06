CES 2014: Polaroid, yüksek yakınlaştırma değeriyle öne çıkan beş yeni fotoğraf makinesini tanıttı

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Dijital döneme tam olarak ayak uyduramayarak geride kalan sektörün köklü firmalarından Polaroid, Fujifilm ve Canon sonrası yüksek yakınlaştırma değeriyle öne çıkan beş yeni fotoğraf makinesini tanıttı.
Ortak olarak SLR-Benzeri bir gövde yapısıyla gelen Polaroid fotoğraf makineleri, sundukları yaklaştırma değerine göre 35x, 50x, 40x, 30x ve 15x gibi kategorilere ayrılmış durumdalar. Taşıdıkları Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden akıllı cep telefonları ya da tablet modellerine görüntü aktarımı yapabilen makinelerinin teknik detayları ise şu şekilde;
35x
- 20MP çözünürlük
- 35 kat optik yakınlaştırma
- 3-inç ekran
- 1080P video kapasitesi
- SD kart yuvası
- Anlık paylaşma (Wi-Fi)
50x 40x
- 18MP çözünürlük
- 45-50 kat optik yakınlaştırma
- 3-inç ekran
- 1080P video kapasitesi
- SD kart yuvası
- Anlık paylaşma (Wi-Fi)
30x
- 18MP çözünürlük
- 30 kat optik yakınlaştırma
- 3-inç ekran
- 1080P video kapasitesi
- SD kart yuvası
- Anlık paylaşma (Wi-Fi)
15x
- 18MP çözünürlük
- 15 kat optik yakınlaştırma
- 3-inç ekran
- 720P video kapasitesi
- SD kart yuvası
- Anlık paylaşma (Wi-Fi)
Polaroid'in yeni fotoğraf makineleri 149$'dan başlayan fiyat etiketleriyle önümüzdeki bahar ayalarında satışa çıkıyor.
http://www.engadget.com/2014/01/06/polaroid-zoom-bridge-cameras-with-wifi-sharing/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz Paylaş Tweetle