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CES 2014: Sennheiser'dan DJ serisi üç yeni kulaklık: HD8 DJ, HD7 DJ ve HD6 MIX

5 yıl
8,2b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Sennheiser'dan DJ serisi üç yeni kulaklık: HD8 DJ, HD7 DJ ve HD6 MIX
Kulaklık denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan Sennheiser, CES 2014 kapsamında DJ serisi yeni HD8 DJ, HD7 DJ ve HD6 MIX kulaklık modellerini görücüye çıkarttı.
Müzik işleriyle uğraşan profesyoneller için hazırlanan ve özellikle gövde yapılarıyla oldukça şık görünen kulaklıklar, firma tarafından belirdiği kadarıyla uzun saatler kullanım sonucunda bile herhangi rahatsızlık yaratmıyorlar. Tanıtılan modellerden üst seviye yer alan HD8 DJ teknik olarak 95 ohm empedans değerine, 8-30,000 Hz frekans aralığına, 115 ses basınç seviyesine, <0.1% toplam harmonik bozulmaya, 3.5mm bağlantıya, 6.3N iletişim basıncına ve 284 gram ağırlığa sahipken, HD7 DJ ise 95 ohm empedans değerine, 8-30,000 Hz frekans aralığına, 115 ses basınç seviyesine, <0.1% toplam harmonik bozulmaya, 3.5mm bağlantıya, 6.3N iletişim basıncına ve 263 gram ağırlığa sahip olarak geliyor. HD6 MIX ise teknik olarak 150 ohm empedans değeri, 8-30,000 Hz frekans aralığı, 112 ses basınç seviyesi, <0.1% toplam harmonik bozulma, 3.5mm bağlantı, 6.3N iletişim basıncı ve 264 gram ağırlık ile karşımıza çıkıyor.
Ufak farklar haricinde oldukça benzer özellikler ile karşımıza çıkan yeni DJ serisi Sennheiser kulaklıkların satış fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında ise açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
 
CES 2014: Sennheiser'dan DJ serisi üç yeni kulaklık: HD8 DJ, HD7 DJ ve HD6 MIX

http://en-de.sennheiser.com/news-the-power-to-move-crowds-sennheisers-new-dj-headphones-redefine-professional-performance Yorum Yaz
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heyysanadiyom 5 yıl
hd25 1-ii alacaktım tekrardan iyice kafamı karıştırdılar yahu :)
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mehmedaltair 5 yıl
çok şık gözüküyor
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TheBigBen 5 yıl
Sennheiser'in Pioneer HDJ-2000, V MODA M-100 gibi en üst standart DJ kulaklıklarıyla yarışması için tasarladığı kulaklıktır. Fiyatları HD 25 II ile kıyaslandığında yüksek olsa da kaliteli ve güçlü bir seri olacağa benziyor. Tek kötü tarafı, HD DJ serisindeki kulaklıklar (özellikle pahalı olan modelleri HD8 DJ ve HD7 DJ) kırıldığında, garanti kapsamında olsa da efsanevi HD 25'den alışkın olduğumuz "Getir parçayı da ben takayım" muhabbetine girilemiyor.
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Sunstorms 5 yıl
Sennheiser kulaklık konusunda son derece başarılı bir firma özellikle f/p oranları çok iyi. Birde şu haberleri yaparken biraz daha titiz olsak nasıl ki "35 hava sıcaklığı" demiyorsak "115 basınç seviyeside" demeyiz ölçü birimi olan db ifadesinide kullanın.
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FlyingUnderpants 5 yıl
Sadece djing için değil müzik dinlerken de Sennheiser.
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