Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CP+2015: Canon 120MP çözünürlük sunan yeni CMOS sensörünü sergiledi

4 yıl
2,9b
1
18
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CP+2015: Canon 120MP çözünürlük sunan yeni CMOS sensörünü sergiledi
Rakipleri ile girdiği mega piksel savaşındaki suskunluğunu tüm detaylarına burada değindiğimiz 50MP çözünürlüklü 5DS ve 5DS R DSLR fotoğraf makineleri ile bozan Canon, Japonya'da düzenlenen CP+ fotoğraf fuarı kapsamında üst limiti belirleyerek 120MP çözünürlük sunan yeni sensörünü sergiledi.
29.2mm x 20.2mm boyutuyla 22.2 x 14.8mm'lik APS-C ve 36 x 24mm'lik FF (Tam Kare) sensörler arasında yer alan yeni 120 mega piksellik (13280 x 9184 piksel / 2.2 mikron piksel aralığı) CMOS sensör, Canon'un özellikle üzerine durduğu kadarıyla insan gözündeki fotoreseptör (Retinada bulunan ve ışığı elektrik sinyallerine dönüştürebilen özelleşmiş bir nöron tipidir ve temel olarak görmeyi sağlar) sayısına eşdeğer bir piksel sayısı ile geliyor. Daha çok video çekimi odaklı hazırlanarak Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğün yaklaşık 60 kat üstüne çıkabilen 120MP'lik sensör, bunu birden fazla pikselden aldığı yüksek hızlı okuma ile yerine getiriyor. Saniyelik kare okuma hızı 9.5 olarak açıklanan sensörün, ana kullanım alanı olaraksa profesyonel video prodüksiyonları, havacılık ve uzay uygulamaları gibi yüksek mega piksel değerine her zaman ihtiyaç duyulan yerler gösteriliyor.
Canon'un 120 mega piksellik sensörünü tüketici elektroniği klasmanında yer alan fotoğraf makinesi ve video kameralara getirip getirmeyeceği hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.
 
CP+2015: Canon 120MP çözünürlük sunan yeni CMOS sensörünü sergiledi

http://www.dpreview.com/articles/2549658574/cp-2015-canon-shows-off-prototype-120mp-cmos-sensor Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Profesyoneller yaşadı



ve de parası olanlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 4 yıl
Benim bildiğim kadarıyla çözünürlük sensör boyutuna göre anttıkça yüksek ISO'da kumlanma oluyor. Bu makinede de çözünürlük aşırı fazla. Bu düşük ışıkta kötü performansa yol açmaz mı? Gerçi 120 MP fotoğrafı küçültüp 12 MP gibi normal bir boyuta getirince kumlanma kalmaz sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elefue 4 yıl
Bu algılayıcı 29.2mm x 20.2mm boyutu ile daha önceleri Canon EOS 1D Mark4lerde kulllanılan 28.7×19.1 APS-H algılayıcı boyutlarına çok yakın değerler.
Zamanında 60D nin de APS-H algılayıcı olarak çıkması bekleniyordu. 70D de bile olmadı. 760D 70D ile farkları neredeyse ortadan kaldırılmasıyla Canon un 80D de APS-H sersör kullanımına geçmesi çok muhtemel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 4 yıl
Elimi cekince hucreleri goruyoz mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thomassee 4 yıl
Sanayi uygulamaları için gelir zaten.

15-20 MP fanilere yeterli şu an
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Masquerade89 4 yıl
oyuncak oldu bu megapiksel olayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 4 yıl
buna birde güzel bir işlemci gier.
mp savaşı kaldığı yerden devam
50mp le karşı nikon ve sony ne cevap verecek.
kimine göre gereksiz gelebilir ama teknolojinin önüne geçemeyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
120MP açıkcası bu biraz düşük geldi !
en az 250MP ve üzeri bir şey bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ax 4 yıl
Çözünürlük bilişim sektörünün temel noktası.Bizlere satılan tüm teknolojik oyuncaklar daha fazla çözünürlüğü daha hızlı işleyebilmek için.

Tüm bilgisayar bileşenleri daha fazla çözürlüğe cevap vermek üzere geliştiriliyor yavaş yavaş.Hafıza birimleri,grafik kartları,işlemciler,sunucular,giriş çıkış birimleri ne ararsan hepsi çözünürlüğün yansımaları.

Usb 3 neden geldi yüksek çözünürlük,ssd neden geldi yüksek çözünürlük.Yüksek çözünürlük=Daha çok veri ve bunun sonucunda herşeyin yeniden yapılması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 4 yıl
120mp iyi güzelde bu fotoğrafları editleyebileceğimiz ekranlar daha çıkmadı. 4K erkanda en fazla 8Mp foto görüntülenebiliyor.
Şimdilik günlük kullanımda bir gereğini görmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
120mp ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
First_Person 4 yıl
Acaba 2010'daki aynı sensör mü, yoksa yeni mi?

canon.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 4 yıl
prodiksiyon değil prodüksiyon
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 4 yıl First_Person
First_Person

Acaba 2010'daki aynı sensör mü, yoksa yeni mi?

canon.com/...

Tam bilgi yok ancak çok yüksek ihtimalle bunun üzerine devam ediyor Canon geliştirmeye. Özellikle çözünürlük fena boyutlara ulaşmış dediklerine göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2858 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, havacılık ve
6 etiket daha video cmos Uzay canon fotoğraf sensör
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Esprisine gülünmeyen" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim