CES 2014 : Wysips Connect hem şarj ediyor hem de ışık üzerinden veri aktarımı sağlıyor





Uzun süredir bilim insanlarının ışık hüzmeleri üzerinden veri aktarımı sağlama çalışmaları devam ediyor ve LiFi - light fidelity olarak adlandırılıyor. Projelerde bir oda içerisinde lambalar vasıtasıyla cihazlara kablosuz internet erişimi ulaştırılabiliyor. Ancak bu projeler henüz son kullanıcıya ulaşmadı.





Wysips Connect ise LiFi teknolojisini son kullanıcıya yönelik olarak kullanıma sunuyor. Wysips Connect geçen yıl ki CES 2013 fuarında yüzde 90 şeffaflık oranına sahip güneş panellerini tanıtmıştı. Bu paneller akıllı telefonlara entegre edilerek güneş enerjisiyle şarj etme imkanı sunuyordu.





Firma bu panellere LiFi teknolojisini de entegre etmeyi başardı. Böylece akıllı telefonlar güneş enerjisi ile şarj olurken, aynı anda veri aktarımına da imkan tanıyor. LiFi akıllı telefonlarda yaygınlaştığı zaman alışveriş merkezinin indirimlerini gönderme, havalimanlarında kroki bilgisi sağlama gibi işlemlerde kullanılabilecek.





Wysips Connect en kısa süre içerisinde bu teknolojiyi taşıyan ilk akıllı telefon prototipinin üretileceğini ve test edileceğini duyurdu.