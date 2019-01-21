CREED 2 Film İncelemesi | İlki Kadar İyi mi?

Eleştirmen
Rocky serisinin devamı niteliğindeki Sylvester Stallone ve Michael B. Jordan'ın başrollerini paylaştığı Creed serisinin ikinci filmi Creed 2'nin incelemesi ile karşınızdayız.
2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu ve Rocky filmlerinin devamı niteliğindeki Creed 2 filminde, babasını öldüren Rus boksör Ivan Drago'nun oğlu Victor Drago ile Adonis Creed'in mücadelesini izliyoruz. Peki bu filmi sinemada izlemeli misiniz?
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Icerik yoksa mp3 ses formatinda dinlemek daha mantikli duruyor.
DH de yalin sizi full hd de izlemek ne ironi :)
Liseli arkadaşlar alaka göstereceklerse Creed 1 değil Rocky 4 ü bir yerden bulup seyretsinler üstüne bu film.... makara ,gaz ,kahkaha oh çok iyi bir gün geçirirsiniz arkadaşlarınızla... :)))))