CES 2014: Sennheiser'dan DJ serisi üç yeni kulaklık: HD8 DJ, HD7 DJ ve HD6 MIX

Kulaklık denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan Sennheiser, CES 2014 kapsamında DJ serisi yeni HD8 DJ, HD7 DJ ve HD6 MIX kulaklık modellerini görücüye çıkarttı.

Müzik işleriyle uğraşan profesyoneller için hazırlanan ve özellikle gövde yapılarıyla oldukça şık görünen kulaklıklar, firma tarafından belirdiği kadarıyla uzun saatler kullanım sonucunda bile herhangi rahatsızlık yaratmıyorlar. Tanıtılan modellerden üst seviye yer alan HD8 DJ teknik olarak 95 ohm empedans değerine, 8-30,000 Hz frekans aralığına, 115 ses basınç seviyesine, <0.1% toplam harmonik bozulmaya, 3.5mm bağlantıya, 6.3N iletişim basıncına ve 284 gram ağırlığa sahipken, HD7 DJ ise 95 ohm empedans değerine, 8-30,000 Hz frekans aralığına, 115 ses basınç seviyesine, <0.1% toplam harmonik bozulmaya, 3.5mm bağlantıya, 6.3N iletişim basıncına ve 263 gram ağırlığa sahip olarak geliyor. HD6 MIX ise teknik olarak 150 ohm empedans değeri, 8-30,000 Hz frekans aralığı, 112 ses basınç seviyesi, <0.1% toplam harmonik bozulma, 3.5mm bağlantı, 6.3N iletişim basıncı ve 264 gram ağırlık ile karşımıza çıkıyor.

Ufak farklar haricinde oldukça benzer özellikler ile karşımıza çıkan yeni DJ serisi Sennheiser kulaklıkların satış fiyatları ve çıkış tarihleri hakkında ise açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://en-de.sennheiser.com/news-the-power-to-move-crowds-sennheisers-new-dj-headphones-redefine-professional-performance