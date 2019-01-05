İlginç tasarıma sahip Samsung monitörü CES 2019 fuarında tanıtılacak

CES 2019 fuarına sıkı bir şekilde hazırlanan firmalardan Samsung, farklı tasarımlar barındıran profesyonel ve oyuncu monitörlerini görücüye çıkaracak. Bunların arasında Samsung Space modeli en ilgi çeken ürün olacak.

Samsung Space özellikleri

Samsung Space monitör serisi bir kaide yerine masaya tutturulan bir klips barındırıyor. Zero Height Adjustable Stand özelliğine sahip klips masanın herhangi bir kenarına tutturulabiliyor ve zemine kadar indirilebiliyor.

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Stant yalnızca rahat kullanım sağlamakla kalmıyor, güç ve HDMI kablolarını kolun içinden geçirerek temiz ve esnek bir görünümle kablo yönetimi sorununu da ortadan kaldırıyor. Samsung Space monitör serisinde 27 inçlik 2K ve 32 inçlik 4K çözünürlüğünde iki model yer alacak.

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Samsung CRG9 oyuncu monitörü dünyanın 32:9 en boy oranına sahip ilk yüksek çözünürlüklü süper ultra geniş oyuncu monitörü ünvanına sahip. 49 inçlik kavisli ekranında 5120x1440 piksel çözünürlük sunan monitör 1000 nit parlaklık ve HDR10 özelliği barındırıyor. PBP (Yan Yana Resim) işlevi ile aynı anda iki görüntü kaynağı izlenebiliyor.

120Hz yenileme hızı ve 4ms tepki süresi sunan monitörde AMD Radeon FreeSync 2 HDR desteği ile yırtılmaların önüne geçiliyor. Monitör ayrıca Samsung’un devrim niteliğindeki Quantum dot teknolojisinden yararlanarak çok geniş bir gamda hassas renk üretimi sağlıyor.

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Samsung UR59C ise dünyanın ilk 32 inç kavisli 4K monitörü olma özelliğine sahip. 2500:1 kontrast oranı ve 1500R kavis görüntü tecrübesini yoğunlaştırıyor. Kasa sadece 6.77mm kalınlığa sahip. 3 kenarı çerçevesiz ekran, V şeklinde ince fakat sağlam metal standa takılıyor. İki uçlu taban ise kabloları sarıyor ve çalışma alanında az yer kaplıyor.