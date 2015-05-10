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C.H.I.P. dünyanın en ucuz bilgisayarı olma yolunda

4 yıl
5,2b
1
13
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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C.H.I.P. dünyanın en ucuz bilgisayarı olma yolunda

Raspberry Pi'nin bir eğitim projesiyken ticari hayata geçiş yapması dünyanın en ucuz bilgisayarını karşımıza çıkarmıştı. Raspberry'nin açtığı yolda şimdi çok daha ucuz modeller kendisini göstermeye başladı.

Next Thing Co. tarafından Kickstarter üzerinde destek arayan C.H.I.P. projesi, dünyanın en ucuz bilgisayarını tüketiciye sunmayı amaçlıyor. C.H.I.P. bilgisayarı sadece 9$ fiyat etiketine sahip olacak ve Raspberry Pi'nin 25$ başlangıç fiyatı düşünüldüğünde bu seviye yeni bir rekora işaret ediyor. 

Fiyatın azlığında elbette bileşen maliyetlerinin düşmesinin de etkisi büyük. Zira donanım bize Raspberry Pi'nin ilk donanımını hatırlatıyor ve bazı ekstralar da mevcut. Üründe Cortex-A8 tabanlı 1GHz saat hızında çalışan Allwinner A13 yongaseti ve Mali-400 grafik birimi yer alıyor. 512MB RAM ve 4GB depolama alanı olan cihazda microUSB bağlantısı, USB bağlantısı, WiFi, Bluetooth 4.0, kompozit video çıkışı şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Bu haliyle önceki yılların giriş seviyesi akıllı telefonlarına benzeyen C.H.I.P., 6cmx4cm şeklinde ölçülere sahip. Harici batarya bağlanabilen kart boyutları sayesinde şimdiden kendisine Game Boy benzeri bir projenin içerisinde yer bulmuş. Kartın proje bakımından önemli bir desteğe sahip olması bekleniyor. 

Geliştirici ekip kart ile gündelik işlerin akıcı bir şekilde halledilebileceğini belirtiyor. Cihazda Debin tabanlı bir Linux dağıtımı entegre durumda ve ekstra kuruluma gerek bırakmıyor. 

C.H.I.P. projesi şimdiden ihtiyacı olan bağış miktarını kat kat aşmış durumda. Ancak üretim ile ilgili planlamalar yeni yapıldığı için bağışçılara ilk ürünlerin gönderilmesi Aralık ayını bulacak.  

http://www.electronista.com/articles/15/05/09/chip.includes.1ghz.processor.4gb.built.in.storage.wi.fi.bluetooth.128545/#ixzz3ZjWdWRAU Yorum Yaz
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kayisikent 4 yıl
Bu özellikteki akıllı telefona 500 lira verdik ya la biz
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detays 4 yıl
Orada 9 dolarsa, burada en az 150 tl olur herhalde. :) Çünkü burası Türkiye.
Onlar yapar, biz fahiş vergiler koyarız.!!
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DH Misafiri 4 yıl
küfür haramdır müstehcen haramdır bide bu sapık insanların ettiği küfürler burada nasıl yayınlanır allah ıslah etsin.
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alicaptain 4 yıl
Sistem güzelde aparatları kendinden pahalı olursa bu ne pehriz dedirtir kendine..
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SEO-Uzmanı 4 yıl
bununla CERN deneyi yaparlar :)
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Bonafide 4 yıl
marka ismi ürün uyumu bu sanırım
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interwap 4 yıl
Bir ekrana bağlamak için VGA kartı $10, HDMI kartı $15. Modüller esas karttan daha pahalı.
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bodyman700 4 yıl
community şart yoksa başarısız diğerleri gibi olur herkes raspberry pi gibi community e sahip değil
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Grkwnxs 4 yıl
Güzel cihaz ama biraz daha güçlü olsaydı internete girmek için filan kullanılabilirdi
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__BadblooD__ 4 yıl
Eğitim alanında çok kullanışlı olur. Hobi amaçlı veya akıllı ev, güvenlik sistemlerinde falan da kullanmak için çok uygun.
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kayisikent 4 yıl
Bu özellikteki akıllı telefona 500 lira verdik ya la biz
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GenkaNuan 4 yıl
Çıksında alalım :D
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