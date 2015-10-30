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CES 2016'da robotik devriminin etkileri hissedilecek

Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2016'da robotlar oldukça önemli bir yere sahip olacak. Fuar kapsamında yirmiden fazla firma yeni robotik ürünlerini görücüye çıkaracak.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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CES 2016'da robotik devriminin etkileri hissedilecek
Her yıl kullanıcı teknolojileri alanında çığır açacak yenilikçi teknolojilerin tanıtımına sahne olan CES, bu yıl da dolu dolu geliyor. 6 - 9 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2016'da yeni ürünlerini sergileyecek olan 3600'den fazla katılımcı, kullanıcı teknolojilerinin farklı alanlarından yenilikçi projeleri görücüye çıkaracaklar.
CES kapsamında bu yıl görücüye çıkarılacak yeni projeler arasında, robot teknolojileri de oldukça önemli bir yere sahip olacak. Son yıllarda yaşanan gelişmelerle kullanıcıların günlük hayatlarında her geçen gün daha fazla yer alan robotlar, bu yıl fuarda kendilerine çok daha geniş bir alan bulacaklar. Robotics Trends tarafından sunulan Robotics Marketplace'in bu yılki sergi alanı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 71 daha büyük olacak.
Robotics Marketplace'te yer alacak yirmiden fazla katılımcı; iş, sağlık, eğitim ve nesnelerin interneti gibi alanlarda kullanıcıların hayatlarını değiştirecek yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Robotics Marketplace'de robotik ürünlerini sergileyecek bu firmalar arasında Nidec Corporation, iRobot, ECOVACS Robotics, Robocare, Ninebot ve Future Robot gibi önemli firmalar da yer alacak.

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blackzeros 4 yıl en beğenilen
o değilde 30 yıl sonra nasil olacak acaba 2050 de robotların insanlarla futbol maci yapip yenebilecek seviyeye geleceği düşünüyor araştırmacılar.

benim tahminimde 2030a kadar insan gibi sevisilecek robot yapacaklar
o değilde 30 yıl sonra nasil olacak acaba 2050 de robotların insanlarla futbol maci yapip yenebilecek seviyeye geleceği düşünüyor araştırmacılar.be...
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awolfinsky 4 yıl
Bu robot işi çok sakat dünya düzeninin tamamen değişmesi ve kaosa yol açması kesin gibi.
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arel.gr 4 yıl
nufusu azalan ileri sanayi ekonomileri 3cu ulkelerden toplumlarina kattiklari kitleler genele uyumlanamiyorlar, kacinilmaz sosyal carpismalarda ispati.
robot sektörü şüphesiz bu acığa daha ucuz maaliyetle cevap verecek.
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huseyincarnege 4 yıl
robotları geliştirelim iyice sonra bizi nasıl öldürürler:)
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blackzeros 4 yıl
o değilde 30 yıl sonra nasil olacak acaba 2050 de robotların insanlarla futbol maci yapip yenebilecek seviyeye geleceği düşünüyor araştırmacılar.

benim tahminimde 2030a kadar insan gibi sevisilecek robot yapacaklar
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kadirirdem 4 yıl
hadi bakalım robotlar artık hayatımızı kolaylaştırsın....
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Patren 4 yıl
mutfak robotu ...
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klimatavsiye 4 yıl
Yıl olmuş 2015 hala 15 yıl önce gördüğümüz honda asimonun ötesine geçemediler. Robot işi hikaye...
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Ciginix 4 yıl klimatavsiye
klimatavsiye

Yıl olmuş 2015 hala 15 yıl önce gördüğümüz honda asimonun ötesine geçemediler. Robot işi hikaye...

İlla robotların seni dürtmesi gerekiyor
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Public_Enemy 4 yıl klimatavsiye
bir bak derim
youtu.be/...
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