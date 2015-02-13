CP+2015: Canon 120MP çözünürlük sunan yeni CMOS sensörünü sergiledi

Rakipleri ile girdiği mega piksel savaşındaki suskunluğunu tüm detaylarına burada değindiğimiz 50MP çözünürlüklü 5DS ve 5DS R DSLR fotoğraf makineleri ile bozan Canon, Japonya'da düzenlenen CP+ fotoğraf fuarı kapsamında üst limiti belirleyerek 120MP çözünürlük sunan yeni sensörünü sergiledi.

29.2mm x 20.2mm boyutuyla 22.2 x 14.8mm'lik APS-C ve 36 x 24mm'lik FF (Tam Kare) sensörler arasında yer alan yeni 120 mega piksellik (13280 x 9184 piksel / 2.2 mikron piksel aralığı) CMOS sensör, Canon'un özellikle üzerine durduğu kadarıyla insan gözündeki fotoreseptör (Retinada bulunan ve ışığı elektrik sinyallerine dönüştürebilen özelleşmiş bir nöron tipidir ve temel olarak görmeyi sağlar) sayısına eşdeğer bir piksel sayısı ile geliyor. Daha çok video çekimi odaklı hazırlanarak Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğün yaklaşık 60 kat üstüne çıkabilen 120MP'lik sensör, bunu birden fazla pikselden aldığı yüksek hızlı okuma ile yerine getiriyor. Saniyelik kare okuma hızı 9.5 olarak açıklanan sensörün, ana kullanım alanı olaraksa profesyonel video prodüksiyonları, havacılık ve uzay uygulamaları gibi yüksek mega piksel değerine her zaman ihtiyaç duyulan yerler gösteriliyor.

Canon'un 120 mega piksellik sensörünü tüketici elektroniği klasmanında yer alan fotoğraf makinesi ve video kameralara getirip getirmeyeceği hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://www.dpreview.com/articles/2549658574/cp-2015-canon-shows-off-prototype-120mp-cmos-sensor