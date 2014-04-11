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CES 2014'te ortaya çıkan akıllı diş fırçası Kolibree, Kickstarter'da destek aramaya başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014'te ortaya çıkan akıllı diş fırçası Kolibree, Kickstarter'da destek aramaya başladı
Akıllı ibaresini kazanan son ürünlerden olan ve ilk olarak geçtiğimiz CES 2014 fuarı kapsamında karşımıza çıkan akıllı diş fırçası Kolibree, tahmin edilenden daha kısa süre içerisinde Kickstarter'da destek aramaya başladı.
Bluetooth teknolojisi üzerinden iOS ya da Android işletim sistemli cihazlarla kablosuz olarak bağlantı kurarak, kişilerin diş fırçalama alışkanlıkları hakkında bilgi (Fırçalama süresi, az fırçalanan bölge, yapılan fırçalama hareketleri vb.) toplayan ve dişlerin doğru şekilde fırçalanması için önerilerde bulunabilen akıllı diş fırçası Kolibree, özellikle çocuklar için faydalı özellikler sunuyor ve genelde sevilmeyen diş fırçalama sürecini farklı oyunlarla süsleyerek kardeşler ya da arkadaşlar arasında rekabet oluşturabiliyor. Gerekli verilerinin çoğunu 3 eksenli ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre birimlerinden alan Kolibree, su geçirmiyor, beraberinde gelen üniteyle kablosuz olarak şarj (650 mAh batarya) edilebiliyor ve kafa kısmı değiştirilebiliyor. İlk kullanımda ağız içi haritalama yapabilen ürün, modern arayüzlü uygulamasıyla da genel olarak aile içi istatistikler tutabiliyor. Fırçanın kafası da Sonic titreşim motoruyla farklı hızlarda hareket edebiliyor.
Ağız sağlığının korunması için güzel özellikler sunan akıllı diş fırçası Kolibree, koyduğu 70,000$ hedefin henüz 29,471$'lık kısmını toplayabilmiş durumda. Bitimine 44 gün kala yapılacak en az 99$ (ABD dışı 15$ kargo ve yedek bir kafa) bağış ile elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
CES 2014'te ortaya çıkan akıllı diş fırçası Kolibree, Kickstarter'da destek aramaya başladı

https://www.kickstarter.com/projects/2134904849/kolibree-the-worlds-first-connected-electric-tooth?ref=discovery Yorum Yaz
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fatsa52 5 yıl en beğenilen
Buna birde akıllı macun lazım
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aspirin_00 5 yıl
türkiyede diş fırçalama oranı %10 satmaz burada :)))))
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Çocuklara diş fırçalamayı sevdirme amaçlı olmuş.
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MK* 5 yıl
Akilli tuvalet kagidida olacak mi?
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Illustrious. 5 yıl
Yararlı.
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k2fg9 5 yıl
Ben zaten dişlerimin 15 farklı bölgesini 15 er saniye fırçalıyorum. Ama çocuklar için gerekli gibi.
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fatsa52 5 yıl en beğenilen
Buna birde akıllı macun lazım
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swat882 5 yıl
Bu harika işte
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