Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2015 : MediaTek, Android Wear saatlere yönelik yeni bir yongaseti duyurdu

4 yıl
258
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2015 : MediaTek, Android Wear saatlere yönelik yeni bir yongaseti duyurdu

CES 2015 fuarında televizyonlara yönelik olarak hazırladığı MT5595 yongaseti ile dikkatleri üzerine çeken Tayvanlı MediaTek, şimdi de Android Wear işletim sistemli akıllı saatlere yönelik yeni bir yongaseti ile karşımızda. 

MediaTek normalde Aster adı altında akıllı saatlere yönelik optimize edilmiş yongasetleri tasarlıyor. Ancak MT2601 yongaseti Android Wear akıllı saatler için özel olarak tasarlanmış. Bu bakımdan Android Wear için özel olarak tasarlanmış sayılı yongasetlerinden de birisi olacak. 

MT2601 yongaseti 1.2GHz saat hızında çalışan çift Cortex-A7 çekirdeğine sahip. Beraberinde ise mobil cihazlardan hatırladığımız Mali-T400 grafik birimi ile geliyor. Aynı yongaseti üzerine firma MT6630 Bluetooth modemini de eklemiş. 

960x540 piksel çözünürlüklere kadar imkan tanıyan MT2601, devre kartı ile birlikte toplamda 48mm2 zar alanı kaplıyor. Ayrıca muadillerine göre yüzde 41.5 daha az bileşene sahip ve daha az enerji tüketiyor. Yongaseti hali hazırda hacimli üretime başlamış ve bu yıl pek çok Android Wear cihazına hayat vermeyi ümit ediyor. 

Piyasadaki pek çok Android Wear akıllı saatinde Qualcomm imzalı yongasetleri yer aldığı için MediaTek'in önünde geniş bir hareket alanı mevcut. Uzun kullanım sürelerine sebebiyet verebilecek optimizasyonlarla firma iyi işler başarabilir.  

http://www.androidheadlines.com/2015/01/mediateks-mt2601-designed-specifically-android-wear-will-hit-watches-later-year.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Neyinkafasi 4 yıl
O değilde forumda halen haberi yapılmamış. gizchina.com/...
sayın editör bak tavsiye ederim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Akıllı saatlerde sürekli Snapdragon 400'ün kısılmış versiyonunu görmekten bıktım, bununla gelsin daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karaJack 4 yıl
başarılı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
Ve saatlerde de sidik yarışı başlar.
Şimdi başka çip üreticileri de sırayla:
720p ekran destekleyen
1080p ekran destekleyen
çipler üretiler.
Bu çipleri alan saat üreticileri de sırayla:
720p ekranlı saat,
1080p ekranlı saat
3 inç ekranlı saat
4 inç ekranlı saat
5 inç ....
şeklinde gider...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
llhermesll 4 yıl
Saat değil de akıllı kolluklara başalayacaklardır herhalde artık. gear s'i enine uzat, akıllı kolluk sana. bu teknolojiler orada ayırt edici olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
qHD çözünürlük desteklediğine göre yakında 3-4" lik akıllı saat görebiliriz.
Şaka bir yana çok çok sarj tüketen işlemciler + e-ink ekranla çok iyi saatler ortaya çıkabilir.
Hatta ben olsam akrep yelkovanı mekanik olan ama altında e-ink ekranı olan bir saat yapardım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vjdrsjejv 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
qHD çözünürlük desteklediğine göre yakında 3-4" lik akıllı saat görebiliriz.
Şaka bir yana çok çok sarj tüketen işlemciler + e-ink ekranla çok iyi saatler ortaya çıkabilir.
Hatta ben olsam akrep yelkovanı mekanik olan ama altında e-ink ekranı olan bir saat yapardım.

Zaten yapıldı fiyatıda 7000$
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl TP-LINK Archer C8 Router Video İnceleme 4 yıl Oculus Rift "crescent bay" Ölmeden önce mutlaka deneyin! 4 yıl ASUS ZenFone 2 ön inceleme 4GB RAMli ilk telefon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim