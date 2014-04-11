CES 2014'te ortaya çıkan akıllı diş fırçası Kolibree, Kickstarter'da destek aramaya başladı

Bluetooth teknolojisi üzerinden iOS ya da Android işletim sistemli cihazlarla kablosuz olarak bağlantı kurarak, kişilerin diş fırçalama alışkanlıkları hakkında bilgi (Fırçalama süresi, az fırçalanan bölge, yapılan fırçalama hareketleri vb.) toplayan ve dişlerin doğru şekilde fırçalanması için önerilerde bulunabilen akıllı diş fırçası Kolibree, özellikle çocuklar için faydalı özellikler sunuyor ve genelde sevilmeyen diş fırçalama sürecini farklı oyunlarla süsleyerek kardeşler ya da arkadaşlar arasında rekabet oluşturabiliyor. Gerekli verilerinin çoğunu 3 eksenli ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre birimlerinden alan Kolibree, su geçirmiyor, beraberinde gelen üniteyle kablosuz olarak şarj (650 mAh batarya) edilebiliyor ve kafa kısmı değiştirilebiliyor. İlk kullanımda ağız içi haritalama yapabilen ürün, modern arayüzlü uygulamasıyla da genel olarak aile içi istatistikler tutabiliyor. Fırçanın kafası da Sonic titreşim motoruyla farklı hızlarda hareket edebiliyor.

Ağız sağlığının korunması için güzel özellikler sunan akıllı diş fırçası Kolibree, koyduğu 70,000$ hedefin henüz 29,471$'lık kısmını toplayabilmiş durumda. Bitimine 44 gün kala yapılacak en az 99$ (ABD dışı 15$ kargo ve yedek bir kafa) bağış ile elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/2134904849/kolibree-the-worlds-first-connected-electric-tooth?ref=discovery