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CREED 2 Film İncelemesi | İlki Kadar İyi mi?

4 ay
7,7b
2
Sinema ve Dizi
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Berk Gün
Eleştirmen
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Rocky serisinin devamı niteliğindeki Sylvester Stallone ve Michael B. Jordan'ın başrollerini paylaştığı Creed serisinin ikinci filmi Creed 2'nin incelemesi ile karşınızdayız.
2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu ve Rocky filmlerinin devamı niteliğindeki Creed 2 filminde, babasını öldüren Rus boksör Ivan Drago'nun oğlu Victor Drago ile Adonis Creed'in mücadelesini izliyoruz. Peki bu filmi sinemada izlemeli misiniz?

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mabovski 3 ay
İlk film gayet güzeldi ikincisi için de kötü olduğunu söylemiyorlar.
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Piêr Dé Sans 3 ay
Video da Victor Drago nun oğlu İvan Drago diyorsun altta tam tersi. Evet Ivan ın oğlu Victor doğru olanı.
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expressimo 3 ay
Creed 2 Rocky 4 ün asıl devamıdır. Çiçero analizi de bekliyoruz bana göre puanı 6 , en fazla 7 olacak bir film.
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rohan32 3 ay
Hiç bir şey ilki kadar iyi olmaz .
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DH Misafiri 3 ay
En kısa zamanda sinemada izleyeceğim. Rocky hep aynı heyecan benim için, taa ortaokul yıllarımdan. Yorumlara bakınca bundan da aynı keyfi alacağımı düşünüyorum. :)
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smart1978 3 ay
Fragmanlar ve diger sizinti gorsellerle de islense. Onceleri sadece kendinizden ibaretti simdi ise afis misali gorseller yeryer serpistirilmis. Bilemiyorum gidim gidim ilerleme mi yoksa hep boyle mi olacak ?
Icerik yoksa mp3 ses formatinda dinlemek daha mantikli duruyor.
DH de yalin sizi full hd de izlemek ne ironi :)
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mag13 4 ay
İlki iyi miydi? Sıradan bir filmdi işte bunlar da sinema yorumcusu olacak
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sendemail 4 ay
Arkadaş grubuyla gidilesi bir film , eğlenceli işte .Editörün yorumu filmi çok iyi tarif etmiş (puanını az vermiş bence 8 olmalıydı zannımca.)
Liseli arkadaşlar alaka göstereceklerse Creed 1 değil Rocky 4 ü bir yerden bulup seyretsinler üstüne bu film.... makara ,gaz ,kahkaha oh çok iyi bir gün geçirirsiniz arkadaşlarınızla... :)))))
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Swothra 4 ay
Sinemada izledim ve çok beğendim. Hikaye olarak ilk filmden daha dolgulu olduğunu düşünüyorum. Filmi kız arkadaşımla beraber izledim. Kendisi bu güne kadar hiç Rocky serilerini izlememiş ve filmi çok beğendi. Hatta filmden sonra bana öncesi nasıldı diye sordu, anlattım. Rocky 4 den kolaj hazırladım, hepsini izledi. Film, olmuş yani :)
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gurkanse 4 ay
ilki iyi değil ki ikincisi iyi olsun.
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