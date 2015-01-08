CES 2015 : MediaTek, Android Wear saatlere yönelik yeni bir yongaseti duyurdu

Haber Editörü
CES 2015 fuarında televizyonlara yönelik olarak hazırladığı MT5595 yongaseti ile dikkatleri üzerine çeken Tayvanlı MediaTek, şimdi de Android Wear işletim sistemli akıllı saatlere yönelik yeni bir yongaseti ile karşımızda.
MediaTek normalde Aster adı altında akıllı saatlere yönelik optimize edilmiş yongasetleri tasarlıyor. Ancak MT2601 yongaseti Android Wear akıllı saatler için özel olarak tasarlanmış. Bu bakımdan Android Wear için özel olarak tasarlanmış sayılı yongasetlerinden de birisi olacak.
MT2601 yongaseti 1.2GHz saat hızında çalışan çift Cortex-A7 çekirdeğine sahip. Beraberinde ise mobil cihazlardan hatırladığımız Mali-T400 grafik birimi ile geliyor. Aynı yongaseti üzerine firma MT6630 Bluetooth modemini de eklemiş.
960x540 piksel çözünürlüklere kadar imkan tanıyan MT2601, devre kartı ile birlikte toplamda 48mm2 zar alanı kaplıyor. Ayrıca muadillerine göre yüzde 41.5 daha az bileşene sahip ve daha az enerji tüketiyor. Yongaseti hali hazırda hacimli üretime başlamış ve bu yıl pek çok Android Wear cihazına hayat vermeyi ümit ediyor.
Piyasadaki pek çok Android Wear akıllı saatinde Qualcomm imzalı yongasetleri yer aldığı için MediaTek'in önünde geniş bir hareket alanı mevcut. Uzun kullanım sürelerine sebebiyet verebilecek optimizasyonlarla firma iyi işler başarabilir.
http://www.androidheadlines.com/2015/01/mediateks-mt2601-designed-specifically-android-wear-will-hit-watches-later-year.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sayın editör bak tavsiye ederim :D
Şimdi başka çip üreticileri de sırayla:
720p ekran destekleyen
1080p ekran destekleyen
çipler üretiler.
Bu çipleri alan saat üreticileri de sırayla:
720p ekranlı saat,
1080p ekranlı saat
3 inç ekranlı saat
4 inç ekranlı saat
5 inç ....
şeklinde gider...
Şaka bir yana çok çok sarj tüketen işlemciler + e-ink ekranla çok iyi saatler ortaya çıkabilir.
Hatta ben olsam akrep yelkovanı mekanik olan ama altında e-ink ekranı olan bir saat yapardım.
Zaten yapıldı fiyatıda 7000$