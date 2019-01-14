Cambridge Audio’dan yüksek çözünürlük destekli akış yapabilen pikap

CES 2019 fuarında, Sony'nin tanıttığı bluetooth özellikli pikabın bir adım ötesine geçtiği iddia edilen cihaz Cambridge Audio’dan geldi. İngiliz firmanın tanıtımını yaptığı pikap, aptX HD kod çözücü sayesinde yüksek çözünürlüklü ses akışı yapabiliyor.

Sony'nin duyurduğu cihazın ses özellikleri hakkında net bir bilgi sahibi olunamasa da birçok uzman Cambridge Audio'nun vadettiğinden daha iyisinin sunulamayacağı görüşünde. Alva TT adlı pikap aptX HD kod çözücü sayesinde 24 bit/48 kHz çözünürlükte ses desteği sunuyor.

TT'nin orta şiddette torka sahip direk sürücülü motoru, polyoxymethylene tabanı 33.3 veya 45 dakika devir sayısı (rpm) ile döndürebiliyor. Pikap ayrıca yekpare pikap koluna bağlı yüksek çıkış gücü sunan iğne ve toz kapağı ile geliyor.

Kablolu bağlantı hayali kuran müzikseverlerin ise phono çıkışlı amfi arama dertleri yok, çünkü cihaz kendi phono çıkışına sahip.

Alva TT Nisan ayında, 1.700 dolar yurt dışı fiyatıyla satışa sunulacak. Daha fazlası için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

https://www.cambridgeaudio.com/en/products/alva/alva-tt