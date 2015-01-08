CES 2015 : MediaTek, Android Wear saatlere yönelik yeni bir yongaseti duyurdu





CES 2015 fuarında televizyonlara yönelik olarak hazırladığı MT5595 yongaseti ile dikkatleri üzerine çeken Tayvanlı MediaTek, şimdi de Android Wear işletim sistemli akıllı saatlere yönelik yeni bir yongaseti ile karşımızda.





MediaTek normalde Aster adı altında akıllı saatlere yönelik optimize edilmiş yongasetleri tasarlıyor. Ancak MT2601 yongaseti Android Wear akıllı saatler için özel olarak tasarlanmış. Bu bakımdan Android Wear için özel olarak tasarlanmış sayılı yongasetlerinden de birisi olacak.





MT2601 yongaseti 1.2GHz saat hızında çalışan çift Cortex-A7 çekirdeğine sahip. Beraberinde ise mobil cihazlardan hatırladığımız Mali-T400 grafik birimi ile geliyor. Aynı yongaseti üzerine firma MT6630 Bluetooth modemini de eklemiş.





960x540 piksel çözünürlüklere kadar imkan tanıyan MT2601, devre kartı ile birlikte toplamda 48mm2 zar alanı kaplıyor. Ayrıca muadillerine göre yüzde 41.5 daha az bileşene sahip ve daha az enerji tüketiyor. Yongaseti hali hazırda hacimli üretime başlamış ve bu yıl pek çok Android Wear cihazına hayat vermeyi ümit ediyor.





Piyasadaki pek çok Android Wear akıllı saatinde Qualcomm imzalı yongasetleri yer aldığı için MediaTek'in önünde geniş bir hareket alanı mevcut. Uzun kullanım sürelerine sebebiyet verebilecek optimizasyonlarla firma iyi işler başarabilir.

http://www.androidheadlines.com/2015/01/mediateks-mt2601-designed-specifically-android-wear-will-hit-watches-later-year.html