CES 2016'da robotik devriminin etkileri hissedilecek

Her yıl kullanıcı teknolojileri alanında çığır açacak yenilikçi teknolojilerin tanıtımına sahne olan CES, bu yıl da dolu dolu geliyor. 6 - 9 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2016'da yeni ürünlerini sergileyecek olan 3600'den fazla katılımcı, kullanıcı teknolojilerinin farklı alanlarından yenilikçi projeleri görücüye çıkaracaklar.

CES kapsamında bu yıl görücüye çıkarılacak yeni projeler arasında, robot teknolojileri de oldukça önemli bir yere sahip olacak. Son yıllarda yaşanan gelişmelerle kullanıcıların günlük hayatlarında her geçen gün daha fazla yer alan robotlar, bu yıl fuarda kendilerine çok daha geniş bir alan bulacaklar. Robotics Trends tarafından sunulan Robotics Marketplace'in bu yılki sergi alanı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 71 daha büyük olacak.

Robotics Marketplace'te yer alacak yirmiden fazla katılımcı; iş, sağlık, eğitim ve nesnelerin interneti gibi alanlarda kullanıcıların hayatlarını değiştirecek yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Robotics Marketplace'de robotik ürünlerini sergileyecek bu firmalar arasında Nidec Corporation, iRobot, ECOVACS Robotics, Robocare, Ninebot ve Future Robot gibi önemli firmalar da yer alacak.