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Cambridge Audio’dan yüksek çözünürlük destekli akış yapabilen pikap

Hayatımızın her yerinde karşımıza çıkan Bluetooth teknolojisi üst segment markalarla birleşince ortaya çok kaliteli ürünler çıkıyor. Cambridge Audio'nun Alva TT'si de bunlardan biri.
4 ay
2,6b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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CES 2019 fuarında, Sony'nin tanıttığı bluetooth özellikli pikabın bir adım ötesine geçtiği iddia edilen cihaz Cambridge Audio’dan geldi. İngiliz firmanın tanıtımını yaptığı pikap, aptX HD kod çözücü sayesinde yüksek çözünürlüklü ses akışı yapabiliyor.

Sony'nin duyurduğu cihazın ses özellikleri hakkında net bir bilgi sahibi olunamasa da birçok uzman Cambridge Audio'nun vadettiğinden daha iyisinin sunulamayacağı görüşünde. Alva TT adlı pikap aptX HD kod çözücü sayesinde 24 bit/48 kHz çözünürlükte ses desteği sunuyor.

TT'nin orta şiddette torka sahip direk sürücülü motoru, polyoxymethylene tabanı 33.3 veya 45 dakika devir sayısı (rpm) ile döndürebiliyor. Pikap ayrıca yekpare pikap koluna bağlı yüksek çıkış gücü sunan iğne ve toz kapağı ile geliyor.

Kablolu bağlantı hayali kuran müzikseverlerin ise phono çıkışlı amfi arama dertleri yok, çünkü cihaz kendi phono çıkışına sahip.

Alva TT Nisan ayında, 1.700 dolar yurt dışı fiyatıyla satışa sunulacak. Daha fazlası için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.


https://www.cambridgeaudio.com/en/products/alva/alva-tt Yorum Yaz
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Lucidbit 4 ay
Plak dinlemek isteyen adam pikaba eklenen dijital çıkışa itibar etmez.
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ilkercom 4 ay
Teknik olarak sony den iyi olması zor. Sony Ldac kullanıyor. 24 bit 96 khz ve 1 mbps bitrate var. aptx HD ise 24 bit 48khz 600kbps
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burakdc 4 ay
pikapta 24 bit 48 khz cok manıdar olmus:) pikap lambalı a sınıfı sıngle ended amplifier ile kullanılır ve saf analog ses için kullanılır. Tamam kablosuz kulaklık özgürlüktür ama piakbın doğasına ters kaldıkı bu tip cihazlarla müzik dinleyen kitle olan Audiophiller için 24 bit 48 khz yetersiz adamlar 32 bit 192 khz falan dinliyorlar analog ise tamamen ayrı dunya analogu dijital olarak ancak DSD kodlama ıle yakalayabiliyorsunuz.
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tahir40 4 ay
Şu sıra malum bit pazarına nur yağıyor, gramafon, pikap toplayan bi kitle oluştu. Bu ürün de plastik üzerine açılan tırtıkların en kaliteli sesin kaynağı olduğunu düşünen hipster arkadaşlara yönelik bi ürün olmuş. ilerde kasetler de moda olursa şaşırmam.
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elektrontan 4 ay
1700 dollars... Biz her şeye ağzımızın suyunu akıtalım zaten.
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